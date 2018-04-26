Ресторан получился очень просторным и светлым, с большими окнами в пол и верандой, которая откроется ближе к середине лета. Именно веранда, конечно, должна стать центром притяжения — таких больших открытых пространств в городе не так много. Интерьером Buro занималась Наталья Белоногова, поэтому в том, что получилось красиво, сомневаться не приходится.

Buro частично напоминает классическую брассери: деревянные венские стулья, мраморные столы, аккуратно выставленные в ряд, и округлые отдельные островки, в которые крайне неудобно пролезать даже самым стройным посетителям. Местами есть что-то и от недавно открывшегося «Горыныча» — резной потолок и гобеленовая обивка диванов со сказочными мотивами. В целом получилось как бы очень просто, но при этом очевидно, что дорого и роскошно: основная цветовая гамма уходит в благородный зеленый, с потолков местами спускается живая зелень, а аккуратные неброские элементы из латуни добавляют блеска и изящества. Слева от входа сделана зона с контактным баром, похожая на театральное фойе или лобби отеля, — туда хочется зайти на аперитив как на самостоятельное мероприятие. Мягкий ворсовый пол, обыгрывающий обивку общего зала, и бархатные плотные шторы — выпить бокал игристого становится просто необходимо.

Главное — соусы

Бренд-шефом Buro стал Дмитрий Зотов, а вот на место шефа позвали молодого повара Владимира Чистякова, который ранее занимал аналогичную должность в GlenUill, а потом пропал с радаров. Меню Чистякова в «Глене» было одним из самых многообещающих за долгое время, и его уход стал неожиданной потерей, поэтому Buro здорово повезло заполучить Владимира к себе.

Меню большое, построенное по понятному принципу «все беспроигрышные варианты сразу». Здесь и хумус, и страчателла, и отдельный раздел с сырыми морепродуктами и рыбой, том-ям, телячьи щечки и утка конфи. Такое идеальное меню для посетительниц ЦУМа, которым важна не только гастрономичность и инстаграмность блюда, но и влезть в узкие джинсы из последней коллекции Saint Laurent. Но главное на кухне — конечно, зотовские соусы, которые превращают буквально все что угодно в волшебство. Например, цветную капусту в ореховом соусе (600 рублей) хочется есть на первое, второе и третье, крудо из овощей с соусом мисо-майо (690 рублей) выглядит как творение братьев Березуцких (и по вкусу тоже не уступает). Отдельно нужно похвалить хлебную корзину — во-первых, Зотов придумал отличный ход подавать ее с маслом веджимайт (солоноватая паста с пивным послевкусием); во-вторых, ржаной хлеб с сухофруктами может спокойно заменить десерт. Отдельный раздел посвящен блюдам на лионском гриле, но большой блок с основными блюдами все же выглядит притягательнее. Тут и беспроигрышный краб-кейк с гуакамоле наподобие того, что дают в Simachev Bar (и за ним все же лучше идти туда); и утиная грудка барбекю (900 рублей), некая вариация на тему утки по-пекински, опять же выигрывает за счет сопровождения соуса; и простые понятные спагетти с крабом (870 рублей). Также есть большой раздел с салатами, супами и десертами, но если взять хотя бы два стартера, то на них уже не остается ни сил, ни места. Без тщательно продуманной винной карты в Buro, конечно, не обошлись, и это понятно: под такую еду и в таких интерьерах не выпить бокала — абсолютное преступление.