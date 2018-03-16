Открытия неделиHealthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли
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Healthy Beat
Адрес: Большой Кисловский пер., 9
Часы работы: 09:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
В районе Арбата открылось кафе здорового питания Healthy Beat. В основе меню — блюда из сезонных и локальных фермерских продуктов: органические каши, блины, оладьи, авокадо-тосты, фермерские йогурты с ягодами, боулы, салаты, овощные супы, котлеты из фермерской курицы и дикая рыба. Автором концепции выступила Ксения Царегородцева, консультант по правильному питанию и выпускница Institute for Integrative Nutrition, а шеф-поваром в кафе позвали Кирилла Губина, специалиста по здоровому питанию, известному по работе в KM20.
Scrocchiarella на Никитском бульваре
Адрес: Никитский б-р, 12
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Никитском бульваре заработала вторая римская пиццерия Scrocchiarella. В новом заведении два зала: первый, с большими общими столами, рассчитан на дружественные обеды, второй же — более камерный, с полукруглыми мягкими диванами и парными столиками. К открытию второй точки бренд-шеф и технолог итальянской мукомольной компании Тициано Казило разработал шесть новых пицц, но и классические вкусы тут тоже есть. Традиционно пиццу можно заказать на пшеничном, рисовом или мультизлаковом тесте, а любая пицца стоит 780, 1 500 и 1 950 рублей за размеры 35 на 25, 60 на 25 и 80 на 25 сантиметров, соответственно.
НОВОСТИ
Саке и коктейли в [Ku:]
Адрес: ул. Смоленская, 8
В изакая-рамен-баре Ku наконец-то появились коктейли и саке. Шеф-бармен Илья Горностаев придумал четыре коктейля: Cosmojapan — авторскую версию «Космополитена» на саке, Spicy Mary — «Кровавая Мэри», где вустерский соус и табаско заменены на соус кимчи, East of Basil — миндальный ликер с саке и свежим базиликом и Japan Father — вариация «Крестного отца» на японском виски и номинальном ликере. Стоимость любого коктейля — 440 рублей. Из саке появился нефильтрованный саке и столовый.
Фестиваль эклеров в кондитерской «Кафе Пушкинъ»
Адрес: Тверской б-р, 26/5
В кондитерской «Кафе Пушкинъ» до конца марта пройдет фестиваль эклеров. Весь месяц в кондитерской можно попробовать не только классические вкусы — шоколадный, ванильный, карамельный, маракуйя, — но и новые необычные заварные пирожные: открытый эклер с ванильным патисьером и свежей клубникой, ягодный, творожный и зеленое яблоко. Все эклеры доступны к заказу не только в самой кондитерской, но и на сайте по цене 365 рублей за штуку.
Серия гастролей в Touché
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22
В винном баре на Трехгорной мануфактуре запускается новая серия гастролей «Экспедиция-2018», на которых будут проводить парные ужины с молодыми поварами и бартендерами со всей России. Первый ужин пройдет уже 22–23 марта, на нем будут готовить гости из Владивостока — Андрей Федосеев и Дмитрий Бойченко из гастробара Old Fashioned. Два дня в баре будут подавать полноценное меню от дальневосточных гостей — 11 блюд, к каждому из которых подобран особый коктейль. Бронировать столик лучше заранее.
Перезапуск сети «Хлеб и вино»
Адрес: ул. Маросейка, 15 (полный список заведений ищите на сайте)
Сеть «Хлеб и вино» полностью обновила меню и винную карту. За кухню отвечает шеф-повар Евгений Василенко, в меню в основном простые блюда, ориентированные на вино — к каждой позиции подобрано два бокала в формате фуд-пэринга. Винная карта тоже полностью изменилась — теперь в заведении насчитывается более 150 этикеток, а цены начинаются от 1 100 рублей за бутылку.
Фотографии: обложка, 1 — Healthy Beat, 2 — Scrocchiarella
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