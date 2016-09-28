Заведение с азиатской едой на Садовой-Кудринской улице открыли Тимур Абузяров и Роман Воротников. Это не первый совместный проект рестораторов: до Bao + Bar они уже работали над пабом Beer Happens и кафе «Рулет». По словам Тимура, идея открыть кафе с паровыми булочками, раменом, китайскими закусками и пивом пришла к нему давно, но воплотить ее получилось только сейчас.

Bao + Bar занимает небольшое, но уютное помещение недалеко от Патриарших прудов. Всего здесь 64 посадочных места. Дизайн азиатского кафе — работа Йовы Ягер из бюро Kleydesign Studio. Получилось красиво и очень светло: есть барная стойка, ряды столов из светлого дерева и узоры ручной работы на одной из стен. Для тех, кто хочет взять еду навынос, предусмотрена специальная зона, где можно подождать, пока заказ будет готов. Обычно приготовление занимает не более пяти-семи минут.

Несмотря на размеры помещения, здесь рады посетителям с детьми — для них предоставят специальные стулья. А при неполном зале сотрудники кафе готовы найти место и для коляски. Также в заведение пускают с небольшими собаками, разрешают заряжать гаджеты при необходимости и пользоваться Wi-Fi.

В Bao + Bar Тимур Абузяров выступил не только совладельцем кафе, но и бренд-шефом. В меню — семь видов бао с различными начинками от классической до мороженой соленой карамели с орехами. Кроме классики, стоит попробовать бао с томленой свиной грудинкой, кимчи, хрустящим луком и соусом хайсин. Для тех, кто не любит свинину, беспроигрышным вариантом будет бао с курицей по-тайваньски с кимчи, кетчупом из сливы и майонезом.