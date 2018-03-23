Открытия неделиНовый «Прогресс», кофейня на Бронной и «Мистер Круассан»
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«Прогресс-3»
Адрес: Волоколамское ш., 1, стр. 1
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
В районе метро «Сокол» открылась третья по счету кофейня «Прогресс». За кофе, как всегда, отвечает Даша Бекасова, кухню ставила команда «Вьет вок». В меню традиционно кофе: эспрессо стоит 149 рублей, фильтр — 171 рубль. Также наливают много пива: десять разливных кранов и бутылочное — от 199 рублей за 0,4. Еда в основном на азиатский манер: фо-бо, лапша на воке, немы и бань-бао.
42 Coffee Shop
Адрес: ул. Малая Бронная, 28
Часы работы: пн.-чт.: 09:00–22:00; пт.: 09:00–23:00; сб.: 10:00–23:00; вс.: 10:00–22:00
Средний чек: 700 рублей
В районе Патриарших открылась новая кофейня с полезной едой 42 Coffee Shop от производителей полезных перекусов и шоколада Food Revolution. В меню еда с уклоном в ЗОЖ: овсяная каша с чиа, томатный крем-суп, десерты без сахара и raw бургер. За кухню отвечают шеф-повар Сергей Беликов и диетолог Анна Берсенева, за кофе — Анастасия Годунова. Кофе варят на зерне Coffee Owl Roasters, в меню — классика на основе эспрессо, альтернатива, матча, латте с куркумой и авторские напитки. Всю еду можно взять с собой — блюда уже упакованы в контейнеры, но можно пообедать и на месте.
Zizo Gourmet
Адрес: ул. Усачева, 26
Часы работы: 09:00–21:00
Средний чек: 1 000 рублей
Усачевский рынок пополнился еще одним новым корнером — теперь там заработало средиземноморское гастробистро Zizo Gourmet. Проектом занимается та же команда, что открывала поп-ап-проект «Лето на Патриках», а шефом пригласили Федора Верина. В меню: осьминог с печеным картофелем, стейк из тунца, жареный сыр халуми с помидорами, суп качукко с морепродуктами и брускетты. По утрам здесь подают завтраки, а блюда готовятся на гриле не больше 10–15 минут.
Guardian
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 17-18
Часы работы: вс.-чт.: 11:00–00:00; пт.-сб.: 11:00–05:00
Средний чек: 1 500 рублей
В «Трехгорной мануфактуре» заработал ресторан Guardian. Шеф-поваром заведения стал Морад Рафауи, марокканец, проживший долгое время в Италии. Поэтому меню здесь сочетает в себе обе кухни: здесь можно найти и равиоли с рикоттой, шпинатом и муссом из пармезана (670 рублей), и тирамису с шоколадным крамблом (390 рублей), и хариру с бараниной и нутом (670 рублей), а также цыпленка по-мароккански (790 рублей). В интерьере решили сохранить элементы фабричности, поэтому основными материалами стали кирпич, бетон и дерево, а разработкой дизайна занималось бюро Greta Project.
Второй «Пирог мясника»
Адрес: Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
В башне «Афимолл Сити» открылся второй по счету ресторан Тахира Холикбердиева и Алексея Губкина «Пирог мясника». В меню по-прежнему много мяса и теста: кроме стейков, вырезок и котлет, гостям предлагают турецкие пиде, пироги из песочного теста, киши, пиццу и крамблы с разными начинками. Интерьером ресторана занималась Яна Холикбердиева, она же разрабатывала концепцию в первом заведении — дизайн ресторана будет выдержан в едином стиле.
«Мистер Круассан»
Адрес: пр. Мира, 112
Часы работы: пн.-пт.: 07:30–21:30; сб.-вс.: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
Владелец кофеен Take&Wake Константин Кузьминых открыл небольшую сеть пекарен «Мистер Круассан». Первая точка открылась недалеко от станции метро «Алексеевская». В меню, конечно же, всевозможные виды круассанов: помимо классических, тут можно найти круассан с соусом манго-маракуйя (160 рублей), орехово-медовый (170 рублей), с курицей и ананасом (200 рублей), вегетарианский (180 рублей) и даже с фаршем и солеными огурцами (200 рублей). Кофе варят на зерне обжарщиков Rockets, помимо классики, делают авторские напитки, например, с добавлением печенья «Орео», «Сникерса» или имбирного пряника.
«Кофе пью» и «Гамарджоба» на «Экомаркете» в Конькове
Адрес: ул. Профсоюзная, 126, корп. 3
Часы работы: 08:30–22:00
Средний чек: 700 рублей
На рынке в Конькове открылось сразу два новых корнера — кофейня «Кофе пью» и точка с грузинской едой «Гамарджоба». «Кофе пью» известна в первую очередь своей выпечкой. Здесь пекут хиты из детства по семейным рецептам, сгущенку варят сами, а в рецептах не используют загустители и консерванты. Закусочную «Гамарджоба» открыла группа With Love, From Georgia — братья Гвилава, Георгий и Нодар. На кухне работают только грузинки, в меню традиционные блюда грузинской кухни — хинкали, хачапури, горячее и холодные закуски.
Salon
Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 2
Часы работы: чт.-пт.: с 18:00 до последнего гостя;
сб.-вс.: с 13:00 до последнего гостя
Средний чек: 4 000 рублей
Аркадий Новиков открыл новый и очень дорогой ресторан на Бадаевском заводе. За кухню отвечает небезызвестный Давид Эммерле. Ресторан работает всего несколько дней в неделю, за музыку в Salon отвечает Федор Фомин, а интерьером ресторана занималось архитектурное бюро «Кривцова&Редина». Меню работает по довольно оригинальной схеме: на открытой кухне лежит книга рецептов — и гости могут выбрать любое блюдо и заказать его на кухню.
ХХ by Urban Taste
Адрес: Рождественский б-р, 1 (Центральный рынок)
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
На Центральном рынке заработал новый проект от команды The Urban Taste — «Хычины&Хинкали». В меню несколько видов хычинов (это пористые лепешки с начинкой), а также хинкали. Лепешки делают с картофелем и сливочным сыром (240 рублей), с телятиной (480 рублей) и со свеклой и фермерским творогом (360 рублей). Помимо традиционных хинкали, в XX можно найти это блюдо с необычными начинками, например с креветками или с сыром. Помимо этого, в кафе будут делать шаурму, шиш-таук из курицы, а также варить кофе и делать домашние морсы и лимонады.
LocAsian Bar
Адрес: Цветной б-р, 2
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
На месте Buddha Bar на Цветном бульваре заработал проект Алексея и Дмитрия Васильчуков LocAsian Bar. Шеф-поваром ресторана стал Александр Стахеев, в концепции меню — блюда из 54 стран Азии, за бар отвечают сразу три бартендера — Роман Портнов, Илья Доронин и Андрей Ларин. Заведение заняло четыре этажа, по выходным планируют проводить вечеринки с диджеями и танцами.
НОВОСТИ
Бранчи Moscow Restaurant Week
25 марта по случаю завершения фестиваля Moscow Restaurant Week в 17 ресторанах подадут специальные бранчи. Утреннее меню будет действовать с 12:00 до 17:00 в ресторанах 800°С Contemporary Steak, Big Wine Freaks, Butler, Carmel, FORNETTO, I Like Grill, I Like Wine, Il Forno, Luciano, Molon Lave Live, MØS, PATARA, Steak It Easy, Tilda, Varvara Cafe, бистро «Филе», «Карлсон», «Тамани» и «Южане».
Фотографии: обложка, 10 — LocAsian Bar, 1 — «Прогресс», 2 — 42 Coffee Shop, 3 — Zizo Gourmet, 4 — Guardian, 5 — «Пирог мясника», 6 — «Мистер Круассан», 7 — «Кофе пью», 8 — SALON, 9 — ХХ by Urban Taste
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