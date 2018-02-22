В Большом Козихинском переулке заработал небольшой ресторан с мидиями и пивом в качестве главных героев меню. Разбираемся, зачем идти в Mollusca и почему первый совместный проект Виталия Передерко и Георгия Пхаладзе — замаскированный монопродуктовый ресторан.
Стандарт-2018
Неясно, сколько еще раз придется описывать интерьеры, используя слова «мрамор» и «латунь» в одном предложении, — по всей вероятности, много. Если в предыдущие пару лет основными материалами отделки были кирпич и металлические конструкции, теперь в ходу новые обязательные элементы декора. В этом плане Mollusca стал квинтэссенцией последних трендов Pinterest, и воплотил в себе практически весь лукбук «как надо»: темный благородный синий цвет, бархатная мебель, мраморные столы и очень много латуни, которая завершает всю атмосферу роскошества. Получилось красиво, дорого, сдержанно, но уже без особого характера: с прошлого года и, судя по всему, до конца этого так будет выглядеть практически каждый второй новый ресторан. Радует, что это и правда красиво, но все-таки любой новый шаблон — это шаблон, и в какой-то момент он надоедает. Все же места, закрепившиеся как «безвременные», обладают какой-то, простите, уникальностью — взять хотя бы тот же Denis Simachev Shop & Bar, интерьер которого ни с чем не спутаешь уже десять лет и в который хочется возвращаться из раза в раз. Поэтому, хоть эти латунные интерьеры и хочется частично утащить домой, уже сейчас они начинают навевать тоску по очередной уходящей эпохе.
Главные по мидиям
Шеф-поваром в Mollusca стал итальянец Джанмария Сапия, который построил меню вокруг собственно моллюсков. Главный раздел — мидии в 27 вариациях, и ради них сюда стоит ехать со всех концов города. Как ни странно, если устриц сегодня подают чуть ли ни в каждом уважающем себя заведении, то мидии зачастую днем с огнем не сыщешь — их можно найти буквально в десятке мест, но и там, где они прописаны в меню, их периодически не бывает.
В Mollusca мидий подают во всевозможных соусах порциями по 500 грамм или по килограмму. Цены варьируются от 600 до 800 рублей за меньшую порцию, и от 1 000 до 1 500 рублей за большую — более чем приемлемо. Определиться с выбором будет сложно, соусов очень много, и глаза действительно разбегаются: блю-чиз, том-ям, карри с кокосом, гиннесс со сметаной, картошка с пармезаном, сгущенка с васаби, песто и еще более двух десятков заправок на выбор. Мидии поистине отличные, крупные, свежие, а соус уже сугубо личное предпочтение, но, кажется, ошибиться практически невозможно. К каждой порции подают еще и отменную картошку фри, поэтому забежать на обед за тазиком моллюсков и бокальчиком пива, заплатив около 1 000 рублей, — мечта. Пиву здесь тоже уделили особое внимание: в Mollusca 16 кранов разливного пива и более 200 наименований этикеток, а также приличная винная карта от 400 рублей за бокал. Помимо мидий, в Mollusca есть несколько позиций закусок, пара салатов, супов, пасты и небольшой раздел с горячим. В ожидании таза ракушек можно заказать попкорн из креветок — вполне достойный аппетайзер, но за 620 рублей куда приятнее взять просто еще одну порцию мидий и не капризничать. Цены на горячее начинаются от 1 050 рублей за порцию лосося с пюре из батата — звучит как грабеж, и за эти деньги можно спокойно сходить за рыбой в тот же «Недальний Восток», но хотя бы будет понятно, почему это стоит таких денег. Фаланги камчатского краба обойдутся в 3 500 рублей, гребешки в 1 380 рублей, а креветки васаби в 1 240 рублей. Отложить эти деньги на роскошный обед с мамой в «Турандот» звучит куда благороднее и привлекательнее, поэтому идите за мидиями. Но идите обязательно.
Только ракушки
В Mollusca выдержали концепцию названия, и за ракушками сюда точно нужно идти в любое время дня и ночи. Мидии тут готовят хорошо, порции — достойные, цены на них более чем приемлемые. Подборка пива тоже не может не радовать, и в сочетании с моллюсками можно на пару минут представить, что ты где-то на севере Франции, а за углом готовят крепы с соленой карамелью. Все остальное создано будто бы для общего фона и служит маскировкой для страха, что монопродукт для Москвы все еще слишком опасная затея. А вот и нет.
Выдержки из меню:
Спинки корюшки — 900 рублей
Равиоли Mollusca — 1 100 рублей
Мидии в соусе блю-чиз 1 кг — 1 500 рублей
Мидии в соусе том-ям 0,5 кг — 800 рублей
Картошка фри — 320 рублей
Креветки васаби — 1 240 рублей
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