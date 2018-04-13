В районе «Сухаревской» открылся бар с большой винной картой с акцентом на игристом и очень дельным меню. Гостям предлагают более десятка разновидностей просекко, белые и красные вина, а цены начинаются от 220 рублей за бокал, что уже приятно. На кухне особое внимание уделили блюдам к аперитиву: брускетты, тартары, сыры и прошутто, но есть и более серьезные позиции, такие как ризотто с шафраном (490 рублей) или кальмар в кляре с лимоном (450 рублей).