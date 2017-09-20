От устриц до кулебяки

Гастрономический центр объединил на площадке восемь островков с блюдами переосмысленной русской кухни регионов, разделенные тематически: мясо, птицу, рыбу, супы, пироги, вареники и кондитерские изделия готовят в разных точках фуд-корта. У каждого корнера собственная открытая кухня, и почти в каждом островке можно сидеть прямо за баром и наблюдать за работой поваров: вареники лепят прямо при гостях, а рыбу можно выбрать самостоятельно.

Самый большой зал с полноценными посадочными местами, видом на парк и Москву-реку отведен корнерам «Мясо, мясо» и «Креветки, крабы, лангустины». Основа мясного меню — блюда на гриле. Порции довольно большие, выбор тоже достойный: есть говяжья вырезка с трюфельным соусом (950 рублей), грудные ребра, томленные в можжевельнике (630 рублей), подреберный стейк (780 рублей), еще с десяток мясных блюд и несколько салатов. В отделе «Креветки, крабы, лангустины» готовят свежую рыбу и морепродукты, которые можно выбрать со льда на прилавке — судя по потоку гостей, свежесть продуктов не вызывает сомнений. Беломорские мидии в белом вине обойдутся в 520 рублей, сибас с мятой и лимоном — в 550 рублей, а три креветки «Ботан» — в 400 рублей.

За устрицами нужно идти в отдельный (и самый красивый) корнер «Устрицы и шампанское»: здесь можно найти около шести видов свежих моллюсков (в зависимости от поставки) и морского ежа. Цены за штуку — от 270 рублей за хасанскую устрицу до 580 рублей за дальневосточную. Правда, в обеденное время, когда во всех точках фуд-корта не сесть, здесь все еще остаются свободные места.

Под супы в «Зарядье» отвели отдельную точку «Супстанция»: в меню около десяти позиций супов от «Ленинградского рассольника» (220 рублей) до «Астраханской тройной ухи» (480 рублей).

Птицу не стали мешать с мясом и обустроили отдельный корнер «Гуси, утки, перепелки» в духе раппопортовского ресторана «Мандарин. Лапша и утки» и украсили висящими утиными тушками. В основе меню — птица на вертеле и почему-то две позиции с ягненком и говядиной. Пробовать надо утку с абрикосом и сливой (620 рублей) и цыплят корнишонов в сметане с чесноком (480 рублей) — Раппопорт знает толк в птице.

В «Расстегаях, кулебяках, пирогах» представлено более десяти видов каш с мясом и, конечно, пироги (от 60 рублей за пирожок). «Лепильная» специализируется на чебуреках, пельменях и варениках (от 280 рублей за порцию). Лепят все за открытой кухней и тут же готовят, поэтому за процессом лепки своих будущих кулебяк можно подглядеть. В кондитерском островке «У самовара» поставили большую витрину с пирожными и тортами, но десерт «Медовик» (340 рублей) и «Наполеон» (350 рублей) подают во всех корнерах фуд-корта.