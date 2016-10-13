Один из моих партнеров Кирилл какое-то время жил в Берлине, и у него была мечта: сделать в Петербурге берлинский дёнер-кебаб. Идея была на поверхности, огромное количество людей были в Берлине, ели дёнер, но почему-то никто до нас ничего такого не сделал.

Готовить проект мы начали довольно давно, потому что было сложно найти подходящие продукты. Нужно было подобрать правильный хлеб, правильное мясо и все это правильно совместить. И только когда продукты были найдены, начали строить. Управились за месяц: помещение, по стечению обстоятельств, нашли очень быстро, а дальше шли по наитию, хотелось уйти от арабской темы и сделать так, чтобы здесь было просто и уютно.

За кухню отвечают наши ребята. У нас уже сложившаяся команда — три ресторана, и все они работают, как единый организм. Повара прошли обучение, приезжал специальный человек, который учил их, как работать с мясом, в остальном же все сделали своими силами. Ничего особенно не изобретали, сделали три соуса, все это традиционные немецкие рецепты — не хотелось ничего мудрить.