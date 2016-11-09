Место«Квартира Кости Кройца» на Невском проспекте
Ресторан с замысловатой концепцией и китчевым интерьером в огромной мансарде
В конце августа на пересечении улицы Марата и Невского проспекта заработал проект «Квартира Кости Кройца», объединяющий ресторан, бар и чайную. Заведение заявлено как секретное, находится в гигантской мансарде жилого дома, и, чтобы попасть в него, нужно войти во двор, набрать на домофоне индивидуальный код ( его посетитель предварительно запрашивает на сайте), подняться на последний этаж и позвонить в ничем не примечательную дверь квартиры. The Village побывал в ресторане и постарался выяснить, для чего нужны эти сложности.
Курьез: еще до официального запуска «секретного» ресторана устроители привлекли внимание к проекту, выставив пространство на сайте Airbnb как квартиру для аренды, причем по самой высокой за все время работы сервиса в Петербурге цене — больше 380 тысяч рублей в сутки.
Формально от легенды о самой дорогой квартире в Петербурге устроители не отказались до сих пор: квартиру по-прежнему можно снять, правда, теперь лишь частично: для этой цели есть две комнаты — кабинет и спальня, но главным предназначением пространства стал клубный ресторан, который, согласно версии организаторов, создан по образцу закрытого парижского клуба Silencio Дэвида Линча и должен объединить «новую творческую интеллигенцию»: бизнесменов, стартаперов, журналистов, художников и музыкантов.
На деле все эти заявления — масштабная мистификация. Костю Кройца, которому якобы принадлежит квартира, никто никогда не видел (проект возглавляет Евгений Кадомский, в прошлом один из совладельцев Food Retail Group), никакой особой модерации при получении электронного ключа не проводят, так что попасть сюда при желании не составит особого труда, а снимать в аренду спальню, отделенную от основного зала стеклянной стеной, едва ли кому-то придет в голову.
Пространство поделено на три зоны — ресторан, бар и чайную — и выдержано в едином эклектичном стиле: разномастная антикварная и дизайнерская мебель соседствует здесь с китчевыми копиями античных скульптур с боксерскими перчатками наперевес или, например, досками для серфинга, выкрашенные в черный цвет стены украшает современная живопись сменяющих друг друга выставочных проектов, а старинный фарфор выставлен в стеклянных витринах, облитых ярко-оранжевой краской.
Меню, которое для заведения разработал концепт-шеф Дмитрий Беляев (В152 Tearoom, «Дом быта»), не менее эклектично и представляет собой подборку универсальных международных хитов в авторском прочтении. Итальянские тальятелле здесь готовят со скандинавскими фрикадельками (580 рублей), булгур — с сыром тофу (380 рублей), а, например, десерт «Павлова» подают с маракуйей и кремом из лайма (420 рублей). Кроме основного меню, есть еще и «секретное», созданное шеф-поваром Grand Cru Игорем Сверловым. Его посетителям не приносят, так что его нужно отдельно попросить у официанта. Организаторы позиционируют дополнительное меню как более гастрономичное и экспериментальное, в числе блюд — тартар из говядины с черносмородиновой горчицей (640 рублей), свиная шея с фиолетовой капустой (650 рублей) и, например, глазированная печень индейки с кремом из кураги (480 рублей).
«Квартира Кости Кройца»
Адрес: Невский пр-т, 71
Время работы: круглосуточно
Средний чек: 800 рублей
В барную карту входит подборка вин от сомелье Юлии Хайбулиной («Морошка для Пушкина»), фирменные коктейли (390–450 рублей), крепкий алкоголь (от 150 рублей) и домашние безалкогольные напитки вроде кваса, лимонадов и имбирного эля. Отдельного упоминания заслуживают полукруглая чайная комната со стеклянной крышей и импровизированной сценой в центре, где можно попробовать редкие китайские сорта чая (470–990 рублей) и поучаствовать в чайной церемонии, а еще кухня в основном зале, на которой при желании посетители могут готовить еду самостоятельно (для этого здесь есть необходимая утварь и холодильник с едой, за которую нужно заплатить 800 рублей с человека).
Стоит ли идти в «Квартиру Кости Кройца» — вопрос. С одной стороны, собственные обещания заведение откровенно обманывает, при этом как бы не особенно этого стесняясь. С другой, в формате аттракциона место примечательное: здесь и отличная локация, и замысловато оформленный интерьер, который на фоне привычной скандинавской сдержанности и осторожного традиционализма большинства других ресторанов Петербурга кажется настоящим глотком воздуха, и эксцентричность команды, смешивающей в одном месте самые популярные наработки коллег по цеху и, нужно сказать, делающей это весьма вдохновенно.
«Квартиру Кройца» мы видим как некое новое место силы. Сложное пространство изначально не предполагало какой-то единой концепции, и мы готовились к тому, что это будет и ресторан, и концертная площадка и, возможно, что-то еще: в скором времени мы планируем открыть здесь, например, небольшой кинотеатр.
Так что мы с самого начала закладывали культурную составляющую в проект и сравнительно недавно начали реализовывать планы. У нас проходит уже вторая выставка, и в дальнейшем мы собираемся приглашать художников: даже в плане дизайна мы старались создать пространство, которое бы для этого подходило. Мы также планируем развивать в Петербурге такое направление, как иммерсивный концерт: это симфонический концерт, где музыканты рассаживаются в зале среди зрителей, на те же кресла и диваны, так что зрители фактически становятся частью музыкального действия. У нас есть большой задел на литературные и поэтические мероприятия. В смысле культуры мы стараемся сделать так, чтобы каждый день здесь что-нибудь происходило. При этом мы сознательно не афишируем мероприятия в наших пабликах — мы хотим, чтобы люди привыкли к тому, что, случайно заглянув к нам, могут увидеть или услышать что-то интересное.
Александр Мерескин
креативный директор проекта
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Спринг-роллы с древесными грибами — 200 рублей
Севиче из сибаса — 550 рублей
Сибас, запеченный в конверте — 590 рублей
Зеленое карри с цыпленком — 490 рублей
Шахи-панир — 480 рублей
Курица тандури с романо на гриле — 540 рублей
Мусс из белого шоколада — 380 рублей
Десерт «Павлова» с маракуйей — 420 рублей
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