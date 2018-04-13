Открытия недели«Цирк», Veladora Cantina и просекко-бар
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Цирк»
Адрес: Цветной б-р, 20, стр. 1
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На Цветном бульваре заработал второй винный бар от команды бара «13» — «Цирк». Меню небольшое, сделанное в первую очередь под вино: несколько видов закусок, например, страчателла с помидорами, тартар из говядины, салат из свежих овощей с молодым сыром, горячие блюда и, конечно, большая винная карта по бокалам и по бутылкам. Также в баре периодически появляются устрицы и специальные предложения.
Prosecco Bar PR 11
Адрес: ул. Сретенка, 7
Часы работы: вс.-ср.: 12:00–00:00; чт.-сб.: 12:00–02:00
Средний чек: 1 000 рублей
В районе «Сухаревской» открылся бар с большой винной картой с акцентом на игристом и очень дельным меню. Гостям предлагают более десятка разновидностей просекко, белые и красные вина, а цены начинаются от 220 рублей за бокал, что уже приятно. На кухне особое внимание уделили блюдам к аперитиву: брускетты, тартары, сыры и прошутто, но есть и более серьезные позиции, такие как ризотто с шафраном (490 рублей) или кальмар в кляре с лимоном (450 рублей).
«Наволне»
Адрес: Саввинская наб., 12/8
Часы работы: пн.-вс.: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
В эти выходные команда Soho Family откроет свой новый проект «Наволне». Трехэтажный ресторан с видом на Москву-реку разделили на несколько зон: на первом этаже обустроили кафе, где можно выпить кофе с пирожными и выпечкой или же заказать тапас с вином. Остальные два этажа занял непосредственно сам ресторан, открытая кухня и большая терраса. Шеф-поваром в «Наволне» стал Евгений Чередниченко, а в меню собраны авторские блюда с уклоном в паназиатскую кухню.
Veladora Cantina
Адрес: ул. Покровка, 2/1, стр. 1 (вход со двора через Старосадский пер., после арки налево)
Часы работы: чт.-сб.: 18:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
В мексиканском баре на Покровке открылась Veladora Cantina. В кантине подают два сета: из четырех и из семи блюд (1 500 рублей и 2 500 рублей соответственно). В меню традиционные мексиканские блюда: такито, гуакамоле, белая рыба и, конечно же, мескаль и мичелада. Перед запуском команда Veladora провела месяц на юге Мексики в Оахаке, где стажировалась у местных шеф-поваров, искала рецепты и училась. Бронировать места лучше заранее.
«Никита»
Адрес: ул. Большая Никитская, 60, стр. 2
Часы работы: вс.-пн.: 12:00–00:00; пт.-сб.: 12:00–07:00
Средний чек: 2 000 рублей
В небольшом особняке начала ХХ века открылся ресторан русской кухни «Никита» с каминами и дровяной печью. Бренд-шефом ресторана стал Максим Хазов, вместе с шеф-поваром Андреем Павловым они разработали большое меню с традиционными русскими блюдами и авторскими позициями. Тут можно найти и салат «Мимоза», и селедку под шубой, и жульен из белых грибов, а также пельмени, приготовленные в печи, и коллекцию каш.
Take & Wake
Адрес: ул. Тверская, 17
Часы работы: 08:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
На Тверской открылась 35-я по счету точка с кофе навынос Take & Wake. В меню классика на основе эспрессо: американо (от 100 рублей), флэт уайт (100 рублей), капучино (от 100 рублей), а также авторские напитки — например, раф лемонграсс (250 рублей) или орехово-медовый (250 рублей). Зерна для кофе Take & Wake закупают у обжарщиков Rockets, а в меню также можно найти выпечку и круассаны.
«Батони»
Адрес: ул. Кржижановского, 22, стр. 1
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
В районе «Профсоюзной» открылось кафе сети «Батони». В меню традиционные грузинские блюда: чашушули из телятины, суп харчо, чанахи, цыпленок чкмерули, долма, оджахури, лобио, хинкали и домашняя выпечка. С 11:30 до 16:00 действует обеденное меню, которое обещают обновлять каждую неделю, а по выходным приглашают музыкантов и устраивают детские мероприятия.
НОВОСТИ
Pho Fighters
Адрес: Столешников пер., 7, стр. 2
В небольшом кафе с азиатской кухней Pho Fighters обновилось меню. Теперь в Pho Fighters можно найти маринованную говядину в перечном соусе (390 рублей), креветки в кокосовом соусе (450 рублей), жареные лапшу или рис с новым топингом — курицей в соусе кимчи (350 рублей), салат нам-дао с вешенками, авокадо и рукколой (350 рублей) и кимчи, квашеную пекинскую капусту в остром соусе (150 рублей). Также в меню появились имбирный йогурт с манго и помело, манго-шейк и ананасовый смузи на кокосовом молоке.
Фотографии: обложка, 3 — «Наволне», 1 — «Цирк», 2 — Prosecco Bar PR 11, 4 — Veladora Cantina, 5 — «Никита», 6 — Take & Wake, 7 — «Батони»
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