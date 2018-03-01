«Нэко» получился небольшим, но каким-то просторным и очень светлым — панорамные окна в пол делают свое дело и значительно расширяют пространство. Жаль, правда, что шанс увидеть бар при дневном свете совсем невелик — «Нэко» открывается в 18:00, поэтому придется ждать июльских закатов. Интерьер сделали минималистичным, но нарядным: здесь тоже не обошлось без мрамора и латуни, но количество дерева все же превалирует, поэтому в целом все выглядит очень лаконично. Одну стену украсили росписью в духе японских гравюр в голубых тонах, посуду ярких цветов тоже подобрали с орнаментом на азиатский манер. В общем, получилось камерно, сдержанно и современно.

Много лишнего

За коктейли в баре отвечает Егор Степанов, шеф-бармен «Кота Шредингера», а заниматься едой пригласили Павла Малецкого, имеющего опыт работы в Дубае и Гонконге.

«Нэко» все же позиционирует себя в первую очередь как бар, и вот с барным меню здесь как раз все получилось очень хорошо и интересно. В коктейльной карте 12 авторских напитков (450–500 рублей) на азиатский манер — с юдзу, сётю, кунжутом, мисо и другими ингредиентами, свойственными Востоку. Отличная вариация на тему «Беллини» — коктейль «Токи» с игристым и пюре юдзу или «Печать императора» на белом роме с рисовым сиропом и японской дыней отлично подойдут для начала вечера или для тех, кто любит что-то легкое и едва опьяняющее. Есть и сложные коктейли вроде «Самурая» с сётю, бульоном мисо и специями — коктейль уже из совсем другой категории — или «Чайный домик» с бурбоном, матча, спирулиной, кампари и сиропом из хвои — более чем многогранно. Винная карта в «Нэко» тоже имеется, и, кроме нескольких классических позиций, тут можно найти белое локальное вино и даже японское игристое. Для совсем непьющих есть три авторских лимонада (обязательно берите «Белый» за 300 рублей — необычно и очень по-японски), соки, вода и, конечно, чай — выбор, правда, небольшой, зато есть матча, который здесь заваривают как нужно (150 рублей).

А вот с едой все совсем не так гладко. Во-первых, совершенно непонятно, зачем бару, работающему по пять часов в день пять дней в неделю, такое большое меню. Здесь и роллы, и сашими, и поке, и севиче, и тартары, и лапша удон, и даже десерты. Тот случай, когда лучше меньше, но лучше. Простой мисо-суп (150 рублей), который, казалось бы, сложно чем-либо испортить, настолько пересолен, что невольно путаешь его с соевым соусом. Другой вопрос — кто приходит вечером в бар за супом, тоже не очень ясно. Одна из самых важных составляющих в японской кухне — это рис. И нужно не только уметь его выбирать, но и варить. В «Нэко» этому не научились, и все то, куда добавляют рис, можно смело возвращать на кухню — роллы похожи на пресную холодную массу, а то, что тут называется поке с лососем (520 рублей), — это рубленые ломтики сырой рыбы на пресной и слипшейся в кучу подушке из риса. Самое обидное, что рыбу в «Нэко» закупают отличную, просто ей не очень повезло. Поэтому если вы все же проголодаетесь, то останавливайтесь на сашими и татаки — с ними на кухне вступают в минимальное взаимодействие, и получается даже неплохо.