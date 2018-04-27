Открытия неделиCocoLambert, вторые Masters & Margaritas и Megobari
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
CocoLambert
Адрес: ул. Малая Бронная, 13
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 2 000 рублей
Еще один ресторан Уильяма Ламберти — и снова на Патриарших. CocoLambert занял бывшее помещение ресторана Twins на Малой Бронной. Новый проект сочетает в себе французскую и итальянскую кухню и позиционирует себя как модерн-бистро. Меню очень большое, в основном сочетающее в себе вполне традиционные блюда, но в авторском исполнении. Например, буррата, но с брокколи и яблоками (750 рублей), или нисуаз с печенью трески (490 рублей). Не обошлось и без классических позиций вроде лукового супа или крем-брюле с клубникой. Оформили интерьер в стиле классических французских ресторанов, но используя современные материалы и приемы, а элементы декора везли с блошиных рынков Европы.
Megobari
Адрес: ул. Маросейка, 15
Часы работы: 11:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Владельцы кулинарий «Оджахури» открыли грузинский винный бар на Маросейке. Шеф-поваром нового проекта стал Тамаз Орагвелидзе, известный по работе в кафе на фуникулере в Тбилиси. Открытая кухня строится вокруг дровяной печи, тут можно найти хачапури по-аджарски, лодочку со свеклой и сыром, с сыром и беконом... Также в меню много разновидностей хинкали, грузинских закусок, а в ближайшее время появится большая винная карта с винами Грузии и крепким алкоголем.
Masters & Margaritas на Пятницкой
Адрес: ул. Пятницкая, 5/1
Часы работы: пн.-чт., вс.: 08:30–00:00;
пт.-сб.: 08:30–02:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Пятницкой заработал второй проект Masters & Margaritas; первый бар с одноименным названием продолжает свою работу на Патриарших прудах. Меню на Пятницкой отличается от первого заведения, а новые блюда для ресторана разработал шеф-повар Андрей Шелухин. В меню: тартар из тунца с авокадо (730 рублей), пицца «Маргаритас» (400 рублей), говяжьи ребра с пастой птитим и соусом порто (790 рублей), а также завтраки. Барная карта тоже обновилась — на Пятницкой можно найти десяток новых авторских коктейлей от Таира Газиева и подборку вин от Тимура Саулебаева.
Shiba
Адрес: Большой Палашёвский пер., 1/14, стр. 1
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 3 000 рублей
Не проходит и недели без открытия ресторана Аркадия Новикова. На этот раз ресторатор открылся с японским суши-баром в районе Патриарших прудов. Шефами заведения стали Масао Кикучи и Андрей Цой, в меню в основном свежая рыба: торо, шимаджи, сузуки, хамачи, осьминог... Барное меню для Shiba придумал Артем Талалай, поэтому зайти на коктейль сюда точно стоит.
«Черетто море»
Адрес: ул. Пятницкая, 52
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
Ресторан Villa Rosa заработал в обновленной концепции и под новым названием «Черетто море». Меню, как и интерьер, полностью изменилось: кухня делает упор на морепродукты и рыбу, но не обошлось без брускетт, супов и, конечно же, пасты. Кроме уклона в сторону Италии, в меню также почему-то появились суши и сашими — видимо, в рамках концепции морской тематики.
Diplomat
Адрес: Цветной б-р, 5
Часы работы: 11:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Цветном бульваре в тестовом режиме заработал проект Dimplomat от членов команды Black Star. Кухню здесь возглавила Елена Савчук, известная своей работой в ресторане LavkaLavka, поэтому на кухню можно возложить большие надежды. Кроме еды, большой упор делается на хип-хоп и кальяны, поэтому, прежде чем идти дегустировать, об этом тоже стоит помнить. Меню очень большое, один из главных разделов — салат-бар, где можно собрать свой собственный микс из более чем 50 ингредиентов. Дальше — «тандыр-фьюжн», что бы это ни значило, тако-донер, шаварма, вафли, паста, ризотто, супы и десерты.
Обновленная «Академия»
Адрес: Камергерский пер., 2, стр. 1
Часы работы: 09:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Первое кафе сети, 16-летняя «Академия» в Камергерском переулке открылась после ремонта. Здесь поменялось все, кроме оригинальных театральных афиш на стенах и кухни самого кафе. Интерьером нового пространства занимался молодой дизайнер Сергей Огурцов, который, по его же словам, сделал немного буржуазное, немного современное кафе с историей. Меню в кафе осталось прежним: тут блюда европейской, русской и японской кухни, коктейльная карта и специальные сезонные предложения от шефа.
«Есть хинкали & пить вино»
Адрес: ул. Остоженка, 19, стр. 1
Часы работы: 11:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Сеть «Есть хинкали & пить вино» пополнилась точкой на Остоженке. В меню по прежнему традиционные грузинские блюда в новом прочтении: хинкали, хачапури, пхали, супи и закуски, а также большая винная карта из грузинских и не только вин. Интерьером ресторана занималась грузинская студия Rooms, известная дизайном одноименного отеля в Тбилиси. Получилось просторно, современно и в то же время по-грузински уютно.
НОВОСТИ
Бесплатное вино в ресторане «Крым мой»
Адрес: ул. Народная, 15
С 1 по 9 мая в недавно открывшемся ресторане «Крым мой» при любом заказе всем гостям будут бесплатно и неограниченно наливать по бокалам крымское красное и белое вино. Чтобы получить безлимитный бокал, нужно просто заказать хотя бы одно блюдо из меню и предъявить паспорт, подтверждающий совершеннолетие.
Майская сангрия в Roots Bar & Bistro
Адрес: Тверской б-р, 7
Еще одно майское предложение для тех, кто останется в городе: с 1 по 10 мая в Roots мешают очень весенний напиток — сангрию. Есть вариант на белом сухом вине с огурцом, яблоком и розмарином, или игристая — с летними ягодами и лемонграссом, также есть сангрия на красном вине и ликере «Солерно» с нотками красных сицилийских апельсинов. Цена за кувшин — 650 рублей.
Фотографии: обложка, 3 — Masters & Margaritas, 1 — CocoLambert, 2 — Megobari, 4 — Shiba, 5 — «Черетто море», 6 — Diplomat, 7 — «Академия», 8 — «Есть хинкали & пить вино»
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