МестоРесторан «Брянский бык» на Большой Лубянке
Ресторан со стейками «Мираторга», региональными специалитетами и скидкой 20 % для всех, кто родился в Брянской области
Владельцы компании PGV Group (Zinger Grill, «Долма») открыли на Большой Лубянке ресторан региональной кухни «Брянский бык». Основной акцент в меню сделан на мясе сухого вызревания, которое готовят на гриле. Кроме этого, сюда стоит зайти за региональными специалитетами вроде тушенки по-брянски или холодного супа с курицей на кефире. Если вдруг вы и сами родились или живете в Брянской области, владельцы обещают дополнительную скидку 20 %.
Идея
Создатели всерьез взялись за сотворение монумента брянской кулинарной культуре, которая, между прочим, переплавила воедино русскую, украинскую, белорусскую и литовскую гастрономические традиции. Прозелитический пыл владельцев подкреплен вполне демократичными ценами и специальной скидкой в 20 % для счастливых обладателей паспортов с отметкой «Брянская область».
Фундамент меню — говядина компании «Мираторг», коров для которой выращивают все в той же Брянской области. Из нее на дровяных грилях готовят стейки, ее поджаривают на вертеле, добавляют в супы и салаты, перерабатывают в тушенку с медом и чесноком. Ягоды, грибы и молочную продукцию поставляют из того же региона.
«Брянский бык»
АДРЕС: ул. Большая Лубянка, 24/15, стр. 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
Интерьер
Ресторан занимает два этажа в пряничном доме архитектора Чагина — здании с богатой традицией народного общепита: с первых лет существования советской власти здесь располагалась пивная Моссельпрома, в 50-х ее сменила культовая пельменная.
Интерьер и дизайн мебели управляющей рестораном компанией PGV Group разработан самостоятельно. В оформлении использовали изразцы ручной работы, плитку и металл, а стены и частично потолок украсили живым мхом и изображениями коров, а также понятной иллюстрацией Питера Брейгеля. Канонический для любого стейкхауса интерьер разбавили красной буржуйкой и зачем-то плазменными телевизорами.
За работой кухни можно наблюдать через стекло в дальнем зале на первом этаже, там же расположена и камера сухого вызревания мяса. Все кухонное оборудование, в том числе и профессиональные гриль-печи, произведено компанией Grillvett, которой тоже владеет PGV Group.
Еда и напитки
Бренд-шеф всех заведений холдинга — Андрей Захаров. Шеф-повар «Брянского быка» — Алексей Васьковский (ранее «Октоберфест», Happy Bones, «Шотландская клетка»).
При всей любви к брянской кухне авторы меню не стесняются обращаться и к другим региональным традициям — кроме брянского холодного супа, тушенки по-брянски, брянского пирога и брянского стейка можно заказать и оливье, и уральские посикунчики. Но уйти отсюда, не отведав стейк, было бы все равно опрометчиво — не зря же их выдерживают перед приготовлением 21 день в камере сухого вызревания.
Алкоголя в меню пока нет. Лицензия в ресторане должна появиться в ближайшие дни, а вместе с ней — винная карта с основным акцентом на российские и крымские вина. Пока же можно прийти со своим алкоголем, оплатив «пробковый сбор» — 500 рублей за алкоголь крепостью ниже 20 градусов и тысячу за градус выше.
Будущее
Создатели хотят развивать брянскую гастрономию: они планируют вводить в меню сеты с использованием региональных специалитетов и проводить фестивали с местными производителями. А пока проводят вечеринки по выходным и, как и многие рестораторы этим летом, ждут завершения ремонта московских улиц.
Выдержки из меню:
Тушенка по-брянски из телятины с медом и черносливом — 690 рублей
Брянский бутер с рваной свининой и вишней — 440 рублей
Студень из бычьих хвостов — 390 рублей
Борщ — 390 рублей
Холодник — 390 рублей
Стейк из толстого края — 580 рублей за 100 граммов
Свиные ребра, запеченные на углях в медово-яблочном барбекю — 890 рублей
Торт «Брянская слива» — 430 рублей
Филе муксуна на гриле с ризотто из полбы — 1 350 рублей
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