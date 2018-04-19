Просто и ярко

Шеф-поваром в Montifiori позвали молодого Сергея Андрейченко, который много лет жил в Париже, где и начал свою карьеру, а перед запуском проекта прошел стажировку в тель-авивском ресторане партнеров. Это первый проект, который Сергей возглавляет самостоятельно, и, надо сказать, на тестовом открытии некоторая неуверенность все еще чувствовалась: по блюдам было понятно, что Андрейченко умеет готовить, но некоторой смелости все же не хватает, слишком все было ровно и обычно. Но за неделю шеф, кажется, разогнался. Меню в Montifiori небольшое, всего около 25 позиций, и все блюда разработаны и придуманы Сергеем. Концепция, понятная с первого взгляда: особое внимание уделяется овощам и морепродуктам — вегетарианцам здесь будет чем поживиться.

В разделе закусок «Яффо: сказано — сделано» — две вариации сырой рыбы, буррата, три салата и авокадо на гриле с щучьей икрой, который точно нужно пробовать. Второй раздел с уже чуть более серьезными стартерами «Дизенгоф — дорога для гурманов» предлагает два вида хумуса, в том числе тот, что с кукурузой, которую потом невозможно забыть: в меру масляная, слегка приправленная специями, неожиданно идеально сочетается с нутовой пастой. Тут же можно найти шакшуку, мини-кальмаров, томленого ягненка с табуле и баклажан с нутом. Ягненок, правда, вовсе не с табуле: оно все же отличается обилием зелени и достаточно яркой кислинкой, а в Montifiori это скорее просто кускус. Зато вот баклажан может вполне стать хитом среди закусок, учитывая то, что порция спокойно заменит вегетарианское горячее: тхина в сочетании с кремом из фиников и нежной мякотью овоща — просто и очень хорошо.

На горячее в основном предлагают рыбу и морепродукты: мидии, треску, дораду, креветки, фокаччу с морепродуктами и сибаса. Также есть ньокки из булгура с телятиной, два вида супа и питы с бараниной или куриной печенью. Из рыбы особенно хорошо получился сибас с зелеными овощами и соусом из горгонзолы — казалось бы, куда проще, но правильное сочетание текстур делает свое дело: нежная рыба, хрустящие овощи и в меру яркий сливочный соус.

Еще один правильно продуманный ход в Montifiori: к простой и понятной еде сделали не только достойную винную карту, но и бар, что ресторанам, как правило, несвойственно. Барное меню для ресторана составил Никита Ганькин, который придумал небольшую, но дельную коктейльную карту из десятка напитков (каждый по 620 рублей). В целом это твисты на классику и авторские коктейли с использованием ингредиентов, намекающих на связь с Тель-Авивом, — персиков, гранатов, кофе, фиников и специй.

В целом меню понятное и простое. Некоторые позиции, правда, все-таки вызывают вопросы: например, листья салата с тахини или томаты с нутом концепцию простоты, конечно, поддерживают, но немного чересчур. Шакшука — дело тоже субъективное, но все же здесь она достаточно далека от привычной и подается в тарелке, а не в сковороде.