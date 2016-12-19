Салат оливье по праву ассоциируется с русскими кулинарными традициями.

В течение многих лет советские, а позже и российские хозяйки так сильно изменяли авторский рецепт, что от оригинала осталось только название. Зато сам салат прочно вошел в жизнь русского человека и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. Как и в прошлом году, The Village решил составить «индекс оливье», чтобы выяснить, где выгоднее купить продукты для самого популярного новогоднего блюда, а заодно сравнил актуальные цены с прошлогодними.

Мы ориентировались на следующий список ингредиентов: по килограмму филе охлажденной куриной грудки, картофеля, моркови, репчатого лука и свежих огурцов, по банке маринованных огурцов (600–700 граммов) и зеленого горошка (300–400 граммов), десяток куриных яиц (категории С1) и пачка майонеза (около 400 миллилитров).

В случае, если овощи не продавались на развес, учитывалась минимальная цена килограмма при покупке пакета (отмечено отдельно). Также мы старались выбирать продукты по самым выгодным предложениям — со скидкой или непосредственно от производителей торговой сети.