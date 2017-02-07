Для того чтобы замесить тесто, нужна большая миска, но я обычно стелю чистую клеенку и готовлю прямо на ней. Масло должно быть мягким, чтобы можно было легко размять его ложкой. С ним смешиваем сметану и добавляем 100 граммов муки и желтки.

Массу нужно смешать так, чтобы не было комочков. После нужно добавлять аккуратно оставшуюся муку, тесто не должно прилипать к рукам и не должно быть очень сухим от муки. Если тесто получается желтоватым из-за яичного желтка, то лучше добавить еще одну-две столовых ложек сметаны. В этом случае оно не будет пахнуть яйцами. Если тесто сухое, то можно добавить сметаны или 100 граммов масла. После того как тесто замесили, оно обязательно должно затвердеть, поэтому на 1,5–2 часа его нужно поместить в холодильник, ближе к стенке.

Тесто нужно разделить на три равные части. Желательно накрыть его пакетиком — или лучше положить в одноразовый маленький пакетик, чтобы оно не впитало запах соседних продуктов. После двух часов тесто нужно раскатать в виде необходимой формы, прямоугольной или квадратной. Тесто должно быть толщиной пять-семь миллиметров. Три части теста — это три слоя пахлавы.

Начинка

Орехи нужно пропустить через мясорубку или раздробить других способом (кухонным молотком, например). К массе добавить сахар, ванилин и белки. Все смешать. Начинка должна быть мокрой, а не сухой, поэтому при необходимости лучше добавить белка. Ее лучше попробовать немного, чтобы понять, не отдает ли она яйцами на вкус, и если да, то нужно добавить еще сахара. После того как тесто и начинка готовы, раскатаем каждый кусочек. Противень, в котором будет печься пахлава, лучше промазать мягким маслом, чтобы она легко вылезала из него после того, как испечется. Так, первый кусок теста раскатывается, сверху покрывается равномерно начинкой.

Дальше нужно взять мед и тонким слоем намазать поверх начинки. После чего снова выкладываем тесто, начинку, повторяем действие с медом и накрываем все последним слоем теста. После того как все выложили на противень, нужно нанести тонким слоем желток.

Кроме того, нарежьте пахлаву заранее на кусочки, но сделайте это так, чтобы был разрезан только первый слой. Выпекать примерно 40–45 минут при температуре 180 градусов. Сразу после того, как пахлаву вытащили из духовки, нужно дать ей остыть — лучше часа два или хотя бы минут 15. Сразу резать не стоит.