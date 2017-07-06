Идея

Создатели всерьез взялись за сотворение монумента брянской кулинарной культуре, которая, между прочим, переплавила воедино русскую, украинскую, белорусскую и литовскую гастрономические традиции. Прозелитический пыл владельцев подкреплен вполне демократичными ценами и специальной скидкой в 20 % для счастливых обладателей паспортов с отметкой «Брянская область».

Фундамент меню — говядина компании «Мираторг», коров для которой выращивают все в той же Брянской области. Из нее на дровяных грилях готовят стейки, ее поджаривают на вертеле, добавляют в супы и салаты, перерабатывают в тушенку с медом и чесноком. Ягоды, грибы и молочную продукцию поставляют из того же региона.