В парке «Зарядье», который с большим резонансом открылся по соседству с Кремлем, начал работать большой фуд-корт, управляет которым известный столичный ресторатор Александр Раппопорт. Ресторан занял здание под смотровым мостом и объединил в себе восемь корнеров с кухнями российских регионов. В первую очередь адвокат и управляющий партнер адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры» Александр Раппопорт не раз признавался, что рестораны (а у него их уже более 15 штук) — это подарок самому себе, и надо полагать, что гастрономический центр «Зарядье» — самый большой из всех.
От устриц до кулебяки
Гастрономический центр объединил на площадке восемь островков с блюдами переосмысленной русской кухни регионов, разделенные тематически: мясо, птицу, рыбу, супы, пироги, вареники и кондитерские изделия готовят в разных точках фуд-корта. У каждого корнера собственная открытая кухня, и почти в каждом островке можно сидеть прямо за баром и наблюдать за работой поваров: вареники лепят прямо при гостях, а рыбу можно выбрать самостоятельно.
Самый большой зал с полноценными посадочными местами, видом на парк и Москву-реку отведен корнерам «Мясо, мясо» и «Креветки, крабы, лангустины». Основа мясного меню — блюда на гриле. Порции довольно большие, выбор тоже достойный: есть говяжья вырезка с трюфельным соусом (950 рублей), грудные ребра, томленные в можжевельнике (630 рублей), подреберный стейк (780 рублей), еще с десяток мясных блюд и несколько салатов. В отделе «Креветки, крабы, лангустины» готовят свежую рыбу и морепродукты, которые можно выбрать со льда на прилавке — судя по потоку гостей, свежесть продуктов не вызывает сомнений. Беломорские мидии в белом вине обойдутся в 520 рублей, сибас с мятой и лимоном — в 550 рублей, а три креветки «Ботан» — в 400 рублей.
За устрицами нужно идти в отдельный (и самый красивый) корнер «Устрицы и шампанское»: здесь можно найти около шести видов свежих моллюсков (в зависимости от поставки) и морского ежа. Цены за штуку — от 270 рублей за хасанскую устрицу до 580 рублей за дальневосточную. Правда, в обеденное время, когда во всех точках фуд-корта не сесть, здесь все еще остаются свободные места.
Под супы в «Зарядье» отвели отдельную точку «Супстанция»: в меню около десяти позиций супов от «Ленинградского рассольника» (220 рублей) до «Астраханской тройной ухи» (480 рублей).
Птицу не стали мешать с мясом и обустроили отдельный корнер «Гуси, утки, перепелки» в духе раппопортовского ресторана «Мандарин. Лапша и утки» и украсили висящими утиными тушками. В основе меню — птица на вертеле и почему-то две позиции с ягненком и говядиной. Пробовать надо утку с абрикосом и сливой (620 рублей) и цыплят корнишонов в сметане с чесноком (480 рублей) — Раппопорт знает толк в птице.
В «Расстегаях, кулебяках, пирогах» представлено более десяти видов каш с мясом и, конечно, пироги (от 60 рублей за пирожок). «Лепильная» специализируется на чебуреках, пельменях и варениках (от 280 рублей за порцию). Лепят все за открытой кухней и тут же готовят, поэтому за процессом лепки своих будущих кулебяк можно подглядеть. В кондитерском островке «У самовара» поставили большую витрину с пирожными и тортами, но десерт «Медовик» (340 рублей) и «Наполеон» (350 рублей) подают во всех корнерах фуд-корта.
Выпить у Кремля
Общего у корнеров только винная карта и барное меню — во всех точках фуд-корта одинаковый, но очень большой выбор напитков. Помимо чая, кофе, соков и морсов, в «Зарядье» внушительный список крепких алкогольных напитков, сидр, пиво и даже чуть больше десятка коктейлей.
К винной карте подошли серьезно и разнообразно — в ресторане представлено по несколько позиций красного, белого, игристого и даже розового вина по бокалам, а также более 30 позиций вин по бутылкам, при этом цены крайне демократичные — бутылка российского брюта обойдется в 1 250 рублей, а самая дорогая бутылка из красного или белого стоит 5 500 рублей.
Еще одна несвойственная фуд-кортам особенность гастроцентра «Зарядье» — заказы здесь принимают официанты, поэтому не нужно стоять в очередях самообслуживания и носить подносы с одноразовой посудой. Подносов здесь, кстати, тоже нет, все блюда официанты приносят на тарелках, как в обычном ресторане, а это, надо отметить, очень приятно.
Праздник от Раппопорта
Дизайнерские решения в каждом корнере свои, но общее пространство при этом выглядит органично. Большая часть крыши помещения стеклянная, а потолок украшен свисающими вниз живыми растениями.
Островок с устрицами выполнен в светлых голубых и белых тонах: бархатные кресла цвета морской волны, мрамор, латунь, черно-белый пол и большие гипсовые раковины на стене создают ощущение роскошного бара с шампанским.
Соседний рыбный корнер, уже в более темных тонах с красивой открытой витриной, усыпанной креветками и крабами, гармонично переходит в более брутальный мясной отдел, напротив которого стоит огромная, под потолок красная мясорубка.
Отдел с птицей выдержан в минималистичном китайском стиле, а ближе к «Супстанции» и «Лепильной» в ход уже идет дерево. Помимо отделов с едой, по всему гастрономическому центру расставлены полки с бакалейными продуктами: варенье, ореховые пасты, чаи — все это можно купить навынос.
Все вместе смотрится по-раппопортовски празднично и нарядно. В целом гастрономический центр «Зарядье» получился действительно достойным фуд-кортом в центральном парке: разнообразное меню и ценовая политика позволяют сказать, что Раппопорт неплохо справился с задачей сделать демократичный ресторан. Через час после открытия на фуд-корте уже заняты практически все места: родители с детьми, взрослые пары и компании за деловыми встречами. Наименее популярной остается зона с устрицами — к морскому деликатесу у нас все еще относятся с сомнением, а зря.
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