Открытия неделиБар «Аки Каурисмяки», современная русская кухня на «Трехгорке» и вареничная
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Бар «Аки Каурисмяки»
Адрес: ул. Покровка, 14/2, стр. 3
Часы работы: пн. — чт.: 13:00–00:00; пт. — вс.: 18:00–06:00
Средний чек: 1 000 рублей
В небольшом здании, стоящем особняком во дворе Покровки, открылся бар «Аки Каурисмяки». Название в честь финского режиссера неслучайно: владельцы бара кинопродюсеры Елена Степанищева и Евгений Семин — основатели продакшен-компании First Creative Union. Помимо вечеринок по выходным, в баре обещают проводить культурные мероприятия: презентации книг, кинопоказы и лекции. Бокал игристого обойдется в 400 рублей, коктейль «French 75» — в 450 рублей, а стопка водки — 190 рублей.
Bocconcino на месте Calicano
Адрес: Большой Патриарший пер., 4
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
На месте ресторана Calicano на Патриарших прудах заработала пиццерия Bocconcino. Бренд-пиццайоло сети назначили Стефано Витти, который разработал новое для сети меню и придумал более 30 вариаций пиццы, а также одну особенную позицию, которую будут подавать только в этой точке. Интерьер ресторана лишь слегка изменили, оставив немало элементов от Calicano и дополнив дизайн мягкой мебелью и зеркалами.
Uhvat
Адрес: Рочдельская ул., 15, стр. 41
Часы работы: пн. — вс.: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
На Трехгорной мануфактуре открылся концептуальный ресторан современной русской кухни. Готовят здесь в основном в русской печи — в Uhvat целый печной цех с тремя большими печами. Кухню возглавил шеф-повар Евгений Альфан, в меню блюда из российских продуктов, приготовленные по последним технологиям, при этом сама русская кухня полностью переосмыслена, и не стоит искать здесь оливье и пельмени. Бар для Uhvat ставил Сергей Головатюк, винную карту составлял Михаил Волков. Выглядит и звучит все многообещающе.
Tartufo
Адрес: Рублево-Успенское ш., 85/1, Барвиха
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: более 2 500 рублей
В Барвихе открылся итальянский ресторан Tartufo генерального директора и президента компании «ВИD» Александра Любимова. Меню большое: тут и морепродукты, и салаты, и ризотто, и рыба, и паста, и, конечно, не обошлось без трюфеля. Ресторан оформили в светлых тонах, оставили местами кирпичную кладку, а часть стен оклеили обоями. Выглядит странновато, эдакий привет из прошлого десятилетия, но в целом получился классический ресторан с итальянским уклоном.
«Вареничная № 1» на Театральной
Адрес: Театральная пл., 5
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Театральной открылась 16-я по счету точка сети «Вареничная». Интерьер традиционно выдержан в духе СССР, летом обещают открыть большую летнюю веранду. За кухню в новой «Вареничной» отвечает бренд-шеф Алена Солодовиченко. В меню борщ с пампушками (300 рублей), пельмени с копченым поросенком (280 рублей), голубцы (395 рублей), зеленый салат с льняными семечками (190 рублей), творожно-кокосовый мусс на стевии с шоколадной крошкой (290 рублей) и еще более двух десятков позиций.
«Колбасный цех» в Шереметьеве
Адрес: аэропорт Шереметьево, терминал Е
Часы работы: круглосуточно
Средний чек: 2 500 рублей
Аркадий Новиков продолжает экспансию и уверенно захватывает аэропорты. «Колбасный цех» заработал в терминале Е, в меню по-прежнему колбаски собственного производства во всевозможных вариациях, мясо, птица, рыба, а также десерты и винная карта.
«Fарш»
Адрес: 4-й километр Ленинградского ш., ТЦ «Мега Химки»
Часы работы: вс. — чт.: 10:00–23:00; пт. — сб.: 10:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Еще одна бургерная Аркадия Новикова открылась в торговом центре «Мега Химки». Оформлением кафе традиционно занималась Наталья Белоногова, в меню бургеры, салаты, закуски, картошка фри и молочные коктейли.
Фотографии: обложка, 3 – Uhvat, 1 – Бар «Аки Каурисмяки», 2 – Bocconcino, 4 – Tartufo, 5 – «Вареничная № 1», 6 – «Колбасный цех», 7 – «Fарш»
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