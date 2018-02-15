Открытия неделиЯпонский бар, «Любовь и сладости» и средневековый пир
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Бар «Нэко»
Адрес: Большой Путинковский пер., 5
Часы работы: вт. — сб.: 18:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
В районе «Пушкинской» заработал японский бар «Нэко» от команды «С.И.Д.Р Групп», известной своим баром «Кот Шредингера». За коктейльную карту отвечает Егор Степанов, за кухню — Павел Малецкий. В меню — желтоперый тунец (650 рублей), гребешок (520 рублей), хамачи (690 рублей), поке с лососем (520 рублей), лапша удон с морепродуктами (390 рублей) и еще более трех десятков блюд японской кухни. Коктейльная карта получилась авторской, с уклоном в Азию, а интерьером занималась Екатерина Корчинова. Дизайн сделали минималистичным, с большими панорамными окнами, мрамором и светлым деревом.
«Любовь и сладости»
Адрес: 66-й километр МКАД, ТЦ «Вегас Крокус Сити»
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд открыли семейную кондитерскую в торговом центре Vegas. Обещают, что все капкейки, эклеры, пирожные, торты, выпечку и сэндвичи готовят из натуральных продуктов. Кроме того, что в кафе можно зайти выпить кофе с десертами, все изделия можно заказать заранее на праздник или корпоратив.
«Узбечка» в Домодедове
Адрес: аэропорт Домодедово, российская зона, второй этаж, сектор D
Часы работы: круглосуточно
Средний чек: 1 000 рублей
В аэропорту Домодедово после реконструкции открылось кафе «Узбечка». В обновленном ресторане полностью изменился дизайн, а вот принцип работы остался тот же: гости сами выбирают и комбинируют блюда на линии раздачи. В меню традиционная узбекская кухня: манты, плов, шашлык, лагман и свежий хлеб.
НОВОСТИ
Гастроли Руди Карраро в Mitzva Bar и телеграм-бот
20 февраля в Mitzva Bar приезжает бартендер Руди Карраро, бывший бартендер лондонского Artesian, а сегодня — шеф Italspirits. Для московских гостей Руди приготовит четыре коктейля, по 600 рублей каждый. Кроме того, Mitzva Bar запустил в работу телеграм-бота @MitzvaBot, который умеет давать советы и подбирать гостям правильный коктейль. До конца марта, заказывая коктейль через бот, вы получаете скидку 100 рублей.
Средневековый пир в «Бочке»
Адрес: ул. 1905 года, 2
Ресторан «Бочка» запускает серию ужинов, стилизованных под средневековые пиры. Первый пройдет 23 февраля, в меню — закуски, десерты, дикий кабан, копченый хвост бобра, медвежьи ребра и, конечно, вино и виски. В ресторане обещают растопить камин, украсить пространство шкурами и устроить музыкальный вечер на арфах и флейтах. В общем, для любителей «Игры престолов» в самый раз. Стоимость ужина с вином — 5 тысяч рублей.
Большой завтрак в Food Store
Адрес: ул. Рождественка, 6/9/20, стр. 1
В эти выходные на фуд-корте Food Store пройдет большой завтрак от группировки «Яйца», которая проводит бранчи в кофейне Les. Все участники маркета подготовили специальное меню завтраков. Например, в Plov.соm можно будет найти глазунью из двух яиц и люля-кебаб из баранины, в Durum-Durum — глазунью, томленую баранью лопатку и кукурузную кашу, Bang Bang приготовит блинчик с креветками гриль, а за кофе будет отвечать команда «Даблби». В мероприятии участвуют все корнеры Food Store, поэтому выбрать завтрак по вкусу не составит труда.
Фотографии: обложка, 1 – Бар «Нэко», 2 – «Любовь и сладости», 3 – «Узбечка»
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