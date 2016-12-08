Обновленный ресторан и бистро Après Ski в «Охта-парке»

Команда ресторанного холдинга Italy Group занялась реконструкцией и обновлением ресторанных проектов на курорте «Охта-парк». Планируется, что работа постепенно затронет все заведения, включая бары и кофейни, но начать решено с двух главных — ресторана и бистро Après Ski. В них обновят интерьеры и перезапустят кухню. За еду будут отвечать шеф-повара Илья Бурнасов и Тимофей Кузнецов (HITCH, GooseGoose), а в роли бренд-шефа выступит Илья Седов (Italy). В меню, как сообщают организаторы, место найдется как проверенным блюдам русской кухни вроде суточных щей, домашних пельменей и оливье с телятиной, так и позициям из арсенала высокой гастрономии —тартару из тунца, ризотто с белыми грибами и судаку с крапивой.

К слову, в декабре в «Охта-парке» планировался сезонный запуск устричного бара «Ама», однако произойдет это или нет, по-прежнему неизвестно. Как сообщили The Village представители проекта, окончательное решение пока не принято.

Адрес: Л.О., Всеволожский район, дер. Сярьги

Дата открытия: середина декабря