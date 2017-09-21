На Петровке открылось крошечное заведение с морепродуктами Bébé de la mer, что в переводе с французского означает «морской малыш». Ресторан открыла владелица еще одного рыбного места Shell, Yes! Лера Голованова. Если первое заведение Головановой более праздничное и молодежное — с коктейлями, баром и регулярными вечеринками, то Bébé получился более спокойным, совсем камерным и очень светлым.
Кусочек Ривьеры
Дизайном ресторана владелица занималась самостоятельно. Витринные окна на бульвар слегка прикрыли тонкими, белыми, очень домашними занавесками — окна выходят на солнечную сторону, и днем в заведении очень светло. Интерьер очень простой, но нарядный: белоснежные скатерти и стены, деревянные стулья с плетеными спинками, цветная мягкая мебель, разноцветная посуда и живые цветы на столах. Открытую кухню украсили панно из мозаики в морской тематике.
Посадочных мест совсем немного — всего около 20, но это придает заведению особый шарм маленьких европейских ресторанчиков. Небольшое пространство создает ощущение, будто ты пришел в гости, и имитирует атмосферу семейных ресторанов какого-нибудь южного прибрежного городка во Франции. Из-за камерности места и особого внимания владелицы к деталям, кажется, будто ресторан открылся давно и существует здесь уже много лет. В углу стоит старинный комод с красивым чайным сервизом, часть одной стены украшена от пола до потолка живой зеленью, которая будто проросла здесь сама по себе, а по вечерам в Bébé зажигают свечи и камин, и тогда становится совсем уютно.
Bébé de la mer
Адрес: ул. Петровка, 30/7
Часы работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: больше 2 500 рублей
Простая еда для праздничных обедов
Меню небольшое и едва ли занимает одну страницу, позиции могут меняться в зависимости от того, какие свежие продукты завезли сегодня. Бренд-шефом заведения выступает сама владелица. Из холодных закусок есть несколько видов тартара (750–900 рублей), лосось собственного посола и томаты с бурратой (700 рублей). Томаты нужно отметить отдельно: они сочные, мясистые, таких не найти в любом магазине и даже ресторане. Также есть гребешки с боровиками (1 200 рублей), теплый салат с морепродуктами (1 300 рублей) и три вариации нисуаза: с консервированным или со свежим тунцом, и с лососем. Из супов здесь можно найти биск за 500 рублей, который все еще редко готовят в московских ресторанах, уху дня (500 рублей), и буйабес, который тут сервируют порциями на двоих и за который придется отдать 3 500.
Обязательно стоит брать спагетти с вонголе, морепродуктами или гребешком (800–980 рублей) — порция большая, на выбор предлагают три соуса: томатный, сливочный или с маслами и травами. На горячее готовят дикую рыбу, осьминога, стерлядь и лангуста, но блюда могут меняться в зависимости от наличия той или иной рыбы. Все десерты в ресторане домашние, их печет девушка Лена, которая помогает хозяйке в заведении. Есть безумной красоты зефир, домашний пирог с сезонными фруктами (сейчас с инжиром), запеченные фрукты со страчателлой и другие домашние сладости, о наличии которых нужно уточнять у официантов.
Винной карты и алкогольных напитков в Bébé de la mer нет, и будет ли она вообще, пока непонятно, зато ближайшие пару недель в ресторан можно прийти со своим вином, пробковый сбор с которого не возьмут. Из напитков здесь вам предложат воду, свежевыжатый сок, чай и кофе, который здесь варят в гейзерной кофеварке, что еще раз подчеркивает домашнюю атмосферу ресторана. По выходным, как и в Shell, Yes!, здесь пекут вафли — сладкие или соленые, а в обед действует специальное предложение: блюда из меню можно взять по более низкой цене.
Идеальное место для свиданий
Bébé de la mer получился очень нестандартным для Москвы и при этом именно в том формате, которого городу не хватает больше всего — маленький семейный ресторан с хорошей кухней и свежими продуктами. Единственный минус — высокий ценник, который не позволяет причислить ресторанчик к заведениям «на каждый день». Тем не менее, Bébé — идеальное место для романтических свиданий или небольшой свадьбы (заведение могут закрыть под то или иное частное мероприятие). Если нужно удивить девушку и выбрать красивое, но не пафосное место с вкусной едой, то Bébé de la mer будет беспроигрышным вариантом. И не забудьте с собой бутылочку вина.
Выдержки из меню
Спагетти вонголе – 800 рублей
Биск – 500 рублей
Томаты с бурратой – 700 рублей
Осьминог с картофелем и томатами – 1650 рублей
Рыба дикая – 350 рублей/100 грамм
Домашний пирог – 350 рублей
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