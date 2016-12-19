Салат оливье по праву ассоциируется с русскими кулинарными традициями.
В течение многих лет советские, а позже и российские хозяйки так сильно изменяли авторский рецепт, что от оригинала осталось только название. Зато сам салат прочно вошел в жизнь русского человека и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. Как и в прошлом году, The Village решил составить «индекс оливье», чтобы выяснить, где выгоднее купить продукты для самого популярного новогоднего блюда, а заодно сравнил актуальные цены с прошлогодними. 

Мы ориентировались на следующий список ингредиентов: по килограмму филе охлажденной куриной грудки, картофеля, моркови, репчатого лука и свежих огурцов, по банке маринованных огурцов (600–700 граммов) и зеленого горошка (300–400 граммов), десяток куриных яиц (категории С1) и пачка майонеза (около 400 миллилитров).

В случае, если овощи не продавались на развес, учитывалась минимальная цена килограмма при покупке пакета (отмечено отдельно). Также мы старались выбирать продукты по самым выгодным предложениям — со скидкой или непосредственно от производителей торговой сети

Текст: Анна Зиновьева

Магазин

Стоимость необходимых продуктов (рублей)

Итого (рублей)

Гипермаркет «Ашан», Сокольники

ул. Верхняя Красносельская, 3а

Курица («Каждый день», «Белгранкорм») — 217,4

Картофель — 10

Морковь — 13,9

Лук — 15

Огурцы — 85

Майонез («Каждый день», «Ногинский пищевой комбинат») — 22,9

Маринованные огурцы («Каждый день», «Вастега») — 58,04

Горошек («Каждый день», «Производственная компания „Луч“») — 23,51

Яйцо («Каждый день», «Волжанин») — 56

501,75

(–10,05 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Да!»

Астраханский пер., 10/36

Курица («Семь холмов») — 239,9

Картофель — 11,9

Морковь — 13,9

Лук — 14,5

Огурцы (среднеплодные) — 89,9

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 59,5

Маринованные огурцы («Праздник урожая») — 44,9 (цена со скидкой 44 %)

Горошек («Праздник урожая») — 49,9

Яйцо («Возрождение») — 53,9 (цена со скидкой 10 %)

578,3

«Пятерочка»

Протопоповский пер., 38

Курица («Чамзинка») — 269 

Картофель — 11,95

Морковь — 14,35 

Лук — 16,90 (цена со скидкой 11 %)

Огурцы (короткоплодные) — 89,85 

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 49,9 (цена со скидкой 27 %)

Маринованные огурцы («Красная цена») — 58,05 

Горошек («Красная цена») — 21,85 

Яйцо («Птицефабрика „Боровская“») — 56,05

587,9

(–38,35 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Атак»

Большой Овчинниковский пер., 16

Курица («Троекурово») — 271,6

Картофель — 9,9

Морковь — 18,9

Лук — 18,9

Огурцы (длинноплодные) — 99,9

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 63,6

Маринованные огурцы («Каждый день», «Селижаровский консервный завод») — 57,6

Горошек («Каждый день», «Производственная компания „Луч“») — 20,7

Яйцо («Каждый день», «Волжанин») — 56,1

617,2

«Дикси»

Астраханский пер., 5

Курица («Ясные зори») — 259

Картофель — 21,9

Морковь — 14,9 (цена со скидкой 32 %)

Лук (красный) — 44,9

Огурцы — 95,9

Майонез («Московский провансаль», «Классический») — 59,9

Маринованные огурцы («Первым делом») — 59

Горошек («Первым делом») — 23,9

Яйцо («Первым делом») — 59,9

639,3

(–30 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Магнит»

ул. Большая Переяславская, 10

Курица («Куриное царство») — 261,3

Картофель — 10,5

Морковь — 14,4

Лук — 16,3

Огурцы (кубанские) — 139,9

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 54,5 (цена со скидкой 13 %)

Маринованные огурцы («Семейные секреты») — 72

Горошек («Полтавские консервы») — 23 

Яйцо («Роскар») — 54,9

646,8

(–165,7 рублей по сравнению с 2015 годом)

Billa

Комсомольская пл., 6

Курица («Мираторг») — 305,3 (за 1 килограмм, продается в упаковках по 750 граммов)

Картофель — 11,9

Морковь — 13,9

Лук — 10,9 (цена со скидкой) 

Огурцы — 149,9

Майонез (Billa, «Классический») — 55,9

Маринованные огурцы (Clever) — 58,05 

Горошек (Clever) — 21,85 

Яйцо (Billa) — 74,9

702,6

(+19,65 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Перекресток»

Протопоповский пер., 3

Курица («Петелинка») — 269 (цена со скидкой 16 %)

Картофель — 15,6

Морковь — 15,6

Лук — 19,8

Огурцы (колючие среднеплодные) — 155

Майонез («Московский провансаль», «Оливковый») — 49,9

Маринованные огурцы («Дядя Ваня», «Огурчики по-берлински») — 99 (цена со скидкой 45 %)

Горошек («Перекресток») — 59

Яйцо («Лето») — 64,9 (цена со скидкой 19 %)

747,8

(+41,4 рубля по сравнению с 2015 годом)

Интернет-гипермаркет «Утконос»

utkonos.ru

Курица («Петелинка») — 289

Картофель (белый) — 17,4 (фасовка 2,5 кг)

Морковь — 16,4 (фасовка 1,2 кг)

Лук — 19,9 (фасовка 1,5 кг)

Огурцы (гладкие среднеплодные) — 109 (фасовка 0,8 кг)

Майонез (Mr.Ricco, «Органик оливковый») — 39,9 (цена со скидкой 47 %)

Маринованные огурцы («6 соток», «Хрустящие») — 110 (цена со скидкой 30 %)

Горошек (Bonduelle) — 65 (цена со скидкой 24 %) 

Яйцо («Вараксино», белое) — 89,3

755,9

(–187,8 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Бахетле»

Олимпийский пр-т, 16/5

Курица («Мираторг») — 286,5 (за 1 килограмм, продается в упаковках по 750 граммов)

Картофель — 14,9 (цена со скидкой 58 %)

Морковь (мытая) — 26,9 (цена со скидкой 55 %)

Лук — 19,9 (цена со скидкой 62 %)

Огурцы (среднеплодные) — 109,9 (цена со скидкой 3 % )

Майонез («Московский провансаль», «Классический») — 61,9 (цена со скидкой)

Маринованные огурцы (Globus) — 144,1

Горошек (Bonduelle) — 74,9 (цена со скидкой)

Яйцо («Золотое яичко») — 63,9 (цена со скидкой 19 %)

802,9 

«ВкусВилл»

пр-т Мира, 116

Курица («ВкусВилл»; «Дантон-Птицепром», филиал «Ржевской птицефабрики») — 285

Картофель — 20

Морковь — 28

Лук — 20

Огурцы (бакинские) — 138

Майонез («ВкусВилл»,  «Золотой Альянс», «Домашний провансаль») — 90

Маринованные огурцы («ВкусВилл», «Крестьянское (фермерское) хозяйство „Нальмес“», «С зеленью в заливке») — 82

Горошек («ВкусВилл», «Юнона Инвест ЛТД») — 68

Яйцо («ВкусВилл», «Золотое яичко») — 80

811 

«Магнолия»

пр-т Мира, 70

Курица (собственное производство, «ТиК Продукты») — 295

Картофель — 13,9

Морковь (мытая) — 24,9

Лук — 19,9 (цена со скидкой)

Огурцы — 129,9

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 79,9

Маринованные огурцы («Царь-овощ») — 137

Горошек («Хороший день») — 54,5

Яйцо («Милтэн») — 69,5

824,5

(+12,6 рублей по сравнению с 2015 годом)

«Азбука вкуса»

av.ru

Курица («Домашняя курочка», филе цыпленка) — 460

Картофель — 19,2

Морковь — 36

Лук — 25,2

Огурцы (короткоплодные) — 328 

Майонез («Московский провансаль», «Сливочный») — 76,3

Маринованные огурцы (Bonduelle, 6–9 см) — 158 (цена со скидкой 20 %) 

Горошек («Зеленый великан») — 156 

Яйцо («Вараксино») — 70

1 328,7

(+52,6 рублей по сравнению с 2015 годлм)

«Глобус Гурмэ»

globusgurme.ru

Курица (собственное производство) — 470

Картофель — 42

Морковь (мытая) — 84

Лук — 48

Огурцы (корнишоны) — 528

Майонез («Московский провансаль», «Классический»), за две пачки по 220 мл) – 88

Маринованные огурцы («Лукашинские», «Соленые по-домашнему с укропом») — 165

Горошек (Bonduelle) — 110

Яйцо («Праксис») — 115

1 650

(–499 рублей по сравнению с 2015 годом)

По сравнению с прошлым годом стоимость корзины продуктов в каждом из магазинов изменилась: увеличилась или уменьшилась на 10–50 рублей. Однако в пересчете на каждую позицию разница составила не более пяти рублей. Это объясняется не только изменением цен, но и выбором продуктов.

В случае c «Глобус Гурмэ», «Утконосом» и «Магнитом» большая экономия получилась за счет стоимости свежих огурцов (например, в прошлом году она достигла 840 рублей за килограмм в «Глобус Гурмэ», а в этом — всего 528 рублей за килограмм в том же магазине).

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