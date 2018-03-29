МестоРусская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Еще одно переосмысление русской кухни
Новосибирский ресторатор Денис Иванов, у которого в Сибири, между прочим, аж 37 ресторанов, продолжает экспансию на Москву: в двух шагах от его первого столичного проекта рамен-бара KU заработал ресторан русской кухни «СибирьСибирь». Одноименный ресторан открылся в Новосибирске в 2015 году и стал чуть ли не амбассадором русской кухни в городе — о пельменях из «СибирьСибири» знает каждый, кто хоть раз бывал в той части страны.
Мозаика и русская изба
Ресторан занял большое светлое помещение на первом этаже отеля «Azimut Смоленская». Забавно, но в Новосибирске одноименный проект Иванова тоже находится в отеле Azimut. «СибирьСибирь» получилась внушительным и очень блестящим, но при этом уютным: рассматривать хочется каждый метр. Интерьером занималось новосибирское бюро, и, надо сказать, с дизайном действительно постарались и продумали каждую деталь. Зал тут фактически один, но за счет изогнутой формы помещения легко делится на несколько частей. При входе сделали небольшую обособленную «водочную комнату», часть бара и стены выложили прозрачными вытянутыми стеклоблоками, действительно напоминающими лед. Черный потолок полностью покрыт белоснежными наличниками, круглые большие люстры, тоже похожие на ледяные глыбы, сделаны из бокалов. Пол выложили деревянной доской, стену возле барной стойки украсили полусотней блестящих золотых самоваров. И если входной зал больше похож на деревенскую избу, то, обогнув бар, вы встретите невозможной красоты мозаику, обрамляющую открытую кухню, — привет советскому прошлому. Мебель подобрали цветную, в теплых тонах — в основном это мягкие кресла кирпичных оттенков, а также стулья и столы из темного и светлого дерева.
Концептуально интерьер — еще одно размышление на тему современной русской кухни. Иванов принципиально отказался выбирать между едой советского наследия и деревенскими печами: русская кухня прошла через множество изменений в разное время, и «СибирьСибирь» стала неким симбиозом всех эпох. Поэтому в оформлении ресторана смешали элементы разных периодов, и, что удивительно, они более чем непротиворечиво сочетаются между собой. В итоге получилось роскошно — все блестит и сверкает, но почему-то создается ощущение теплоты и уюта, и кажется, что можно спокойно прийти в трениках и свитере, не чувствуя на себе недоумевающие взгляды.
СибирьСибирь
Адрес: ул. Смоленская, 8, отель Azimut
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Переосмысленные традиции
За кухню отвечает Наталья Крупеня — она же шеф в новосибирском проекте, поэтому будет теперь работать на два города. Меню очень большое, конкурировать может только со списками раппопортовских ресторанов.
Само собой, тут не обошлось без классики, но все же сделанной на свой лад: например, есть салат мимоза (580 рублей) — но со слегка подкопченным окунем, оливье (740 рублей) вполне традиционный — но на раковых шейках и с красной икрой. Внушительный раздел заняли закуски, засолы и грибы: квашеная капуста без сахара (180 рублей), малосольные огурцы (160 рублей), белые грузди (340 рублей) и моченые яблоки (100 рублей). Все это отлично идет под домашние настойки и хреновуху, а многие продукты везут в Москву из Томской, Красноярской, Новосибирской и Иркутской областей.
Кроме северных деликатесов вроде сугудая из муксуна (940 рублей) или строганины из оленя (780 рублей), в разделе закусок можно найти хрусты — небольшие бутерброды на домашнем черном хлебе с разными начинками. Абсолютным фаворитом стал хруст с тремя видами икры (540 рублей) — за ним хочется возвращаться снова и снова. С выбором основного блюда сложно: позиций очень много, и глаза буквально разбегаются. Есть четыре вида котлет, несколько позиций рыбы, мяса, а также раздел с грилем и стейками. И конечно, пельмени: в «СибирьСибири» предлагают пять видов — из четырех видов мяса, из телятины с папоротником, из щуки и краба, с белыми грибами и двумя видами мяса и из осетрины. К пельменям, как полагается, приносят сметану, горчицу, а также уксус — в Сибири этим никого не удивишь, а вот для Москвы нестандартно (и, оказывается, очень вкусно). Правда, хоть о пельменях из новосибирского ресторана ходят легенды, назвать их особенно выдающимися не получается, разве что размером порций — в одной аж 20 штук.
Идти, конечно, надо за ухой, щами и пирожками — в Москве с выпечкой почему-то никак не клеится, а вот в «СибирьСибири» они получились что надо. Тесто мягкое, начинка в меру сочная. Брать надо обязательно расстегай (180 рублей), пирожок с капустой (80 рублей) и беляш с мясом — маленький, круглый, в меру жирный, в общем, не оторваться. Есть также раздел «По рецепту бабушки Феклы», где можно найти лечо, два вида домашней тушенки, ряпушку и запеченного в банке цыпленка, а также отдельный блок с нарезками в стол — здесь все по классике, от отварного языка до буженины.
В целом, чтобы попробовать хотя бы половину меню, нужно прийти раз десять, не меньше, желательно еще и компанией, чтобы пробовать друг у друга, хотя не исключено, что за это время успеют появиться любимые блюда.
Что чрезвычайно радует в «СибирьСибири» — несмотря на привычную тяжесть и полноту русской кухни, из-за стола встаешь достаточно легко, не выкатываясь из ресторана колобком. Кроме того, что это показатель хорошей рецептуры, как правило, это еще и говорит о высоком качестве продуктов, которые не нужно безудержно сдабривать маслом и жирами.
Северное тепло
Несмотря на то что «СибирьСибирь» — своего рода высказывание о современной русской кухне, здесь удивительным образом сложился гармоничный пазл. Кухню нельзя назвать традиционной — в ней заметно авторство и идейность, но Наталья Крупеня смогла сделать так, что привычные вкусы сохранены и лишь слегка дополнены. К еде вопросов не возникает, к исполнению тоже, об интерьерах можно спорить сколько угодно, но даже здесь все оказалось вполне гармоничным. Кажется, Денис Иванов уверенно прокладывает себе путь в значимые московские рестораторы.
Выдережки из меню:
Муксун под шубой — 540 рублей
Хруст с печенью трески — 480 рублей
Пельмени из щуки и краба — 680 рублей
Ледяная рыба — 1 380 рублей
Черемша — 160 рублей
Копченая утка с гречневой кашей и тыквой — 780 рублей
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