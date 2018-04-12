МестоЕда в потемках: Dante Bar + Kitchen на Кузнецком Мосту
Владельцы Saxon + Parole открывают свой ресторан
На Кузнецком Мосту, напротив «Brasserie Мост», владельцы московского Saxon + Parole открыли новый проект — Dante Bar + Kitchen. Небольшое меню, темное пространство, винтовая лестница и шеф с опытом Новой Зеландии — рассказываем, что получилось.
Дух Тютенкова
Атмосфера в Dante ничем не напоминает светлый и чинный Saxon на Патриарших. Интерьер тут сделали темным, почти мрачным, вечером чуть ли не единственным источником света служат маленькие свечки, расставленные по столам, но надо отдать должное: несмотря на полутьму, еду в тарелках видно хорошо. Первый этаж совсем небольшой, с красивой винтовой чугунной лестницей, общим столом и несколькими столиками у стены, второй же раза в два больше. В основе отделки использовали много грубого дерева, камня и бетона — напоминает все это сразу и «Северян», и Pinch, и «Уголек». В общем, некий собирательный образ проектов Ильи Тютенкова, особенно когда попадаешь в уборную, где в темноте едва ориентируешься — любимый прием ресторатора. Местами проглядывается кирпич, цветовую палитру выбрали максимально нейтральную, от темно-серого до коричневого, по залу расставили растения, что немного освежает общий вид, но ощущение некой берлоги все же сохраняется.
Музыку тоже подобрали под стать, только если в каком-нибудь «Угольке» играет шаманская электроника, то тут выбрали очень конкретное техно, что немного отвлекает от разговоров и еды, тем более когда в зале пока еще полупусто. В общем, складывается ощущение, что рестораторы решили использовать все излюбленные приемы Тютенкова и создать похожую атмосферу таинства и первобытности, как в том же «Горыныче». Но все же неспроста у рестораторов есть свой узнаваемый почерк, и повторить то, что делает Илья, без Ильи практически невозможно.
Dante Bar + Kitchen
Адрес: Москва, ул. Кузнецкий Мост, 3
Часы работы: 12:00–00:00
Средний чек: 2 000 рублей
Снова побеждает бар
За кухню в Dante отвечает молодой шеф Игнат Куликов, который учился и работал в Новой Зеландии. Меню получилось небольшое, достаточно цельное, но вполне уже привычное для искушенной московской публики. Для начала предлагают буррату, два тартара (из тунца или говядины), слабосоленого лосося с трио пюре, суп из корня сельдерея, домашний сыр с ягодами, тайский салат и хрустящие баклажаны. Баклажаны, кстати, оказались совсем не хрустящими, щедро политыми очень душистым чесночным маслом, в сопровождении томатов и кусочков моцареллы. Авторские вариации — это, конечно, хорошо, но зачем во вполне себе классическое китайское блюдо добавлять итальянский пресный сыр и сдабривать это все от души чесноком, непонятно.
В меню также есть отдельный раздел с пинсами — на выбор шесть разных видов начинки. Тесто получилось неплохое, хрустящее и пористое, но вот моцареллу можно было найти чуть менее резиновую, а в пинсу с грушей и горгонзолой горгонзолу все-таки положить.
На горячее — утиная или куриная грудка, свиное брюшко, лосось, креветки, каре ягненка и миньон. В целом без интриг. Правда, если закуски приносят в грубых, чуть ли не каменных плошках или на деревянных досках, то горячее почему-то подают с размазанными по тарелке ингредиентами с намеком на высокую кухню. Утка оказалась жестковата и вполне нейтральна, спас ее только ломтик утиного паштета, который, кстати, из всех блюд оказался самым выдающимся. По последней моде есть еще раздел Greens с овощами, правда, в нем всего четыре позиции. И рисовые шарики аранчини лучше не выбирать — начинки в них почти нет, как и заявленного в меню соуса айоли.
Хорошее в Dante тоже все-таки есть: помимо симпатичной винной карты по приемлемым ценам, идти сюда нужно, конечно, за коктейлями. Шеф-бармен Оксана Жидкова собрала интересное барное меню, которое будет меняться от сезона к сезону. Сейчас в коктейльной карте более десятка напитков от авторских миксов до вариаций на тему классики, поэтому зайти на аперитив в Dante стоит.
Потерянный ориентир
Стоит напомнить, что московский Saxon + Parole — это аналог нью-йоркского одноименного ресторана на Манхэттене, и, кроме взятой концепции, владельцы привезли в Москву не только меню, но и интерьер. И тут складывается ощущение, что работать с уже понятной придуманной моделью у владельцев получается, а вот сделать свое — пока что нет. Интерьер запомнить сложно, еда не приносит никакого удовлетворения, тем более за такой ценник, а идти в Dante на коктейли в районе, где собралась часть лучших баров города, как-то странно. Остается надеяться, что место полюбится тем, кто просто устал ходить обедать в «Brasserie Мост», а проводить деловую встречу в Vogue Café считает несерьезным.
Выдержки из меню:
Тайский салат с говяжьими ребрами — 850 рублей
Лосось с ромеско и пюре из сельдерея — 950 рублей
Пинса четыре сыра — 620 рублей
Цветная капуста с сырным соусом — 350 рублей
«Анна Павлова» с сорбетом из малины — 500 рублей
Тартар из тунца с авокадо — 650 рублей
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