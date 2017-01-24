В декабре Йован и Юлия Рашеты, владельцы кафе «Чайки» на набережной Мойки, запустили свой второй проект — ресторан сербской кухни Serbish. Заведение расположилось на улице Пестеля, и с его появлением в городе окончательно сформировалась еще одна живая ресторанная улица. Теперь здесь поблизости друг от друга работают старейшее в городе вегетарианское кафе «Ботаника», бургерная Burger Lab, амбициозный гастробар Gastroli, а по соседству, на набережной Фонтанки — паназиатский ресторан Wong Kar Wine и кластер «Голицын Лофт» с барами и ресторанами на любой вкус.

Serbish — первый в Петербурге сербский ресторан, устроенный в современном демократичном ключе. Если не считать сеть Ukusno, которая работает скорее в формате фастфуда, раньше похожих проектов в городе не было.

В ресторане два зала, оба оформлены в эклектичном стиле: бетонные стены и побеленная кирпичная кладка сочетаются со сделанными на заказ классическими креслами, обитыми тканью с одним из традиционных сербских орнаментов, дизайнерскими пятиугольными столами и люстрами со старомодными тканевыми абажурами. Особого внимания заслуживает барная стойка необычной формы, которая по задумке должна символизировать место впадения Савы в Дунай. Во втором зале, поменьше, одну из стен занимают стеллажи с импровизированной библиотекой, в ней собраны книги сербских писателей, как в оригинале, так и на русском языке, которые можно почитать на месте или даже взять с собой.