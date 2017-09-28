За кухню в Tilda отвечает Павел Казьмин, меню у него вышло цельное и тщательно продуманное. Есть достаточно большой блок с закусками: их можно заказать в стол на компанию в качестве стартеров или ограничиться на ужин только ими в сочетании с вином или коктейлями. Внушительная порция утиных крокетов (450 рублей), тартар из тунца (790 рублей) или татаки из говядины (590 рублей) могут вполне заменить горячее, а паштет из курицы (420 рублей) или чипсы из баклажана с рикоттой (390 рублей) идеально подойдут для легкого аперитива.

К основному меню подошли ответственно: в Tilda умеют работать и с мясом, и с рыбой, и с овощами, в которых особенно улавливается влияние Баллиса. Из раздела «Море» надо брать гребешков с зеленым карри и хрустящим шпинатом (650 рублей) или палтуса с кейлом (750 рублей), из мяса стоит попробовать говядину в сливовом соусе (950 рублей) и костный мозг (420 рублей), который все еще нечасто встретишь в московских ресторанах, правда, порция небольшая, и лучше заказывать его как закуску на двоих.

Раздел «Что-то еще» отведен под пасту и блюда из овощей и корнеплодов. Непременно выбирайте орзо с лисичками и пеной из шиитаке (620 рублей), пасту с кроликом и горгонзолой (750 рублей) или запеченные корнеплоды с айоли (520 рублей) — большую тарелку морковки, редиса и репы с нежным соусом. Также в меню есть два супа — в азиатском стиле и тыквенный с порк белли.

На десерт предлагают морковный торт, яблочный пирог, кокосовую меренгу и шоколадный тарт, на который и стоит обратить внимание. Во-первых, размером он точно не разочарует, во-вторых, карамелизированные апельсины в сочетании с плотным шоколадным кремом и хрустящим тестом — ровно то, чем хочется завершить ужин без риска испытать на себе эффект сахарной комы.

Барную карту для Tilda составлял Никита Александров, коктейлям здесь уделяют особое внимание, поэтому в меню как классика, так и авторские напитки. Цены от 490 рублей за коктейль Perfect Couple до 690 рублей за Spicy Sour. Винная карта для размера заведения внушительная и занимает целых две страницы А4. Бокал шардоне обойдется в 390 рублей, а бутылка красного калифорнийского — в 4 100 рублей.