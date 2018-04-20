НОВОСТИ

Кофейные выходные 20–22 апреля

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 24, зал «Надежда»

В эти выходные в «Трехгорной мануфактуре» пройдет большой кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival. Площадка соберет не только видных представителей индустрии, но и небольшие кофейни и обжарщиков. Кроме мастер-классов и чемпионата, для гостей будут варить кофе кофейни «8/25», KOF, «Кафетериус», Nook Coffee, «Человек и пароход», «Дринкит» и многие другие; можно будет попробовать кофе от разных обжарщиков, научиться варить альтернативу и узнать о последних тенденциях в кофейном мире.

Устрицы в Tokyo за 990 рублей

Адрес: ул. Большая Никитская, 22/2

В эти выходные в ресторане Tokyo можно будет порадовать себя устрицами с Дальнего Востока по специальной цене. Только три дня моллюсков будут продавать по 990 рублей за килограмм, а в качестве комплимента угостят бокалом вина. Кажется, это отличный план для воскресного бранча или субботнего аперитива.