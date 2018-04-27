НОВОСТИ

Бесплатное вино в ресторане «Крым мой»

Адрес: ул. Народная, 15

С 1 по 9 мая в недавно открывшемся ресторане «Крым мой» при любом заказе всем гостям будут бесплатно и неограниченно наливать по бокалам крымское красное и белое вино. Чтобы получить безлимитный бокал, нужно просто заказать хотя бы одно блюдо из меню и предъявить паспорт, подтверждающий совершеннолетие.

Майская сангрия в Roots Bar & Bistro

Адрес: Тверской б-р, 7

Еще одно майское предложение для тех, кто останется в городе: с 1 по 10 мая в Roots мешают очень весенний напиток — сангрию. Есть вариант на белом сухом вине с огурцом, яблоком и розмарином, или игристая — с летними ягодами и лемонграссом, также есть сангрия на красном вине и ликере «Солерно» с нотками красных сицилийских апельсинов. Цена за кувшин — 650 рублей.