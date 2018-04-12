Снова побеждает бар

За кухню в Dante отвечает молодой шеф Игнат Куликов, который учился и работал в Новой Зеландии. Меню получилось небольшое, достаточно цельное, но вполне уже привычное для искушенной московской публики. Для начала предлагают буррату, два тартара (из тунца или говядины), слабосоленого лосося с трио пюре, суп из корня сельдерея, домашний сыр с ягодами, тайский салат и хрустящие баклажаны. Баклажаны, кстати, оказались совсем не хрустящими, щедро политыми очень душистым чесночным маслом, в сопровождении томатов и кусочков моцареллы. Авторские вариации — это, конечно, хорошо, но зачем во вполне себе классическое китайское блюдо добавлять итальянский пресный сыр и сдабривать это все от души чесноком, непонятно.

В меню также есть отдельный раздел с пинсами — на выбор шесть разных видов начинки. Тесто получилось неплохое, хрустящее и пористое, но вот моцареллу можно было найти чуть менее резиновую, а в пинсу с грушей и горгонзолой горгонзолу все-таки положить.

На горячее — утиная или куриная грудка, свиное брюшко, лосось, креветки, каре ягненка и миньон. В целом без интриг. Правда, если закуски приносят в грубых, чуть ли не каменных плошках или на деревянных досках, то горячее почему-то подают с размазанными по тарелке ингредиентами с намеком на высокую кухню. Утка оказалась жестковата и вполне нейтральна, спас ее только ломтик утиного паштета, который, кстати, из всех блюд оказался самым выдающимся. По последней моде есть еще раздел Greens с овощами, правда, в нем всего четыре позиции. И рисовые шарики аранчини лучше не выбирать — начинки в них почти нет, как и заявленного в меню соуса айоли.

Хорошее в Dante тоже все-таки есть: помимо симпатичной винной карты по приемлемым ценам, идти сюда нужно, конечно, за коктейлями. Шеф-бармен Оксана Жидкова собрала интересное барное меню, которое будет меняться от сезона к сезону. Сейчас в коктейльной карте более десятка напитков от авторских миксов до вариаций на тему классики, поэтому зайти на аперитив в Dante стоит.