Интерьер

Внутренним оформление двухэтажного здания занимался архитектор Евгений Скориков. Он разделил пространство на несколько функциональных зон. На первом этаже расположен просторный обеденный зал на 250 посадочных мест с двумя открытыми кухнями и баром, компактной сценой, детской комнатой и лавкой, в которой уже совсем скоро начнут продавать продавать сувениры, детские книжки, вино и продукцию собственной пекарни. Второй этаж разбили на несколько залов поменьше. Их планируют сдавать под частные мероприятия и использовать как выставочные залы.

Интерьер всех зон выполнен в едином эклектичном стиле, поддерживающем дачную тематику: деревянные лавки и столы из старого, поеденного жучками дерева разбавляют мягкие элегантные кресла и классическая мебель, а брутальные самодельные лампы из ведер и бидонов разбавлены хрустальными люстрами. Главным украшением основного зала стали гигантские картонные коровы, сделанные художником Борисом Климовым, которые установили в стеклянных витринах.

В числе других оригинальных находок — просторная детская комната с горкой и интерактивной панелью от пола до потолка и концепция дополнительной реальности: у проекта есть специальное мобильное приложение, с помощью которого, можно, например, оживить изображенную на фирменных футболках корову или одного из персонажей фирменного комикса «Бенуарики», которых для будущего образовательного центра придумал художник Николай Копейкин.

Еда и напитки

Проект ресторана изначально курировал Арам Мнацаканов, шеф-повар и основатель холдинга Probka Family. Руководить кухней он пригласил Александра Нечаева, прежде работавшего в экспериментальном ресторане Jerome и бельгийском пабе Brugge. Над меню Нечаев работал совместно с французом Николя Лорье («Rыба», «Rыба на даче»), однако сказать, что меню «Фермы» получилось особенно оригинальным, нельзя: большей частью оно состоит из популярных блюд русской и европейской кухни. Здесь подают и салат «Оливье» (220 рублей), и баклажанную икру (330 рублей), и украинский борщ с пампушками (310 рублей), но в то же время и пиццу, и ризотто, и баранью рульку с пюре из батата. Такое гастрономическое разнообразие создатели объясняют семейным форматом проекта, в котором акцент смещен с еды на общение, и желанием угодить большему числу посетителей. Пожалуй, единственным исключением здесь является восточное направление кухни. Отдельным пунктом в меню вынесены блюда, приготовленные на мангале, в казане и тандыре: есть узбекский плов (370 рублей), шашлыки (350–410 рублей), люля-кебаб (470 рублей) и долма (390 рублей) — ради них сюда и стоит ехать в первую очередь.