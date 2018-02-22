Главные по мидиям

Шеф-поваром в Mollusca стал итальянец Джанмария Сапия, который построил меню вокруг собственно моллюсков. Главный раздел — мидии в 27 вариациях, и ради них сюда стоит ехать со всех концов города. Как ни странно, если устриц сегодня подают чуть ли ни в каждом уважающем себя заведении, то мидии зачастую днем с огнем не сыщешь — их можно найти буквально в десятке мест, но и там, где они прописаны в меню, их периодически не бывает.

В Mollusca мидий подают во всевозможных соусах порциями по 500 грамм или по килограмму. Цены варьируются от 600 до 800 рублей за меньшую порцию, и от 1 000 до 1 500 рублей за большую — более чем приемлемо. Определиться с выбором будет сложно, соусов очень много, и глаза действительно разбегаются: блю-чиз, том-ям, карри с кокосом, гиннесс со сметаной, картошка с пармезаном, сгущенка с васаби, песто и еще более двух десятков заправок на выбор. Мидии поистине отличные, крупные, свежие, а соус уже сугубо личное предпочтение, но, кажется, ошибиться практически невозможно. К каждой порции подают еще и отменную картошку фри, поэтому забежать на обед за тазиком моллюсков и бокальчиком пива, заплатив около 1 000 рублей, — мечта. Пиву здесь тоже уделили особое внимание: в Mollusca 16 кранов разливного пива и более 200 наименований этикеток, а также приличная винная карта от 400 рублей за бокал. Помимо мидий, в Mollusca есть несколько позиций закусок, пара салатов, супов, пасты и небольшой раздел с горячим. В ожидании таза ракушек можно заказать попкорн из креветок — вполне достойный аппетайзер, но за 620 рублей куда приятнее взять просто еще одну порцию мидий и не капризничать. Цены на горячее начинаются от 1 050 рублей за порцию лосося с пюре из батата — звучит как грабеж, и за эти деньги можно спокойно сходить за рыбой в тот же «Недальний Восток», но хотя бы будет понятно, почему это стоит таких денег. Фаланги камчатского краба обойдутся в 3 500 рублей, гребешки в 1 380 рублей, а креветки васаби в 1 240 рублей. Отложить эти деньги на роскошный обед с мамой в «Турандот» звучит куда благороднее и привлекательнее, поэтому идите за мидиями. Но идите обязательно.