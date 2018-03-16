НОВОСТИ

Саке и коктейли в [Ku:]

Адрес: ул. Смоленская, 8

В изакая-рамен-баре Ku наконец-то появились коктейли и саке. Шеф-бармен Илья Горностаев придумал четыре коктейля: Cosmojapan — авторскую версию «Космополитена» на саке, Spicy Mary — «Кровавая Мэри», где вустерский соус и табаско заменены на соус кимчи, East of Basil — миндальный ликер с саке и свежим базиликом и Japan Father — вариация «Крестного отца» на японском виски и номинальном ликере. Стоимость любого коктейля — 440 рублей. Из саке появился нефильтрованный саке и столовый.

Фестиваль эклеров в кондитерской «Кафе Пушкинъ»

Адрес: Тверской б-р, 26/5

В кондитерской «Кафе Пушкинъ» до конца марта пройдет фестиваль эклеров. Весь месяц в кондитерской можно попробовать не только классические вкусы — шоколадный, ванильный, карамельный, маракуйя, — но и новые необычные заварные пирожные: открытый эклер с ванильным патисьером и свежей клубникой, ягодный, творожный и зеленое яблоко. Все эклеры доступны к заказу не только в самой кондитерской, но и на сайте по цене 365 рублей за штуку.

Серия гастролей в Touché

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22

В винном баре на Трехгорной мануфактуре запускается новая серия гастролей «Экспедиция-2018», на которых будут проводить парные ужины с молодыми поварами и бартендерами со всей России. Первый ужин пройдет уже 22–23 марта, на нем будут готовить гости из Владивостока — Андрей Федосеев и Дмитрий Бойченко из гастробара Old Fashioned. Два дня в баре будут подавать полноценное меню от дальневосточных гостей — 11 блюд, к каждому из которых подобран особый коктейль. Бронировать столик лучше заранее.

Перезапуск сети «Хлеб и вино»

Адрес: ул. Маросейка, 15 (полный список заведений ищите на сайте)

Сеть «Хлеб и вино» полностью обновила меню и винную карту. За кухню отвечает шеф-повар Евгений Василенко, в меню в основном простые блюда, ориентированные на вино — к каждой позиции подобрано два бокала в формате фуд-пэринга. Винная карта тоже полностью изменилась — теперь в заведении насчитывается более 150 этикеток, а цены начинаются от 1 100 рублей за бутылку.