Курьез: еще до официального запуска «секретного» ресторана устроители привлекли внимание к проекту, выставив пространство на сайте Airbnb как квартиру для аренды, причем по самой высокой за все время работы сервиса в Петербурге цене — больше 380 тысяч рублей в сутки.



Формально от легенды о самой дорогой квартире в Петербурге устроители не отказались до сих пор: квартиру по-прежнему можно снять, правда, теперь лишь частично: для этой цели есть две комнаты — кабинет и спальня, но главным предназначением пространства стал клубный ресторан, который, согласно версии организаторов, создан по образцу закрытого парижского клуба Silencio Дэвида Линча и должен объединить «новую творческую интеллигенцию»: бизнесменов, стартаперов, журналистов, художников и музыкантов.

На деле все эти заявления — масштабная мистификация. Костю Кройца, которому якобы принадлежит квартира, никто никогда не видел (проект возглавляет Евгений Кадомский, в прошлом один из совладельцев Food Retail Group), никакой особой модерации при получении электронного ключа не проводят, так что попасть сюда при желании не составит особого труда, а снимать в аренду спальню, отделенную от основного зала стеклянной стеной, едва ли кому-то придет в голову.

Пространство поделено на три зоны — ресторан, бар и чайную — и выдержано в едином эклектичном стиле: разномастная антикварная и дизайнерская мебель соседствует здесь с китчевыми копиями античных скульптур с боксерскими перчатками наперевес или, например, досками для серфинга, выкрашенные в черный цвет стены украшает современная живопись сменяющих друг друга выставочных проектов, а старинный фарфор выставлен в стеклянных витринах, облитых ярко-оранжевой краской.

Меню, которое для заведения разработал концепт-шеф Дмитрий Беляев (В152 Tearoom, «Дом быта»), не менее эклектично и представляет собой подборку универсальных международных хитов в авторском прочтении. Итальянские тальятелле здесь готовят со скандинавскими фрикадельками (580 рублей), булгур — с сыром тофу (380 рублей), а, например, десерт «Павлова» подают с маракуйей и кремом из лайма (420 рублей). Кроме основного меню, есть еще и «секретное», созданное шеф-поваром Grand Cru Игорем Сверловым. Его посетителям не приносят, так что его нужно отдельно попросить у официанта. Организаторы позиционируют дополнительное меню как более гастрономичное и экспериментальное, в числе блюд — тартар из говядины с черносмородиновой горчицей (640 рублей), свиная шея с фиолетовой капустой (650 рублей) и, например, глазированная печень индейки с кремом из кураги (480 рублей).