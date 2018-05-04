На Сретенке заработал гастробар Keepish с замысловатой кухней и коктейлями. За кухню отвечает Оливер Доллард, известный своей работой в 15 Kitchen + Bar и Sempre, в меню — три основных раздела raw, гриль и гастрономия. В первых можно найти свежие морепродукты и мясо, в последнем — познакомиться с авторской кухней Доллара, в которой сочетаются сезонные продукты и необычные смешения. Бар в Keepish ставила Катя Ефимова, знакомая многим по своей барной карте в Keanu, а Дина Кандаурова создала для бара интересную винную карту с биодинамикой и винами Нового Света.