НОВОСТИ

Гастроли Руди Карраро в Mitzva Bar и телеграм-бот

20 февраля в Mitzva Bar приезжает бартендер Руди Карраро, бывший бартендер лондонского Artesian, а сегодня — шеф Italspirits. Для московских гостей Руди приготовит четыре коктейля, по 600 рублей каждый. Кроме того, Mitzva Bar запустил в работу телеграм-бота @MitzvaBot, который умеет давать советы и подбирать гостям правильный коктейль. До конца марта, заказывая коктейль через бот, вы получаете скидку 100 рублей.

Средневековый пир в «Бочке»

Адрес: ул. 1905 года, 2

Ресторан «Бочка» запускает серию ужинов, стилизованных под средневековые пиры. Первый пройдет 23 февраля, в меню — закуски, десерты, дикий кабан, копченый хвост бобра, медвежьи ребра и, конечно, вино и виски. В ресторане обещают растопить камин, украсить пространство шкурами и устроить музыкальный вечер на арфах и флейтах. В общем, для любителей «Игры престолов» в самый раз. Стоимость ужина с вином — 5 тысяч рублей.

Большой завтрак в Food Store

Адрес: ул. Рождественка, 6/9/20, стр. 1

В эти выходные на фуд-корте Food Store пройдет большой завтрак от группировки «Яйца», которая проводит бранчи в кофейне Les. Все участники маркета подготовили специальное меню завтраков. Например, в Plov.соm можно будет найти глазунью из двух яиц и люля-кебаб из баранины, в Durum-Durum — глазунью, томленую баранью лопатку и кукурузную кашу, Bang Bang приготовит блинчик с креветками гриль, а за кофе будет отвечать команда «Даблби». В мероприятии участвуют все корнеры Food Store, поэтому выбрать завтрак по вкусу не составит труда.