МестоДёнер-кебаб «Кройцберг» на Кронверкском проспекте (Петербург)
Берлинский дёнер на Петроградской стороне от создателей Paninaro и «Тайки»
На Петроградской стороне, где, как мы уже писали, в последнее время царит небывалое оживление, появилось еще одно достойное место. На Кронверкском проспекте напротив «Мюзик-холла» заработало компактное кафе «Кройцберг», где готовят берлинский дёнер-кебаб. Идейными вдохновителями проекта выступили Инна Преображенская и Кирилл Матюнин, соучредители пиццерии Paninaro. The Village рассказывает и показывает, как устроено заведение.
Фотографии
виктор юльев
Дёнер-кебаб — турецкий вариант шавермы, который берлинцы искренне считают своим специалитетом, наравне с карривурст — традиционной немецкой сосиской c соусом, сразу после войны адаптированной под вкусы американских солдат. У дёнера — история обратная: в начале 60-х рецепт в Берлин привезли турецкие гастарбайтеры, приехавшие отстраивать разрушенную Германию. Блюдо стало популярным и многократно видоизменялось, подстраиваясь под местные гастрономические привычки, а вот типичный антураж заведений, где его готовят, за годы изменился мало. Даже сейчас дёнер-кебабы продолжают устраивать максимально просто и функционально, зато безликие заведения с кафельной плиткой на стенах и пластиковыми приборами встретить можно почти на любой улице.
Устроители «Кройцберга» опыт учли, отказались от услуг профессиональных дизайнеров и постарались сделать интерьер скромным. Потолок обили металлическим профилем, стены — деревянными панелями и плиткой с геометрическим узором. Первый зал украшают лишь винтажные тарелки ЛФЗ, а второй — абстрактные рисунки на прозрачной пленке и граффити с изображением берлинской телебашни, сделанные художником Николаем Семеновым.
«Кройцберг»
Адрес: Кронверкский пр-т, 53
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 350 рублей
Кухня полностью сосредоточена на заглавном блюде. Дёнер подают трех видов: с курицей, говядиной и сыром фета. При этом посетитель может выбрать вариант в лаваше (170–240 рублей), более аутентичный с точки зрения берлинца — в лепешке, которую выпекают на заказ (170–240 рублей), или попросить подать блюдо на тарелке (210–260 рублей). Набор овощей стандартный — пекинская и красная капуста, помидоры, огурцы и лук, а вот соус можно подобрать по вкусу из трех доступных вариантов — есть классический, на основе греческого йогурта с пряными травами, чесночный и томатный. Также в меню — два гарнира: картофель фри и салат коул-слоу (40 рублей). Из напитков, помимо чая, кофе, морсов и гатчинского айрана, здесь пока предлагают единственный разливной лагер (120 рублей), к которому в скором времени обещают добавить линейку крафтового бутылочного пива, которая будет регулярно меняться.
Один из моих партнеров Кирилл какое-то время жил в Берлине, и у него была мечта: сделать в Петербурге берлинский дёнер-кебаб. Идея была на поверхности, огромное количество людей были в Берлине, ели дёнер, но почему-то никто до нас ничего такого не сделал.
Готовить проект мы начали довольно давно, потому что было сложно найти подходящие продукты. Нужно было подобрать правильный хлеб, правильное мясо и все это правильно совместить. И только когда продукты были найдены, начали строить. Управились за месяц: помещение, по стечению обстоятельств, нашли очень быстро, а дальше шли по наитию, хотелось уйти от арабской темы и сделать так, чтобы здесь было просто и уютно.
За кухню отвечают наши ребята. У нас уже сложившаяся команда — три ресторана, и все они работают, как единый организм. Повара прошли обучение, приезжал специальный человек, который учил их, как работать с мясом, в остальном же все сделали своими силами. Ничего особенно не изобретали, сделали три соуса, все это традиционные немецкие рецепты — не хотелось ничего мудрить.
Инна Преображенская
соучредитель «Кройцберга»
Выдержки из меню
Дёнер с курицей —170 рублей
Дёнер с говядиной – 240 рублей
Дёнер с фетой — 190 рублей
Картофель фри — 40 рублей
Коул-слоу — 40 рублей
Морс — 50 рублей
Айран — 90 рублей
Пиво — 120 рублей
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