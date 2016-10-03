Спустя месяц после закрытия пивной бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу — на Покровке, в доме № 17. Прежде заведение работало неподалеку, в доме № 31. Запущенный в 2015 году бар — первый совместный проект Санчира Бадакова и Андрея Липы. Собственно, в честь них заведение и названо.

Найти новое место несложно: надо свернуть в арку и пройти прямо, а затем подняться на второй этаж. Дизайном занималась команда столярной мастерской Ostov Crew, а само помещение гораздо просторнее предыдущего.

В интерьере в основном использовали два материала — кирпич и дуб. Атмосферу дополняют большие окна и незаметные на первый взгляд мелочи: на стенах висят картины и вырезки из журналов, на полках по соседству с книгами по истории и англо-русским словарем стоят молитвослов и Новый Завет, а в одном из углов лежит ковер с музыкальными инструментами, на которых иногда играют посетители.

Из еды в баре пока есть только вяленое мясо, но в планах — готовить что-то простое, например немецкая жареную сосиску карривурст. До этого момента перекусить можно в соседнем кафе «На чили», где предлагают мексиканскую еду: буррито и тако со всевозможными начинками.