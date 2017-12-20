В пустующем несколько десятилетий здании на Рождественском бульваре наконец открылся Центральный рынок. Исторически именно на этом месте в конце XIX — начале ХХ века находился рынок на Трубной площади, затем, в конце 50-х годов, торговля перенеслась ближе к метро, где сейчас расположен универмаг «Цветной», а в этом году рынок вернулся на свое прежнее место.

Для жителей центральных районов открытие рынка стало событием: большая часть продуктовых рынков находится за пределами ЦАО, покупка свежих овощей и фруктов ограничивается небольшим выбором супермаркетов, а фермерский пятый этаж «Цветного» стал скорее достопримечательностью, чем реальной возможностью пополнить запасы в холодильнике.

The Village рассказывает, что происходит на новом Центральном рынке и зачем туда идти.