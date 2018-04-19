МестоКукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной
Ламберти продолжает экспансию на Патриарших
Патриаршие пруды все увереннее становятся главным ресторанным кластером города. На прошлой неделе тут открылся новый ресторан Уильяма Ламберти — Montifiori. Название возникло неслучайно: партнеры Ламберти по проекту — Давид Эльмакайс и Йосеф Шитри — владельцы ресторана David &Yosef, Downtown в Тель-Авиве, расположенного на углу улицы Монтефиори. Кухню здесь тем не менее не позиционируют как израильскую, а Ламберти выступает только в роли консультанта, поэтому ожидания от кухни еще интереснее.
Никакого Кармеля
Интерьером Montifiori занималась Евгения Ужегова из Living Now studio, и, несмотря на весь израильский подтекст, ресторан получился очень самобытным, без намеков на Восток и, как бы в это ни было сложно поверить, без уже избитых приемов с мрамором и латунью. Небольшое пространство получилось действительно притягательным — пробегая мимо, так и хочется зайти внутрь. Стены благородных темных оттенков умело обыгрываются ярко-желтыми стульями, аккуратными округлыми лампами и мягкими формами — все углы в помещении сглажены, равно как и форма мебели. Есть в этом что-то кукольное, напоминающее одновременно небольшие европейские дизайн-отели, Америку 50–60-х годов и чью-то уютную гостиную. Отдельно нужно отметить то, как в Montifiori умело поработали со светом: столы очень хорошо освещены, при этом не нарушается общая спокойная атмосфера. Также дизайнеру удалось деликатно расставить акценты: общую цветовую гамму разбавили всего парой красных стульев, которые приятно добавляют яркости, а ярко-синяя рыба, висящая на расписной стене, — один из немногих элементов декора.
Сам ресторан небольшой, всего около 45 посадочных мест, поэтому сидеть придется достаточно близко к соседям, но почему-то это совсем не смущает, а даже, наоборот, создает нечастую для Москвы атмосферу дружелюбности. В конце концов, в соседнем Uilliam’s гости годами сидят практически друг у друга на голове, и ничего. Кажется, Ламберти за это время не потерял способности сближать людей.
Montifiori
Адрес: ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2
Часы работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Просто и ярко
Шеф-поваром в Montifiori позвали молодого Сергея Андрейченко, который много лет жил в Париже, где и начал свою карьеру, а перед запуском проекта прошел стажировку в тель-авивском ресторане партнеров. Это первый проект, который Сергей возглавляет самостоятельно, и, надо сказать, на тестовом открытии некоторая неуверенность все еще чувствовалась: по блюдам было понятно, что Андрейченко умеет готовить, но некоторой смелости все же не хватает, слишком все было ровно и обычно. Но за неделю шеф, кажется, разогнался. Меню в Montifiori небольшое, всего около 25 позиций, и все блюда разработаны и придуманы Сергеем. Концепция, понятная с первого взгляда: особое внимание уделяется овощам и морепродуктам — вегетарианцам здесь будет чем поживиться.
В разделе закусок «Яффо: сказано — сделано» — две вариации сырой рыбы, буррата, три салата и авокадо на гриле с щучьей икрой, который точно нужно пробовать. Второй раздел с уже чуть более серьезными стартерами «Дизенгоф — дорога для гурманов» предлагает два вида хумуса, в том числе тот, что с кукурузой, которую потом невозможно забыть: в меру масляная, слегка приправленная специями, неожиданно идеально сочетается с нутовой пастой. Тут же можно найти шакшуку, мини-кальмаров, томленого ягненка с табуле и баклажан с нутом. Ягненок, правда, вовсе не с табуле: оно все же отличается обилием зелени и достаточно яркой кислинкой, а в Montifiori это скорее просто кускус. Зато вот баклажан может вполне стать хитом среди закусок, учитывая то, что порция спокойно заменит вегетарианское горячее: тхина в сочетании с кремом из фиников и нежной мякотью овоща — просто и очень хорошо.
На горячее в основном предлагают рыбу и морепродукты: мидии, треску, дораду, креветки, фокаччу с морепродуктами и сибаса. Также есть ньокки из булгура с телятиной, два вида супа и питы с бараниной или куриной печенью. Из рыбы особенно хорошо получился сибас с зелеными овощами и соусом из горгонзолы — казалось бы, куда проще, но правильное сочетание текстур делает свое дело: нежная рыба, хрустящие овощи и в меру яркий сливочный соус.
Еще один правильно продуманный ход в Montifiori: к простой и понятной еде сделали не только достойную винную карту, но и бар, что ресторанам, как правило, несвойственно. Барное меню для ресторана составил Никита Ганькин, который придумал небольшую, но дельную коктейльную карту из десятка напитков (каждый по 620 рублей). В целом это твисты на классику и авторские коктейли с использованием ингредиентов, намекающих на связь с Тель-Авивом, — персиков, гранатов, кофе, фиников и специй.
В целом меню понятное и простое. Некоторые позиции, правда, все-таки вызывают вопросы: например, листья салата с тахини или томаты с нутом концепцию простоты, конечно, поддерживают, но немного чересчур. Шакшука — дело тоже субъективное, но все же здесь она достаточно далека от привычной и подается в тарелке, а не в сковороде.
На любой случай
Кажется, Ламберти поймал вторую волну вдохновения, и Montifiori получился действительно очень целостным и понятным рестораном, начиная от интерьера, заканчивая меню и концепцией. Несмотря на то что заведение работает только первую неделю, каких-то глобальных недочетов практически не заметно. Сразу видно, что место сделано опытными руками, знающими, как налаживать процесс и быстро справляться с недостатками.
Объективно, именно таких мест хотелось бы видеть больше — простая понятная еда, приятный неизбитый интерьер и дружелюбный сервис. Как обычно, можно заранее предсказать возмущение насчет цен, но ресторан — это все-таки бизнес, а цены на аренду в Москве все еще заоблачные. Поэтому придется мириться.
Выдержки из меню:
Хумус с цветной капустой и кейлом — 350 рублей
Запеченный баклажан с нутом и кремом из фиников — 450 рублей
Куриный суп — 450 рублей
Филе трески с мини-брокколи — 750 рублей
Пита с бараниной — 550 рублей
Домашний пирог — 300 рублей
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