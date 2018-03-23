На Центральном рынке заработал новый проект от команды The Urban Taste — «Хычины&Хинкали». В меню несколько видов хычинов (это пористые лепешки с начинкой), а также хинкали. Лепешки делают с картофелем и сливочным сыром (240 рублей), с телятиной (480 рублей) и со свеклой и фермерским творогом (360 рублей). Помимо традиционных хинкали, в XX можно найти это блюдо с необычными начинками, например с креветками или с сыром. Помимо этого, в кафе будут делать шаурму, шиш-таук из курицы, а также варить кофе и делать домашние морсы и лимонады.