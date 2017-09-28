В Большом Палашевском, на месте старого кафе Charisma, заработал небольшой ресторан Tilda Food & Bar. Открыли заведение трое друзей: Павел Казьмин, Лера Шулюмова и Валерий Абель, а помогал владельцам общий друг Никита Александров, который придумал для Tilda барную карту. Почти вся команда ресторана раньше работала с Гленом Баллисом и Александром Оганезовым в Glenuill, и их почерк приятно узнается как в меню, так и в интерьере.
Пондзу и корнеплоды
За кухню в Tilda отвечает Павел Казьмин, меню у него вышло цельное и тщательно продуманное. Есть достаточно большой блок с закусками: их можно заказать в стол на компанию в качестве стартеров или ограничиться на ужин только ими в сочетании с вином или коктейлями. Внушительная порция утиных крокетов (450 рублей), тартар из тунца (790 рублей) или татаки из говядины (590 рублей) могут вполне заменить горячее, а паштет из курицы (420 рублей) или чипсы из баклажана с рикоттой (390 рублей) идеально подойдут для легкого аперитива.
К основному меню подошли ответственно: в Tilda умеют работать и с мясом, и с рыбой, и с овощами, в которых особенно улавливается влияние Баллиса. Из раздела «Море» надо брать гребешков с зеленым карри и хрустящим шпинатом (650 рублей) или палтуса с кейлом (750 рублей), из мяса стоит попробовать говядину в сливовом соусе (950 рублей) и костный мозг (420 рублей), который все еще нечасто встретишь в московских ресторанах, правда, порция небольшая, и лучше заказывать его как закуску на двоих.
Раздел «Что-то еще» отведен под пасту и блюда из овощей и корнеплодов. Непременно выбирайте орзо с лисичками и пеной из шиитаке (620 рублей), пасту с кроликом и горгонзолой (750 рублей) или запеченные корнеплоды с айоли (520 рублей) — большую тарелку морковки, редиса и репы с нежным соусом. Также в меню есть два супа — в азиатском стиле и тыквенный с порк белли.
На десерт предлагают морковный торт, яблочный пирог, кокосовую меренгу и шоколадный тарт, на который и стоит обратить внимание. Во-первых, размером он точно не разочарует, во-вторых, карамелизированные апельсины в сочетании с плотным шоколадным кремом и хрустящим тестом — ровно то, чем хочется завершить ужин без риска испытать на себе эффект сахарной комы.
Барную карту для Tilda составлял Никита Александров, коктейлям здесь уделяют особое внимание, поэтому в меню как классика, так и авторские напитки. Цены от 490 рублей за коктейль Perfect Couple до 690 рублей за Spicy Sour. Винная карта для размера заведения внушительная и занимает целых две страницы А4. Бокал шардоне обойдется в 390 рублей, а бутылка красного калифорнийского — в 4 100 рублей.
Tilda Food & Bar
Адрес: Большой Палашевский пер., 14/7, стр. 3 (вход с Сытинского тупика)
Часы работы: 12:00–00:00
средний чек: 1 500 рублей
Когда еда — это главное
Интерьером Tilda занимались друзья владельцев Валерий Патконен и Дарья Васильева. Всего в ресторане около 45 посадочных мест, и от прежнего заведения осталась только схема зала, а оформление команда переделывала полностью.
Tilda — место в первую очередь про еду, и интерьер здесь соответствующий: в отделке использовали спокойные темные тона, оставив одну стену белой, чтобы визуально расширить небольшое помещение, мебель поставили деревянную, лаконичную, а главное — просто удобную. Главным украшением стал контактный бар — латунная конструкция с бетонной столешницей и красивыми золотистыми шкафами и полками. Отдельно нужно отметить работу со светом, который часто становится камнем преткновения в ресторанном интерьере, — в Tilda свет падает ровно на стол, оставляя вечером в полумраке остальное пространство, что создает ощущение приватности и, конечно, дает возможность рассмотреть еду.
Словом, камерное пространство сделано так, что находиться здесь приятно как вечером, так и днем, но ничего не отвлекает от еды и собеседника и можно с легкостью случайно провести здесь на пару часов больше, чем планировалось, перекочевав от столика к бару.
Патриаршие, у которых получилось
В общих чертах Tilda — именно то место, которого так не хватало на Патриарших. Ресторан без излишнего пафоса, а точнее без него вообще, где действительно готовят еду. В том смысле, что любой голодный человек, придя сюда, получит не только сочетание вкусов, но и заслуженный размер порций.
В Tilda можно поужинать компанией, пообедать в одиночестве, прийти на аперитив в нарядном платье или, наоборот, приползти на поздний воскресный ланч в домашней одежде — и во всех случаях не будет возникать диссонанса между пространством и состоянием.
И, кстати, то, что ресторан спрятался в переулке, чуть вдали от прудов, делает его только лучше.
Цитаты из меню
Татаки из говядины с икрой тобико — 590 рублей
Креветки на гриле с фенхелем — 890 рублей
Домашняя курица с кимчи — 650 рублей
Суп в азиатском стиле — 420 рублей
Грибной тост со шпинатом и соусом гамадари — 390 рублей
Морковный торт — 420 рублей
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