МестоЦентральный рынок на Рождественском бульваре
Фуд-корт для жителей и офисных работников окрестностей Трубной площади
В пустующем несколько десятилетий здании на Рождественском бульваре наконец открылся Центральный рынок. Исторически именно на этом месте в конце XIX — начале ХХ века находился рынок на Трубной площади, затем, в конце 50-х годов, торговля перенеслась ближе к метро, где сейчас расположен универмаг «Цветной», а в этом году рынок вернулся на свое прежнее место.
Для жителей центральных районов открытие рынка стало событием: большая часть продуктовых рынков находится за пределами ЦАО, покупка свежих овощей и фруктов ограничивается небольшим выбором супермаркетов, а фермерский пятый этаж «Цветного» стал скорее достопримечательностью, чем реальной возможностью пополнить запасы в холодильнике.
The Village рассказывает, что происходит на новом Центральном рынке и зачем туда идти.
Рынок на фуд-корте
Здание Центрального рынка заняло три этажа, при этом сами прилавки с продуктами убрали на минус первый уровень, а на двух первых оборудовали фуд-корт. Архитектурный проект здания делала Gremm Group — по совместительству владелец самого рынка. Получилось достаточно минималистично, хотя, пока рынок работает только вполсилы, делать выводы сложно — пространство еще не обжито, а часть прилавков временно пустует.
Основным материалом отделки стал кирпич, который владельцы выкупили после разбора исторической постройки, не подлежащей реставрации, отмыли, а затем уложили на новом месте. Потолок украсили искусственными растениями, а вот в уборных в качестве декора использовали натуральный мох. Центр зала заполнили столами с посадочными местами, а корнеры с едой расположились по периметру пространства.
Летом обещают открыть террасу, хотя уже сейчас можно представить, что обед на открытом воздухе с видом на Трубную площадь выглядит крайне заманчиво. Также из приятного и необходимого — для удобства людей с ограниченными возможностями Центральный рынок оборудовали лифтами и эскалаторами, а за это отдельный плюсик в карму.
От эклеров до утки по-пекински
Рынок разделили на две зоны, решив не смешивать продуктовую торговлю и корнеры с едой. Прилавки с овощами, фруктами, мясом и рыбой убрали на минус первый этаж, а первые два полностью отдали под фуд-корт, который стал главной составляющей рынка. Сейчас на площадке работает около 30 независимых проектов с кухнями всего мира — собрать как можно больше разнообразной еды было изначальной идеей рынка.
Большая часть арендаторов уже успела занять свои места, остальные присоединятся к проекту после новогодних каникул. Сейчас на маркете работают «Эклерная Клер», кофейня Camera Obscura, корейская точка K-Town, суши-бар Tokyo, пиццерия Bontempi, греческая закусочная, мексиканские такос Tacodor, утиный корнер Duck It, веганский Flora No Fauna, восточная кухня «Шарлима», советский кафетерий, мороженое, устричный бар Umi Oysters, куриные крылышки Buffalo’s, грузинское кафе, пекарня Георгиевского подворья, смузи-бар, супы фо, кафе «Каменный век» и еще десяток маленьких независимых проектов.
Важно, что все участники фуд-корта, а также продавцы продуктов — арендаторы-частники, а сами владельцы рынка только предоставляют площадку и выбирают, кому дать место на маркете. Средний чек почти во всех кафе не превышает 700 рублей, время ожидания заказа составляет примерно пять-семь минут, но пока на рынке не так много народа, поэтому остается надеяться, что корнеры смогут удерживать ритм при большей нагрузке.
Торговая часть рынка тоже еще не заполнена полностью, но на площадке уже работает несколько больших молочных отделов с сырами, творогом, молоком и маслом, итальянская лавка с отличной бурратой, страчателлой и вялеными помидорами, отдел колбас, мяса, морепродуктов, а также большие прилавки с зеленью, овощами, фруктами.
Подарок офисным сотрудникам
Главным подарком Центральный рынок стал в первую очередь для сотрудников ближайших бизнес-центров и жителей района. Цветной бульвар не мог похвастаться богатым выбором кафе, ресторанов и тем более продуктовых магазинов. Центральный рынок убил всех зайцев сразу, заполнив все эти ниши. Ездить сюда за продуктами со всего города будут вряд ли (все-таки рынок получился больше фуд-кортом, чем продовольственным), зато теперь и в центре можно провести семейное воскресенье, угодив всем разом, а не ехать на другой конец города, например на Даниловский.
Цитаты из меню:
Эклер в «Эклерной Клер» — 180 рублей
Восемь крылышек в Buffalo’s — 390 рублей
Вегетарианская кесадилья в Tacodor — 360 рублей
Сашими из лосося в Tokyo — 490 рублей
Пирожное-сникерс Raw в Flora No Fauna — 150 рублей
Утка по-пекински в Duck It — 390 рублей
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