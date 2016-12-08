Планы на сезон15 новых кафе, баров и ресторанов зимы в Петербурге
Кухня Айзека Корреа в Новой Голландии, двухэтажный ресторан Ромы Редмана, лапшичная от команды Pita's и другие открытия сезона
Smoke BBQ
Адрес: ул. Рубинштейна, 11
Дата открытия: декабрь
Открытие нового ресторанного проекта Алексея Бурова и Павла Коккова («Пивная карта», «Траппист») на улице Рубинштейна, которое должно было состояться в октябре, перенесли на декабрь. Однако концепция остается прежней: мясо здесь будут жарить на гриле, а еще томить в течение 16–18 часов в особой печи.
Mao Noodle Bar
Во второй половине декабря на Невском проспекте заработает лапшичная Mao — новый проект владельцев сети ресторанов Pita’s Александра Крылова, Сергея Жилкина и Александра Кима. Меню будет включать в себя восемь видов лапши, приготовленной на открытом огне в воке, а еще несколько преимущественно тайских горячих блюд, закусок и десертов. В барной карте обещают китайское и корейское пиво и саке, а еще кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком. Особого упоминания заслуживает интерьер, который будет выдержан в стилистике киберпанка: в лапшичной будут черные стены, пол и потолок и неоновая подсветка.
Адрес: Невский пр-т, 112
Дата открытия: середина декабря
«Додо Пицца»
В середине декабря на Лиговском проспекте запустится первая точка сети пиццерий, основанная пять лет назад в Сыктывкаре предпринимателем Федором Овчинниковым и за прошедшее с тех пор время открывшая свои представительства во многих городах России, в Прибалтике и даже в Китае. Пиццу здесь будут готовить на американский манер на пышном тесте, которое вызревает в течение суток. У устроителей проекта грандиозные планы: в ближайшие пять лет они планируют открыть около 50 пиццерий в городе.
Адрес: Лиговский п-т, 67
Дата открытия: 15 декабря
Обновленный ресторан и бистро Après Ski в «Охта-парке»
Команда ресторанного холдинга Italy Group занялась реконструкцией и обновлением ресторанных проектов на курорте «Охта-парк». Планируется, что работа постепенно затронет все заведения, включая бары и кофейни, но начать решено с двух главных — ресторана и бистро Après Ski. В них обновят интерьеры и перезапустят кухню. За еду будут отвечать шеф-повара Илья Бурнасов и Тимофей Кузнецов (HITCH, GooseGoose), а в роли бренд-шефа выступит Илья Седов (Italy). В меню, как сообщают организаторы, место найдется как проверенным блюдам русской кухни вроде суточных щей, домашних пельменей и оливье с телятиной, так и позициям из арсенала высокой гастрономии —тартару из тунца, ризотто с белыми грибами и судаку с крапивой.
К слову, в декабре в «Охта-парке» планировался сезонный запуск устричного бара «Ама», однако произойдет это или нет, по-прежнему неизвестно. Как сообщили The Village представители проекта, окончательное решение пока не принято.
Адрес: Л.О., Всеволожский район, дер. Сярьги
Дата открытия: середина декабря
Kuznya House
Адрес: Новая Голландия
Дата открытия: 17 декабря
Клубный проект Kuznya House в Новой Голландии открылся неделю назад, но пока только в формате музыкальной площадки. Запуск ресторана запланирован на 17 декабря; известно, что его шеф-поваром стал Айзек Корреа — один из пионеров новой ресторанной культуры в Москве. Американец с пуэрториканскими корнями переехал в Россию в 1995 году и успел поучаствовать в становлении множества хороших проектов (Correa’s, UDC, Corner Burger, Black Market и Montalto). В 2013 году Корреа уехал из России и поселился во Флориде. А вот теперь неожиданно вернулся и разрабатывает эклектичное меню для Kuznya House, которое будет включать азиатские, европейские и средиземноморские блюда.
«Вилочка»
Ресторатор Виктор Бочаров (Do Immigration, Schnitzel) готовится открыть бистро на территории ЖК «Оккервиль». После интересного, но по техническим причинам закрывшегося проекта Schnitzel в «Вилочке» он снова обращается к идее монокухни. Название «Вилочка» на самом деле намекает не на столовый прибор, а на вилочковую кость у птиц, которая в англосаксонских культурах ассоциируется с удачей. Готовить в новом заведении будут курицу гриль, а подавать ее будут с грузинским хлебом из тандыра и крафтовым пивом.
Адрес: Кудрово, Каштановая аллея, 3
Дата открытия: середина декабря
Кофейня Surf Coffee
Пришедшая в Петербург в конце прошлого года сеть кофеен Surf Coffee откроет на Малой Конюшенной свою третью точку. Первое заведение сети с прошлого декабря работает на Гороховой улице, второе — в формате мини-кофейни — недавно появилось в павильоне катка в Новой Голландии. Подробностей о новом проекте устроители пока не разглашают, но очевидно, что от серферской эстетики здесь не уйдут, равно как и от фирменных напитков вроде кофе раф с соленой карамелью и гавайского капучино.
Адрес: ул. Малая Конюшенная, 7
Дата открытия: середина декабря
Pho’n’Roll
Адрес: ул. Жуковского, 27
Дата открытия: конец декабря
На месте винного бара «Винтаж» на улице Жуковского готовится к открытию второе кафе вьетнамской кухни Pho’n’Roll. Первое заведение под таким названием появилось в конце августа на набережной Фонтанки. Большинство поваров в заведении — этнические вьетнамцы. Они готовят разнообразные нэмы и роллы, салаты, суп фо с лапшой, а в качестве основных блюд — жареный рис и лапшу (на выбор — с мясом или морепродуктами).
Двухэтажный ресторан Ромы Редмана
По соседству с кластером «Голицын Лофт» свое новое заведение открывает один из учредителей митерии Chuck Рома Редман. Двухэтажное кафе в отдельном флигеле будет специализироваться на блюдах, приготовленных в коптильне. Также здесь будут подавать тапасы, мясо и рыбу на гриле, а еще португальский десерт паштейш — корзиночки из слоеного теста с яичным кремом.
Адрес: наб. Реки Фонтанки, 20
Дата открытия: конец декабря
Newman Coffee
Уже в этом году в Петербурге появится новая сеть кофеен Newman Coffee. Это международная сеть с штаб-квартирой на Мальте, которая впервые выходит на российский рынок. Известно, что первая кофейня откроется в декабре на Невском проспекте, после чего точки появятся в ТРК «Галерея» и на Каменноостровском проспекте. Помимо классической линейки кофе, здесь будут подавать разнообразные десерты. Предполагается, что Newman Coffee в первую очередь станет конкурентом крупных сетевых проектов, таких как «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Старбакс».
Адрес: Невский п-т, 94, Лиговский п-т, 30а, Каменноостровский п-т, 35а
Дата открытия: конец декабря
Max’s Beef
Виноторговая компания Real Authentic Wine («На вина!», Tre Bicchieri) готовит к открытию новый мясной ресторан. Известно, что располагаться он будет на Петроградской стороне, недалеко от другого заведения команды — шампань-бара Big Wine Freaks. Качество мяса здесь будет гарантированно высокое: бычков для ресторана и мясной лавки при нем компания решила выращивать самостоятельно и для этого организовала небольшую ферму.
Адрес: уточняется
Дата открытия: декабрь
Два новых Corner Kebab
Адреса: п-т Чернышевского, 9, Каменноостровский п-т, 6
Дата открытия: январь
В течение зимы заработают два новых кафе Corner Kebab, один — на Петроградской стороне, другой — на улице Чернышевского. Основа меню — шаверма с говядиной, курицей или фалафелем — остается неизменной, однако в новых точках ассортимент обещают расширить за счет новых позиций, в частности мяса, приготовленного на открытом огне, и израильского стритфуда.
Bad Boy
Похоже на анекдот, но открытие давно обещанного гастробара Bad Boy от Brixton Group (Brixton, Corner Kebab) снова отложилось. На этот раз запустить кафе с бургерами, мясом и рыбой обещают в середине января.
Адрес: п-т Просвещения, 15
Дата открытия: середина января
«Гриль-станция»
Новый ресторанный проект на Московском проспекте от владельцев итальянских тратторий Mozzarella Bar и соучредителей ресторана Probka. «Гриль-станция» появится на первом этаже нового бизнес-центра Fort Tower и будет специализироваться на блюдах, приготовленных на гриле, который, кстати, изготовили по спецзаказу в США. Шеф-повар проекта Александр Безуглов (Mozzarella Bar) даже специально прошел стажировку у американских специалистов по грилю. Заведение будет разделено на две зоны — основной обеденный зал на 120 посадочных мест и еще одно (более компактное) пространство, где планируется проведение вечеринок, выставок и мастер-классов.
Адрес: Московский п-т, 141а
Дата открытия: середина февраля
Вторая «Brixton Кулинария»
Адрес: ул. Льва Толстого, 4
Дата открытия: февраль
Ресторанная группа Brixton планирует развивать свой новый проект современных гастрономов с готовой едой и полуфабрикатами. Только запустив пилотный проект на Лиговском проспекте, компания уже готовит к открытию вторую кулинарию на улице Льва Толстого. Концепция остается прежней: здесь будут продавать еду собственного производства, включая мясные и рыбные деликатесы, домашнюю пасту, котлеты для бургеров и салаты, а кроме того, бакалейную продукцию от небольших местных хозяйств.
фотографии: обложка, 5 – «Brixton Кулинария», 1 – Smoke BBQ, 2 – Kuznya House, 3 – Pho’n’Roll, 4 – Corner Kebab
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