Открытия неделиKeepish на Сретенке, Oriental Cocktail Bar & Restaurant и обновления в «ОбедБуфете»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Keepish
Адрес: Сретенский б-р, 1/4
Часы работы: вс.-чт.: 12:00–00:00; пт.-сб.: 12:00–03:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Сретенке заработал гастробар Keepish с замысловатой кухней и коктейлями. За кухню отвечает Оливер Доллард, известный своей работой в 15 Kitchen + Bar и Sempre, в меню — три основных раздела raw, гриль и гастрономия. В первых можно найти свежие морепродукты и мясо, в последнем — познакомиться с авторской кухней Доллара, в которой сочетаются сезонные продукты и необычные смешения. Бар в Keepish ставила Катя Ефимова, знакомая многим по своей барной карте в Keanu, а Дина Кандаурова создала для бара интересную винную карту с биодинамикой и винами Нового Света.
«Мистер Круассан» на Профсоюзной
Адрес: ТЦ «Приц Плаза», ул. Профсоюзная, 129а
Часы работы: пн.-пт.: 07:30–21:30; сб.-вс.: 09:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
В ТЦ «Приц Плаза» на Профсоюзной заработала пятая точка сети «Мистер Круассан». В меню по-прежнему десяток видов круассанов с разными начинками — от сыра и ветчины до заварного крема, а также кофейная классика и авторские напитки. За кофе здесь, кстати, отвечает кофейня Take&Wake — сеть кофе с собой, владельцем которой также является молодой предприниматель Константин Кузьминых.
«Брусника» на Чистых прудах
Адрес: Чистопрудный б-р, 15, стр. 1
Часы работы: 09:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Восьмое по счету кафе кулинария «Брусника» заработало на Чистопрудном бульваре. В меню кафе более полусотни готовых горячих и холодных блюд, супы, салаты, а также свежая выпечка. Как и в остальных точках сети, все блюда можно заказать с собой или же съесть на месте. Дизайн кафе традиционно выполнен в светлых тонах, а отличительной чертой именно этой точки стали большие круглые столы для больших компаний.
Новые проекты в «ОбедБуфете»
Адрес: ул. Новый Арбат, 15
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Во всех точках «ОбедБуфет» произошли обновления: на Новом Арбате открылись сразу две точки — индийская Thali & Dosa и мексиканская Tacorama. В ТЦ «Метрополис» появился сербский стритфуд Pleska, с мясной котлетой в булочке — плескавицей. В «Сити» появилась точка с веганскими роллами Vaurma, а в «МЕГЕ Теплый Стан» заработала точка «Пиновани» — с хачапури из цельнозерновой муки и хачапури на шампуре.
Heritage
Адрес: Ленинградский пр-т, 36/33
Часы работы: 12:30–23:00
Средний чек: 2 000 рублей
В отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park открылся ресторан русской кухни Heritage. Шефом проекта стал Денис Мухин. В меню: соленья, пельмени, выпечка, супы, угольный гриль и, конечно, классика русского стола — вроде оливье, борща и сельди под шубой. У ресторана есть отдельный вход, поэтому попасть туда можно не только через лобби отеля, что удобно. Интерьером Heritage занималась компания Ara Design, получилось умеренно строго и светло.
Oriental Cocktail Bar & Restaurant
Адрес: Ленинградский пр-т, 36/33
Часы работы: 18:00–03:00
Средний чек: 1 500 рублей
Еще одно открытие в московском Hyatt — бар Oriental Cocktail Bar & Restaurant, расположенный на 14-м этаже отеля. Как несложно догадаться, бар сделан с уклоном в Восток, а за барную карту тут отвечает француз Мэттью Хьюбан. Коктейли тут основаны по принципу гармонии пяти элементов: дерева, огня, земли, металла и воды, — а кухня построена под напитки. Шеф-поваром Oriental стал Константин Ан, который придумал для бара небольшое, но интересное меню в паназиатском стиле. В теплое время года у бара будет работать большая терраса под открытым небом.
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Фотографии: обложка, 6 — Oriental Cocktail Bar & Restaurant, 1 — Keepish, 2 — «Мистер Круассан», 3 — «Брусника», 4 — «Пиновани», 5 — Heritage
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