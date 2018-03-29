Переосмысленные традиции

За кухню отвечает Наталья Крупеня — она же шеф в новосибирском проекте, поэтому будет теперь работать на два города. Меню очень большое, конкурировать может только со списками раппопортовских ресторанов.

Само собой, тут не обошлось без классики, но все же сделанной на свой лад: например, есть салат мимоза (580 рублей) — но со слегка подкопченным окунем, оливье (740 рублей) вполне традиционный — но на раковых шейках и с красной икрой. Внушительный раздел заняли закуски, засолы и грибы: квашеная капуста без сахара (180 рублей), малосольные огурцы (160 рублей), белые грузди (340 рублей) и моченые яблоки (100 рублей). Все это отлично идет под домашние настойки и хреновуху, а многие продукты везут в Москву из Томской, Красноярской, Новосибирской и Иркутской областей.

Кроме северных деликатесов вроде сугудая из муксуна (940 рублей) или строганины из оленя (780 рублей), в разделе закусок можно найти хрусты — небольшие бутерброды на домашнем черном хлебе с разными начинками. Абсолютным фаворитом стал хруст с тремя видами икры (540 рублей) — за ним хочется возвращаться снова и снова. С выбором основного блюда сложно: позиций очень много, и глаза буквально разбегаются. Есть четыре вида котлет, несколько позиций рыбы, мяса, а также раздел с грилем и стейками. И конечно, пельмени: в «СибирьСибири» предлагают пять видов — из четырех видов мяса, из телятины с папоротником, из щуки и краба, с белыми грибами и двумя видами мяса и из осетрины. К пельменям, как полагается, приносят сметану, горчицу, а также уксус — в Сибири этим никого не удивишь, а вот для Москвы нестандартно (и, оказывается, очень вкусно). Правда, хоть о пельменях из новосибирского ресторана ходят легенды, назвать их особенно выдающимися не получается, разве что размером порций — в одной аж 20 штук.

Идти, конечно, надо за ухой, щами и пирожками — в Москве с выпечкой почему-то никак не клеится, а вот в «СибирьСибири» они получились что надо. Тесто мягкое, начинка в меру сочная. Брать надо обязательно расстегай (180 рублей), пирожок с капустой (80 рублей) и беляш с мясом — маленький, круглый, в меру жирный, в общем, не оторваться. Есть также раздел «По рецепту бабушки Феклы», где можно найти лечо, два вида домашней тушенки, ряпушку и запеченного в банке цыпленка, а также отдельный блок с нарезками в стол — здесь все по классике, от отварного языка до буженины.

В целом, чтобы попробовать хотя бы половину меню, нужно прийти раз десять, не меньше, желательно еще и компанией, чтобы пробовать друг у друга, хотя не исключено, что за это время успеют появиться любимые блюда.

Что чрезвычайно радует в «СибирьСибири» — несмотря на привычную тяжесть и полноту русской кухни, из-за стола встаешь достаточно легко, не выкатываясь из ресторана колобком. Кроме того, что это показатель хорошей рецептуры, как правило, это еще и говорит о высоком качестве продуктов, которые не нужно безудержно сдабривать маслом и жирами.