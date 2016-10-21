Место«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург)
Семейный ресторан на территории исторической молочной фермы с разнообразным меню и внимательным отношением к детям
В сквере на Тихорецком проспекте на территории бывшей молочной фермы, основанной в конце XIX века архитектором Юлием Бенуа, открылся ресторан «Ферма Бенуа». Это первый полностью завершенный проект нового культурного пространства, которое уже около четырех лет создает на севере города девелопер Андрей Лушников. The Village побывал в новом ресторане и выяснил, как продвигается реконструкция редкого для спальных районов исторического памятника, расположенного в эффектном соседстве с футуристической башней-лабораторией ЦНИИ робототехники.
Фотографии
виктор юльев
История
Молочная ферма на севере города была основана в 1890 году. Тогда обширную территорию от Муринского ручья до тогдашней окраины Петербурга взял в аренду академик архитектуры Юлий Бенуа. На участке земли, где теперь расположен сквер, он построил эффектную деревянную дачу с башенкой, а неподалеку расположил просторный коровник. После революции ферма была национализирована и получила новое название — совхоз «Лесное». После того как в конце 60-х хозяйство переехало, а прилегающий к нему район был застроен типовыми пятиэтажками, в исторических зданиях планировалось открыть художественную школу, а позднее — музей космонавтики, однако ни один из проектов так и не был реализован. Пустующие здания приходили в упадок, а в нулевых были практически полностью разрушены в результате серии пожаров. В 2011 году их выкупила у города компания «БестЪ», решившая открыть здесь ресторан и детский образовательный центр, и взяла на себя обязательство восстановить исторический облик фасадов.
Сейчас работы по реконструкции коровника и административного корпуса завершены, а в здании исторической дачи идут отделочные работы. Планируется, что образовательный центр заработает к лету, а пока часть его функций взял на себя ресторан, в котором комфорту детей уделили особое внимание.
«Ферма Бенуа»
Адрес: Тихорецкий пр-т, 17
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Интерьер
Внутренним оформление двухэтажного здания занимался архитектор Евгений Скориков. Он разделил пространство на несколько функциональных зон. На первом этаже расположен просторный обеденный зал на 250 посадочных мест с двумя открытыми кухнями и баром, компактной сценой, детской комнатой и лавкой, в которой уже совсем скоро начнут продавать продавать сувениры, детские книжки, вино и продукцию собственной пекарни. Второй этаж разбили на несколько залов поменьше. Их планируют сдавать под частные мероприятия и использовать как выставочные залы.
Интерьер всех зон выполнен в едином эклектичном стиле, поддерживающем дачную тематику: деревянные лавки и столы из старого, поеденного жучками дерева разбавляют мягкие элегантные кресла и классическая мебель, а брутальные самодельные лампы из ведер и бидонов разбавлены хрустальными люстрами. Главным украшением основного зала стали гигантские картонные коровы, сделанные художником Борисом Климовым, которые установили в стеклянных витринах.
В числе других оригинальных находок — просторная детская комната с горкой и интерактивной панелью от пола до потолка и концепция дополнительной реальности: у проекта есть специальное мобильное приложение, с помощью которого, можно, например, оживить изображенную на фирменных футболках корову или одного из персонажей фирменного комикса «Бенуарики», которых для будущего образовательного центра придумал художник Николай Копейкин.
Еда и напитки
Проект ресторана изначально курировал Арам Мнацаканов, шеф-повар и основатель холдинга Probka Family. Руководить кухней он пригласил Александра Нечаева, прежде работавшего в экспериментальном ресторане Jerome и бельгийском пабе Brugge. Над меню Нечаев работал совместно с французом Николя Лорье («Rыба», «Rыба на даче»), однако сказать, что меню «Фермы» получилось особенно оригинальным, нельзя: большей частью оно состоит из популярных блюд русской и европейской кухни. Здесь подают и салат «Оливье» (220 рублей), и баклажанную икру (330 рублей), и украинский борщ с пампушками (310 рублей), но в то же время и пиццу, и ризотто, и баранью рульку с пюре из батата. Такое гастрономическое разнообразие создатели объясняют семейным форматом проекта, в котором акцент смещен с еды на общение, и желанием угодить большему числу посетителей. Пожалуй, единственным исключением здесь является восточное направление кухни. Отдельным пунктом в меню вынесены блюда, приготовленные на мангале, в казане и тандыре: есть узбекский плов (370 рублей), шашлыки (350–410 рублей), люля-кебаб (470 рублей) и долма (390 рублей) — ради них сюда и стоит ехать в первую очередь.
В барной карте представлена линейка вин (290–470 рублей), насчитывающая больше полусотни наименований: есть как классические марки, так и современные органические сорта. Кроме того, здесь подают разливное и бутылочное пиво (150–450 рублей) и крепкий алкоголь.
Будущее
Пока «Ферма Бенуа» продолжает работать в тестовом режиме. Организаторы говорят, что и меню, и развлекательная программа еще будут совершенствоваться. В числе ближайших планов — запуск лавки, где по утрам до открытия ресторана планируют подавать завтраки, а в течение всего дня продавать хлеб и десерты из местной пекарни, в том числе специально созданные для людей, страдающих непереносимостью глютена.
В декабре в ресторане запустят серию детских новогодних утренников и начнут регулярно проводить концерты. Главный же проект — образовательный центр в здании дачи Бенуа, — по-видимому, заработает только к лету и будет рассчитан преимущественно на детей до 10–12 лет.
Выдержки из меню
Грузинский салат с брынзой —
320 рублей
Сиг холодного копчения — 320 рублей
Спагетти карбонара — 420 рублей
Ризотто с белыми грибами —
560 рублей
Пицца «Маргарита» — 320 рублей
Грибной крем-суп — 270 рублей
Баранья рулька с пюре из батата —
690 рублей
Свиные ребра барбекю — 430 рублей
Судак с рисом венере — 630 рублей
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