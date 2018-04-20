Открытия недели«Крым мой», No Junk Food и устрицы
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Крым мой»
Адрес: ул. Народная, 15
Часы работы: вс.-чт.: 12:00–23:00; пт.-сб.: 12:00–02:00
Средний чек: 1 500 рублей
В районе «Таганской» открылся ресторан «Крым мой» рестораторов Анны Шпак («Одесса-мама») и Василисы Волковой («СИДР Групп»). Шеф-поваром заведения стала выпускница школы Ragout Ольга Морозенко, которая придумала большое меню с украинскими, русскими, греческими блюдами: здесь можно найти и мидии, и свежие салаты, и плов, и даже эчпочмаки. Интерьер оформили в бело-голубых тонах, напоминающих о лете, море и белоснежных террасах. Ресторан получился большой — на 150 посадочных мест, а в скором времени откроется и летняя веранда.
Osteria Mario
Адрес: пр-т Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий»
Часы работы: вс.-чт.: 09:00–22:00; пт.-сб.: 09:00–23:00.
Средний чек: 1 500 рублей
На третьем этаже ТЦ «Капитолий» открылся 13-й по счету ресторан Osteria Mario. В меню традиционные итальянские блюда с упором на пиццу: здесь ее делают на тонком тесте с разнообразными начинками — от классической «Маргариты» до авторских с мидиями или трюфелем. Также в меню много пасты и ризотто, большая винная карта с позициями из Италии, Франции, Испании и Нового Света. Для детей разработано специальное меню.
«Любовь и сладости» на Усачевском
Адрес: ул. Усачева, 26
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Сергей Жуков продолжает открывать точки кондитерской «Любовь и сладости» — на этот раз кафе открылось на втором этаже Усачевского рынка. Владельцы заверяют, что используют исключительно натуральные ингредиенты, а все десерты делаются вручную. В меню: капкейки, эклеры, пирожные, мини-торты, выпечка и кофе. В кондитерской можно заказать торты для праздника и придумать свой индивидуальный дизайн сладости.
No Junk Food
Адрес: ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 3
Часы работы: пн.-чт.: 10:00–22:00; пт.: 10:00–23:00; сб.-вс.: 11:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
На гастромаркете StrEat открылась точка с полезной едой No Junk Food от гастроэнтузиастов Олега Кучера и Нины Толмачевой. Шеф-поваром в кафе позвали Алексея Чернова, он разработал для точки небольшое меню с завтраками, которые подают весь день, салатами и основными блюдами. Здесь можно найти малиновую рисовую кашу, киноа на кокосовом молоке, яйца бенедикт с лососем, а также Veggie Bowl и креветки с киноа. Владельцы говорят, что не только много работали над вкусом, но и принципиально пытались создать блюда со сбалансированными показателями БЖУ (белки, жиры, углеводы) и невысокой калорийностью.
НОВОСТИ
Кофейные выходные 20–22 апреля
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 24, зал «Надежда»
В эти выходные в «Трехгорной мануфактуре» пройдет большой кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival. Площадка соберет не только видных представителей индустрии, но и небольшие кофейни и обжарщиков. Кроме мастер-классов и чемпионата, для гостей будут варить кофе кофейни «8/25», KOF, «Кафетериус», Nook Coffee, «Человек и пароход», «Дринкит» и многие другие; можно будет попробовать кофе от разных обжарщиков, научиться варить альтернативу и узнать о последних тенденциях в кофейном мире.
Устрицы в Tokyo за 990 рублей
Адрес: ул. Большая Никитская, 22/2
В эти выходные в ресторане Tokyo можно будет порадовать себя устрицами с Дальнего Востока по специальной цене. Только три дня моллюсков будут продавать по 990 рублей за килограмм, а в качестве комплимента угостят бокалом вина. Кажется, это отличный план для воскресного бранча или субботнего аперитива.
Фотографии: обложка, 1 — «Крым мой», 2 — Osteria Mario, 3 — «Любовь и сладости», 4 — No Junk Food
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