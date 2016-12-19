Красная цена«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
Салат оливье по праву ассоциируется с русскими кулинарными традициями.
В течение многих лет советские, а позже и российские хозяйки так сильно изменяли авторский рецепт, что от оригинала осталось только название. Зато сам салат прочно вошел в жизнь русского человека и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. Как и в прошлом году, The Village решил составить «индекс оливье», чтобы выяснить, где выгоднее купить продукты для самого популярного новогоднего блюда, а заодно сравнил актуальные цены с прошлогодними.
Мы ориентировались на следующий список ингредиентов: по килограмму филе охлажденной куриной грудки, картофеля, моркови, репчатого лука и свежих огурцов, по банке маринованных огурцов (600–700 граммов) и зеленого горошка (300–400 граммов), десяток куриных яиц (категории С1) и пачка майонеза (около 400 миллилитров).
В случае, если овощи не продавались на развес, учитывалась минимальная цена килограмма при покупке пакета (отмечено отдельно). Также мы старались выбирать продукты по самым выгодным предложениям — со скидкой или непосредственно от производителей торговой сети.
Текст: Анна Зиновьева
Магазин
Стоимость необходимых продуктов (рублей)
Итого (рублей)
Гипермаркет «Ашан», Сокольники
Курица («Каждый день», «Белгранкорм») — 217,4
Картофель — 10
Морковь — 13,9
Лук — 15
Огурцы — 85
Майонез («Каждый день», «Ногинский пищевой комбинат») — 22,9
Маринованные огурцы («Каждый день», «Вастега») — 58,04
Горошек («Каждый день», «Производственная компания „Луч“») — 23,51
Яйцо («Каждый день», «Волжанин») — 56
501,75
(–10,05 рублей по сравнению с 2015 годом)
«Да!»
Курица («Семь холмов») — 239,9
Картофель — 11,9
Морковь — 13,9
Лук — 14,5
Огурцы (среднеплодные) — 89,9
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 59,5
Маринованные огурцы («Праздник урожая») — 44,9 (цена со скидкой 44 %)
Горошек («Праздник урожая») — 49,9
Яйцо («Возрождение») — 53,9 (цена со скидкой 10 %)
578,3
«Пятерочка»
Курица («Чамзинка») — 269
Картофель — 11,95
Морковь — 14,35
Лук — 16,90 (цена со скидкой 11 %)
Огурцы (короткоплодные) — 89,85
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 49,9 (цена со скидкой 27 %)
Маринованные огурцы («Красная цена») — 58,05
Горошек («Красная цена») — 21,85
Яйцо («Птицефабрика „Боровская“») — 56,05
587,9
(–38,35 рублей по сравнению с 2015 годом)
Курица («Троекурово») — 271,6
Картофель — 9,9
Морковь — 18,9
Лук — 18,9
Огурцы (длинноплодные) — 99,9
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 63,6
Маринованные огурцы («Каждый день», «Селижаровский консервный завод») — 57,6
Горошек («Каждый день», «Производственная компания „Луч“») — 20,7
Яйцо («Каждый день», «Волжанин») — 56,1
617,2
«Дикси»
Курица («Ясные зори») — 259
Картофель — 21,9
Морковь — 14,9 (цена со скидкой 32 %)
Лук (красный) — 44,9
Огурцы — 95,9
Майонез («Московский провансаль», «Классический») — 59,9
Маринованные огурцы («Первым делом») — 59
Горошек («Первым делом») — 23,9
Яйцо («Первым делом») — 59,9
639,3
(–30 рублей по сравнению с 2015 годом)
«Магнит»
Курица («Куриное царство») — 261,3
Картофель — 10,5
Морковь — 14,4
Лук — 16,3
Огурцы (кубанские) — 139,9
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 54,5 (цена со скидкой 13 %)
Маринованные огурцы («Семейные секреты») — 72
Горошек («Полтавские консервы») — 23
Яйцо («Роскар») — 54,9
646,8
(–165,7 рублей по сравнению с 2015 годом)
Billa
Курица («Мираторг») — 305,3 (за 1 килограмм, продается в упаковках по 750 граммов)
Картофель — 11,9
Морковь — 13,9
Лук — 10,9 (цена со скидкой)
Огурцы — 149,9
Майонез (Billa, «Классический») — 55,9
Маринованные огурцы (Clever) — 58,05
Горошек (Clever) — 21,85
Яйцо (Billa) — 74,9
702,6
(+19,65 рублей по сравнению с 2015 годом)
«Перекресток»
Курица («Петелинка») — 269 (цена со скидкой 16 %)
Картофель — 15,6
Морковь — 15,6
Лук — 19,8
Огурцы (колючие среднеплодные) — 155
Майонез («Московский провансаль», «Оливковый») — 49,9
Маринованные огурцы («Дядя Ваня», «Огурчики по-берлински») — 99 (цена со скидкой 45 %)
Горошек («Перекресток») — 59
Яйцо («Лето») — 64,9 (цена со скидкой 19 %)
747,8
(+41,4 рубля по сравнению с 2015 годом)
Интернет-гипермаркет «Утконос»
Курица («Петелинка») — 289
Картофель (белый) — 17,4 (фасовка 2,5 кг)
Морковь — 16,4 (фасовка 1,2 кг)
Лук — 19,9 (фасовка 1,5 кг)
Огурцы (гладкие среднеплодные) — 109 (фасовка 0,8 кг)
Майонез (Mr.Ricco, «Органик оливковый») — 39,9 (цена со скидкой 47 %)
Маринованные огурцы («6 соток», «Хрустящие») — 110 (цена со скидкой 30 %)
Горошек (Bonduelle) — 65 (цена со скидкой 24 %)
Яйцо («Вараксино», белое) — 89,3
755,9
(–187,8 рублей по сравнению с 2015 годом)
«Бахетле»
Курица («Мираторг») — 286,5 (за 1 килограмм, продается в упаковках по 750 граммов)
Картофель — 14,9 (цена со скидкой 58 %)
Морковь (мытая) — 26,9 (цена со скидкой 55 %)
Лук — 19,9 (цена со скидкой 62 %)
Огурцы (среднеплодные) — 109,9 (цена со скидкой 3 % )
Майонез («Московский провансаль», «Классический») — 61,9 (цена со скидкой)
Маринованные огурцы (Globus) — 144,1
Горошек (Bonduelle) — 74,9 (цена со скидкой)
Яйцо («Золотое яичко») — 63,9 (цена со скидкой 19 %)
802,9
«ВкусВилл»
Курица («ВкусВилл»; «Дантон-Птицепром», филиал «Ржевской птицефабрики») — 285
Картофель — 20
Морковь — 28
Лук — 20
Огурцы (бакинские) — 138
Майонез («ВкусВилл», «Золотой Альянс», «Домашний провансаль») — 90
Маринованные огурцы («ВкусВилл», «Крестьянское (фермерское) хозяйство „Нальмес“», «С зеленью в заливке») — 82
Горошек («ВкусВилл», «Юнона Инвест ЛТД») — 68
Яйцо («ВкусВилл», «Золотое яичко») — 80
811
«Магнолия»
Курица (собственное производство, «ТиК Продукты») — 295
Картофель — 13,9
Морковь (мытая) — 24,9
Лук — 19,9 (цена со скидкой)
Огурцы — 129,9
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 79,9
Маринованные огурцы («Царь-овощ») — 137
Горошек («Хороший день») — 54,5
Яйцо («Милтэн») — 69,5
824,5
(+12,6 рублей по сравнению с 2015 годом)
«Азбука вкуса»
Курица («Домашняя курочка», филе цыпленка) — 460
Картофель — 19,2
Морковь — 36
Лук — 25,2
Огурцы (короткоплодные) — 328
Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 76,3
Маринованные огурцы (Bonduelle, 6–9 см) — 158 (цена со скидкой 20 %)
Горошек («Зеленый великан») — 156
Яйцо («Вараксино») — 70
1 328,7
(+52,6 рублей по сравнению с 2015 годлм)
«Глобус Гурмэ»
Курица (собственное производство) — 470
Картофель — 42
Морковь (мытая) — 84
Лук — 48
Огурцы (корнишоны) — 528
Майонез («Московский провансаль», «Классический»), за две пачки по 220 мл) – 88
Маринованные огурцы («Лукашинские», «Соленые по-домашнему с укропом») — 165
Горошек (Bonduelle) — 110
Яйцо («Праксис») — 115
1 650
(–499 рублей по сравнению с 2015 годом)
По сравнению с прошлым годом стоимость корзины продуктов в каждом из магазинов изменилась: увеличилась или уменьшилась на 10–50 рублей. Однако в пересчете на каждую позицию разница составила не более пяти рублей. Это объясняется не только изменением цен, но и выбором продуктов.
В случае c «Глобус Гурмэ», «Утконосом» и «Магнитом» большая экономия получилась за счет стоимости свежих огурцов (например, в прошлом году она достигла 840 рублей за килограмм в «Глобус Гурмэ», а в этом — всего 528 рублей за килограмм в том же магазине).
Обложка: regesha - stock.adobe.com
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