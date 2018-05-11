Открытия неделиКартофельный стритфуд, маркет в «Авиапарке» и Brooms
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Brooms
Адрес: ул. Александра Солженицына, 3
Часы работы: 10:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
В районе «Таганской» открылся небольшой ресторан с баром Brooms. В меню простые, но с намеком на гастрономичность блюда, ежедневные бизнес-ланчи, гриль и пиво. Особенно здесь гордятся позициями, приготовленными на хоспере, — мясом и рыбой. У входа в ресторан стоят несколько уличных столиков, где можно выпить кофе на воздухе, а во время футбольных матчей проводят трансляции, поэтому во время чемпионата мира тут, должно быть, будет шумно.
Mark Eat в «Авиапарке»
Адрес: Ходынский б-р, 4
Часы работы: 10:00–22:00
Средний чек: 700 рублей
На четвертом этаже «Авиапарка» в эти выходные откроется большой фуд-маркет Mark Eat. Свои точки на маркете займут такие проекты, как неаполитанская пиццерия Rustic, кафе корейской кухни Soul Seoul, эклеры L’Eclair, «Кухня Кипра», фермерские бургеры от LavkaLavka, Kabab Lab и UFO Pizza от Тимура Ланского, веганская еда Holy Vegan, а также проект Much More со свежей рыбой и морепродуктами.
«Клубень»
Адрес: Поклонная гора, сегмент № 2
Часы работы: 10:00–23:00
Средний чек: 500 рублей
На Поклонной горе появилась точка с картофельным стритфудом «Клубень». В меню картофель фри и черри с разными сытными топпингами: например, «Клубень ЗОЖ» — картофель с салатом коул слоу и соусом «крем чиз» (180 рублей), «Клубень Карри» с куриным филе, тыквой и ананасом в соусе карри (240 рублей) или «Клубень бифштекс» с говядиной, запеченным яйцом и сыром (260 рублей). Также для удобства гостям выдают специальные резиновые перчатки, чтобы блюда можно было съесть руками и не запачкаться.
НОВОСТИ
Гастроли бартендера Рината Фахрутдинова в Mitzva
Адрес: ул. Пятницкая, 3⁄4, стр. 1
17 мая за барной стойкой Mitzva Bar мешать коктейли будет Ринат Фахрутдинов, бартендер первого speakeasy-бара Казани Mr. Willard и финалист Diageo Reserve World Class. Ринат славится своей способностью работать с гостями, его основной интерес — погрузить человека в атмосферу бара с помощью историй, напитков и гостеприимства. В меню выездных гастролей в Mitzva ожидаются вариации на классику и авторские напитки, например «Чиаро Негро» с островным виски, «Кампари», вермутом на лаванде и вишней или «Души Баттонс» с джином, домашним ромашковым сиропом и пюре личи.
Концерты в баре Molon Lave Live
Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 6, стр. 1
Бар Molon Lave Live на Садовой-Сухаревской переформатировался в концертную площадку. С этого месяца в баре еженедельно будут проходить концерты и выступления — ожидается, что играть будут джаз, блюз, электронику, а также привозить греческих музыкантов. Обещают, что вход на большинство концертов будет свободный. 11 мая выступит Aset — участница музыкальных шоу и международных джазовых фестивалей, 12 мая — Marina Volkova Jazz Band, а 18 и 19 мая будет играть «Оркестр Петра Востокова» с джазовой ретропрограммой и гитарист-виртуоз Виталий Кись.
Фотографии: обложка, 1 – Brooms, 2 – Mark Eat, 3 – «Клубень»
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