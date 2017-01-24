МестоSerbish на улице Пестеля (Петербург)
Аутентичный, но современный по форме сербский ресторан с домашней атмосферой
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виктор юльев
В декабре Йован и Юлия Рашеты, владельцы кафе «Чайки» на набережной Мойки, запустили свой второй проект — ресторан сербской кухни Serbish. Заведение расположилось на улице Пестеля, и с его появлением в городе окончательно сформировалась еще одна живая ресторанная улица. Теперь здесь поблизости друг от друга работают старейшее в городе вегетарианское кафе «Ботаника», бургерная Burger Lab, амбициозный гастробар Gastroli, а по соседству, на набережной Фонтанки — паназиатский ресторан Wong Kar Wine и кластер «Голицын Лофт» с барами и ресторанами на любой вкус.
Serbish — первый в Петербурге сербский ресторан, устроенный в современном демократичном ключе. Если не считать сеть Ukusno, которая работает скорее в формате фастфуда, раньше похожих проектов в городе не было.
В ресторане два зала, оба оформлены в эклектичном стиле: бетонные стены и побеленная кирпичная кладка сочетаются со сделанными на заказ классическими креслами, обитыми тканью с одним из традиционных сербских орнаментов, дизайнерскими пятиугольными столами и люстрами со старомодными тканевыми абажурами. Особого внимания заслуживает барная стойка необычной формы, которая по задумке должна символизировать место впадения Савы в Дунай. Во втором зале, поменьше, одну из стен занимают стеллажи с импровизированной библиотекой, в ней собраны книги сербских писателей, как в оригинале, так и на русском языке, которые можно почитать на месте или даже взять с собой.
Serbish
Адрес: ул. Пестеля, 8
Средний чек: 1 000 рублей
Время работы: 12:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00
Меню Йован Рашета разрабатывал совместно с братом — белградским шеф-поваром Николой Крстичем. Помимо проверенных и популярных блюд вроде плескавицы пяти разных видов (400−480 рублей), жареных колбасок чевапи (420−500 рублей) и двух видов наваристой похлебки чорбы — мясной и рыбной (280−300 рублей), — в меню также включили менее известные в России специалитеты. Например, здесь готовят традиционный домашний хлеб сомун (70−120 рублей), тартар по-сербски, который, в отличие от привычного варианта, по консистенции больше напоминает паштет (520 рублей), овощной салат с брынзой (340 рублей), томленого ягненка (780 рублей) и шницель караджорджева — ролл из свинины в панировке, начиненный каймаком, отдаленно напоминающий котлету по-киевски.
Рашета говорит, что особое внимание в ресторане уделили выбору продуктов и работе с поставщиками. Если качественное мясо найти удалось достаточно быстро, то с рыбой, на которую изначально делалась ставка, дело обстояло сложнее. Чтобы не жертвовать качеством, было принято решение ограничиться в меню только проверенными видами: на гриле здесь готовят дораду и сибаса (840 рублей), а еще делают стейк из тунца, панированного черным перцем (780 рублей). Также в меню есть мидии, в сезон их поставляют с юга России свежими, а в межсезонье используют замороженные, о чем, впрочем, честно предупреждают всех гостей. Определенные трудности возникли с осьминогом: Рашета говорит, что его качество пока неровное — бывают удачные поставки, а бывают и не очень, — поэтому он подумывает вовсе убрать его из меню. Любителям морепродуктов, пожалуй, стоит поспешить: рецепт из Луштицы, по которому в Serbish готовят осьминога, впечатляет: в течение нескольких часов его томят полностью погруженным в оливковое масло со специями.
Барную карту открывает подборка вин, акцент в которой сделали на балканских марках — их в ней почти треть. Стоимость бокала начинается от 280 рублей, самая недорогая бутылка обойдется в 1 800 рублей. Однако расспросить официантов в первую очередь стоит не о вине, а о ракии. Как говорит Рашета, в Serbish собрали самую большую коллекцию в Петербурге: только сербских сортов в ней 12, а есть еще черногорские, болгарские, чешские и боснийские марки (250−890 рублей). Кроме того, в раздел включили и другие европейские фруктовые бренди, рассудив, что, например, кальвадос или грушевый шнапс — тоже своего рода ракия.
Выдержки из меню
Тартар по-сербски — 520 рублей
Брускетта с каймаком и ростбифом —
240 рублей
Салат с осьминогом — 540 рублей
Чорба с телятиной — 300 рублей
Плескавица — 400−480 рублей
Чевапи — 420−500 рублей
Шницель караджорджева — 540 рублей
Осьминог по-луштички — 880 рублей
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