МестоНовая «Сосна и Липа» на Покровке
Пряничный стаут, вишневое пиво, карамельный ламбик и ячменное вино в крафтовом баре
The Village неустанно следит за всем происходящим в Москве. В нашей рубрике «Место» мы собираем как свежеоткрывшиеся, так и просто полюбившиеся нам за эти годы заведения, которые могут удивить нас и стать хорошим местом для отдыха и встреч с друзьями. В новом выпуске — открывшийся в прошлую пятницу на новом месте пивной бар «Сосна и Липа».
Фотографии
алена винокурова
Спустя месяц после закрытия пивной бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу — на Покровке, в доме № 17. Прежде заведение работало неподалеку, в доме № 31. Запущенный в 2015 году бар — первый совместный проект Санчира Бадакова и Андрея Липы. Собственно, в честь них заведение и названо.
Найти новое место несложно: надо свернуть в арку и пройти прямо, а затем подняться на второй этаж. Дизайном занималась команда столярной мастерской Ostov Crew, а само помещение гораздо просторнее предыдущего.
В интерьере в основном использовали два материала — кирпич и дуб. Атмосферу дополняют большие окна и незаметные на первый взгляд мелочи: на стенах висят картины и вырезки из журналов, на полках по соседству с книгами по истории и англо-русским словарем стоят молитвослов и Новый Завет, а в одном из углов лежит ковер с музыкальными инструментами, на которых иногда играют посетители.
Из еды в баре пока есть только вяленое мясо, но в планах — готовить что-то простое, например немецкая жареную сосиску карривурст. До этого момента перекусить можно в соседнем кафе «На чили», где предлагают мексиканскую еду: буррито и тако со всевозможными начинками.
«Сосна и Липа»
Адрес: ул. Покровка, 17
Телефон: + 7 (926) 159–86–28
Время работы: пн.-чт.: с 14:00 до 00:00; пт., сб.: с 14:00 до последнего посетителя
Средний чек: 700 рублей
За барную карту в «Сосне и Липе» отвечает один из владельцев заведения, Андрей Липа: поставщиков выбирают сами, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения. Сейчас в ассортименте порядка 80 сортов пива, как разливного (десять кранов), так и бутылочного. Половина всех сортов — российского производства, другая — скандинавские сорта, а также шотландские и американские. Кроме того, в ближайшее время в баре появится пиво из Италии. Цены на пиво российского производства варьируются в диапазоне от 250 до 300 рублей, а на импортное — от 300 до 950 рублей за самую дорогую бутылку.
Особой популярностью у гостей бара пользуются такие стили пива, как кислый эль, имперский стаут, барливайн, датский темный IPA и светлое пиво гозе. Также попробовать стоит молочный стаут одной тульской крафтовой пивоварни (согласно российскому законодательству, The Village не может прямо указывать названия пивных марок. — Прим. ред.), карамельный ламбик и вишневый крафт — последний представлен в двух вариациях.
В планах владельцев заведения — развивать «Сосну и Липу», но не в рамках сетевого проекта.
Выдержки из меню
Молочный стаут — 250 рублей за 0,4 литра
Кислый эль с добавлением малинового пюре — 250 рублей за 0,4 литра
Американский пшеничный эль – 250 рублей за 0,4 литра
Карамельный ламбик — 200 рублей за 0,2 литра
Бельгийский темный эль с вишней —
150 рублей за 0,2 литра
Датский темный IPA — 300 рублей за 0,2 литра
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