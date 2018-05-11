НОВОСТИ

Гастроли бартендера Рината Фахрутдинова в Mitzva

Адрес: ул. Пятницкая, 3⁄4, стр. 1

17 мая за барной стойкой Mitzva Bar мешать коктейли будет Ринат Фахрутдинов, бартендер первого speakeasy-бара Казани Mr. Willard и финалист Diageo Reserve World Class. Ринат славится своей способностью работать с гостями, его основной интерес — погрузить человека в атмосферу бара с помощью историй, напитков и гостеприимства. В меню выездных гастролей в Mitzva ожидаются вариации на классику и авторские напитки, например «Чиаро Негро» с островным виски, «Кампари», вермутом на лаванде и вишней или «Души Баттонс» с джином, домашним ромашковым сиропом и пюре личи.

Концерты в баре Molon Lave Live

Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 6, стр. 1

Бар Molon Lave Live на Садовой-Сухаревской переформатировался в концертную площадку. С этого месяца в баре еженедельно будут проходить концерты и выступления — ожидается, что играть будут джаз, блюз, электронику, а также привозить греческих музыкантов. Обещают, что вход на большинство концертов будет свободный. 11 мая выступит Aset — участница музыкальных шоу и международных джазовых фестивалей, 12 мая — Marina Volkova Jazz Band, а 18 и 19 мая будет играть «Оркестр Петра Востокова» с джазовой ретропрограммой и гитарист-виртуоз Виталий Кись.