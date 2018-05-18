НОВОСТИ

Юбилейный маркет «Местной еды»

Адрес: Зубовский б-р, 2

19 мая, 11:00 — 20 мая, 21:00

В эти выходные во дворе Музея Москвы пройдет первый в этом сезоне маркет «Местной еды». Уже пятый год подряд он дает возможность молодым гастроэнтузиастам попробовать свои силы и показать гостям мероприятия свой продукт. В этом году маркет станет не только площадкой для гастрономических проектов, но и для интересных молодых марок одежды, аксессуаров, косметики. Помимо гастрономической части, на фестивале также пройдут лекции и концерты. 19 мая в лектории расскажут, как жить в большом городе, 20 мая — как открыть свое дело». Также на территории Музея Москвы все два дня будет проводиться сбор одежды, пластика и батареек.

Веганский ужин с натуральными винами в кафе Flora No Fauna

Адрес: Рождественский б-р, 1, Центральный рынок

22 мая в веганском кафе Flora No Fauna пройдет ужин от шеф-повара Натальи Березовой, а к сету будут подавать натуральные органические вина. В меню тофу с помидорами, эдамаме и зеленым горошком, к которому предложат игристое, «разный» фенхель и сальсу из цитрусовых с бокалом гевюрцтраминера, цветную капусту с грибами эноки и попкорн из гречки в сопровождении бокала французского вина, а на десерт — клубника с тархуном. Стоимость ужина с вином — 3 800 рублей.

Гастрономические сеты The Singleton Summer House

16 мая — 3 июня

До 3 июня в пяти ресторанах города можно попробовать специальный гастрономический сет The Singleton Summer House. Пять шефов подготовили для гостей специальное сет-меню из нескольких блюд, к которым подают специально созданный для сета коктейль на основе виски. В фестивале приняли участие рестораны «Техникум», Locasian Bar, Margarita Bistro, Guardian и Peshi.