МестоBao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
The Village неустанно следит за всем происходящим в Москве. В нашей рубрике «Место» мы собираем как свежеоткрывшиеся, так и просто полюбившиеся нам за эти годы заведения, которые могут удивить нас и стать хорошим местом для отдыха и встреч с друзьями. В новом выпуске — открывшаяся недавно на Садовом кольце точка с китайским стритфудом Bao + Bar.
Фотографии
алена винокурова
Заведение с азиатской едой на Садовой-Кудринской улице открыли Тимур Абузяров и Роман Воротников. Это не первый совместный проект рестораторов: до Bao + Bar они уже работали над пабом Beer Happens и кафе «Рулет». По словам Тимура, идея открыть кафе с паровыми булочками, раменом, китайскими закусками и пивом пришла к нему давно, но воплотить ее получилось только сейчас.
Bao + Bar занимает небольшое, но уютное помещение недалеко от Патриарших прудов. Всего здесь 64 посадочных места. Дизайн азиатского кафе — работа Йовы Ягер из бюро Kleydesign Studio. Получилось красиво и очень светло: есть барная стойка, ряды столов из светлого дерева и узоры ручной работы на одной из стен. Для тех, кто хочет взять еду навынос, предусмотрена специальная зона, где можно подождать, пока заказ будет готов. Обычно приготовление занимает не более пяти-семи минут.
Несмотря на размеры помещения, здесь рады посетителям с детьми — для них предоставят специальные стулья. А при неполном зале сотрудники кафе готовы найти место и для коляски. Также в заведение пускают с небольшими собаками, разрешают заряжать гаджеты при необходимости и пользоваться Wi-Fi.
В Bao + Bar Тимур Абузяров выступил не только совладельцем кафе, но и бренд-шефом. В меню — семь видов бао с различными начинками от классической до мороженой соленой карамели с орехами. Кроме классики, стоит попробовать бао с томленой свиной грудинкой, кимчи, хрустящим луком и соусом хайсин. Для тех, кто не любит свинину, беспроигрышным вариантом будет бао с курицей по-тайваньски с кимчи, кетчупом из сливы и майонезом.
Bao + Bar
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32с1
Телефон: +7 (499) 347–30–01
Время работы: вс.-чт.: с 12:00 до 00:00, пт.-сб.: с 12:00 до 02:00
Средний чек: 1 000 рублей
Также в меню есть три вида рамена: с мисо, тофу и печеными баклажанами; томленой свиной грудинкой; с курицей и хрустящим кальмаром. Из закусок особенно интересны запеченные баклажаны по-китайски в сметане с кориандром. Все блюда подаются на посуде Kenai Ceramics, автором и создателем которой является сам Абузяров.
Около некоторых позиций в меню есть обозначения остроты и наличия ингредиентов животного происхождения. Кроме того, в кафе серьезно относятся к заботе о здоровье посетителей, а потому просят предупреждать об аллергии на продукты. Что касается барной карты, то в кафе большой выбор пива: 150 видов бутылочного и 16 разливного. Кроме того, есть крепкий алкоголь и винная карта, которая включает в себя 25 позиций в бутылках и еще 12 по бокалам.
Bao + Bar изначально задумывался как сетевой проект, поэтому в планах у владельцев открыть еще два заведения в следующем году. Сейчас идут поиски подходящих помещений. Концепцией и кухней новое кафе во многом напоминает одноименное заведение в Лондоне, но московский и лондонский Bao никак не связаны.
Идея открыть место с азиатской едой пришла ко мне достаточно давно. Для меня Bao + Bar — это традиционное азиатское кафе с элементами стритфуда: здесь можно попробовать пирожки бао и суп рамен, выпить специально подобранное под наш бар вино и пиво (есть и азиатские сорта) и потратить при этом до тысячи рублей. Мы постарались передать атмосферу азиатского кафе через интерьер, меню и наших официантов, которые всегда готовы помочь с заказом или рассказать, как правильно есть рамен.
Тимур Абузяров
бренд-шеф и совладелец Bao + Bar
Выдержки из меню
Классический бao (тушеная свиная грудинка, огурцы, пудра из арахиса, кориандр) —
160 рублей
Бао с ягненком (плечо ягненка, соус чимичурри, чесночный mayo) — 200 рублей
Бао с треской и креветками (котлета из трески и креветок, томатная сальса, сладкий чили-соус) — 180 рублей
Бао с мороженым соленая карамель и орехами — 180 рублей
Запеченные баклажаны по-китайски, сметана и кориандр — 390 рублей
Рамен том-ям, курица, хрустящий кальмар — 550 рублей
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