Простая еда для праздничных обедов

Меню небольшое и едва ли занимает одну страницу, позиции могут меняться в зависимости от того, какие свежие продукты завезли сегодня. Бренд-шефом заведения выступает сама владелица. Из холодных закусок есть несколько видов тартара (750–900 рублей), лосось собственного посола и томаты с бурратой (700 рублей). Томаты нужно отметить отдельно: они сочные, мясистые, таких не найти в любом магазине и даже ресторане. Также есть гребешки с боровиками (1 200 рублей), теплый салат с морепродуктами (1 300 рублей) и три вариации нисуаза: с консервированным или со свежим тунцом, и с лососем. Из супов здесь можно найти биск за 500 рублей, который все еще редко готовят в московских ресторанах, уху дня (500 рублей), и буйабес, который тут сервируют порциями на двоих и за который придется отдать 3 500.

Обязательно стоит брать спагетти с вонголе, морепродуктами или гребешком (800–980 рублей) — порция большая, на выбор предлагают три соуса: томатный, сливочный или с маслами и травами. На горячее готовят дикую рыбу, осьминога, стерлядь и лангуста, но блюда могут меняться в зависимости от наличия той или иной рыбы. Все десерты в ресторане домашние, их печет девушка Лена, которая помогает хозяйке в заведении. Есть безумной красоты зефир, домашний пирог с сезонными фруктами (сейчас с инжиром), запеченные фрукты со страчателлой и другие домашние сладости, о наличии которых нужно уточнять у официантов.

Винной карты и алкогольных напитков в Bébé de la mer нет, и будет ли она вообще, пока непонятно, зато ближайшие пару недель в ресторан можно прийти со своим вином, пробковый сбор с которого не возьмут. Из напитков здесь вам предложат воду, свежевыжатый сок, чай и кофе, который здесь варят в гейзерной кофеварке, что еще раз подчеркивает домашнюю атмосферу ресторана. По выходным, как и в Shell, Yes!, здесь пекут вафли — сладкие или соленые, а в обед действует специальное предложение: блюда из меню можно взять по более низкой цене.