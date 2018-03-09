На Трехгорной мануфактуре открылся концептуальный ресторан современной русской кухни. Готовят здесь в основном в русской печи — в Uhvat целый печной цех с тремя большими печами. Кухню возглавил шеф-повар Евгений Альфан, в меню блюда из российских продуктов, приготовленные по последним технологиям, при этом сама русская кухня полностью переосмыслена, и не стоит искать здесь оливье и пельмени. Бар для Uhvat ставил Сергей Головатюк, винную карту составлял Михаил Волков. Выглядит и звучит все многообещающе.