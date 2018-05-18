Открытия неделиSandwich, джелатерия «Хлеба насущного» и юбилейный маркет «Местной еды»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Sandwich
Адрес: ул. Большая Полянка, 56, стр. 3
Часы работы: пн. — пт.: 10:00–22:00;
сб. — вс.: 12:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
На Большой Полянке заработало небольшое кафе гастроэнтузиастов, специализирующееся на сэндвичах. В меню несколько сэндвичей с интересными начинками: с пастрами и раклетом, с говяжьей грудинкой и квашеной капустой, со рваной свининой и коул-слоу, с пастрами и говядиной и с куриной грудкой. С 12:00 до 16:00 действует ланч-предложение: за 300 рублей можно съесть половинку сэндвича с картофелем фри или коул-слоу и напитком.
Джелатерия «Хлеба насущного»
Адрес: Комсомольская пл., 5/43, Ленинградский вокзал
Часы работы: 08:00–23:00
Средний чек: 300 рублей
К теплому сезону «Хлеб насущный» открыл джелатерию на Ленинградском вокзале. Розовый корнер с хрустальной люстрой, похожий на дамский будуар, специализируется на мороженом, но в меню также можно найти сандей и молочные коктейли. Один шарик обойдется в 99 рублей, а к мороженому можно добавить различные топинги: взбитые сливки, меренги, горячий шоколад или фрукты и ягоды.
Il Tocco
Адрес: Мичуринский пр-т, 34
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
На Мичуринском открылся итальянский ресторан Il Tocco. Шеф-поваром ресторана стал Евгений Бриньков, в меню классические итальянские блюда, салаты, закуски, пицца и паста. Пицца «Маргарита» обойдется в 410 рублей, копченые тортелли с сыром скаморца, шпинатом и ореховым соусом — в 570 рублей, а равиоли с рыбой, брокколи и помидорами — в 550 рублей. Кроме того, в ресторане действует большая винная карта, которую для Il Tocco составляла Влада Лесниченко, а за бар и коктейли отвечают Елизавета и Иван Евдокимовы.
НОВОСТИ
Юбилейный маркет «Местной еды»
Адрес: Зубовский б-р, 2
19 мая, 11:00 — 20 мая, 21:00
В эти выходные во дворе Музея Москвы пройдет первый в этом сезоне маркет «Местной еды». Уже пятый год подряд он дает возможность молодым гастроэнтузиастам попробовать свои силы и показать гостям мероприятия свой продукт. В этом году маркет станет не только площадкой для гастрономических проектов, но и для интересных молодых марок одежды, аксессуаров, косметики. Помимо гастрономической части, на фестивале также пройдут лекции и концерты. 19 мая в лектории расскажут, как жить в большом городе, 20 мая — как открыть свое дело». Также на территории Музея Москвы все два дня будет проводиться сбор одежды, пластика и батареек.
Веганский ужин с натуральными винами в кафе Flora No Fauna
Адрес: Рождественский б-р, 1, Центральный рынок
22 мая в веганском кафе Flora No Fauna пройдет ужин от шеф-повара Натальи Березовой, а к сету будут подавать натуральные органические вина. В меню тофу с помидорами, эдамаме и зеленым горошком, к которому предложат игристое, «разный» фенхель и сальсу из цитрусовых с бокалом гевюрцтраминера, цветную капусту с грибами эноки и попкорн из гречки в сопровождении бокала французского вина, а на десерт — клубника с тархуном. Стоимость ужина с вином — 3 800 рублей.
Гастрономические сеты The Singleton Summer House
16 мая — 3 июня
До 3 июня в пяти ресторанах города можно попробовать специальный гастрономический сет The Singleton Summer House. Пять шефов подготовили для гостей специальное сет-меню из нескольких блюд, к которым подают специально созданный для сета коктейль на основе виски. В фестивале приняли участие рестораны «Техникум», Locasian Bar, Margarita Bistro, Guardian и Peshi.
Фотографии: обложка, 3 – Il Tocco, 1 – Sandwich, 2 – «Хлеб насущный»
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