РецептыКак дома: Рецепты выпечки от редакции The Village
Финский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты
Наверняка почти у каждого есть рецепт любимого блюда, который бережешь и рассказываешь разве что самым близким друзьям — после того, как они выскажут свои восторженные отзывы.
The Village решил по секрету поделиться рецептами от членов редакции: на этот раз — рецептами выпечки.
Рецепт Насти Андреевой, руководителя отдела новостей и реакции
Финский пирог с ягодами
«Как-то летом, в счастливые времена, когда у меня еще была духовка, я поняла, что пожадничала на рынке и имеющееся у меня количество голубики мне никак не съесть.
Испечь ягодный пирог было самым очевидным решением в этой ситуации. Впрочем, рецептов именно с голубикой в интернете не нашлось, но мне приглянулся финский Mummon piirakka, который в оригинале готовят с черникой.
С тех пор я опробовала оба варианта, а также готовила его с черной смородиной и миксом из ягод, и каждый раз получалось отлично. Маленький секрет: он очень вкусный теплый, но в холодном виде с мороженым и вовсе бесподобен».
ингредиенты
Мука — 300 г
Сахар — 200 г
Сливочное масло — 150 г
Яйца — 2 штуки
Ванильный сахар — один пакетик
Разрыхлитель для теста — один пакетик
Сметана — 100 г
Сливки жирные — 100 г
Ягоды — по вкусу
Приготовление
Для теста нужно смешать одно яйцо, 300 грамм муки, 100 грамм сахара, ванильный сахар, немного разрыхлителя и масло (около 150 грамм). Масло предварительно стоит натереть на терке. Как только смесь достигла однородного состояния — тесто готово, его можно выкладывать в смазанную маслом форму, в которой вы планируете выпекать пирог.
Теперь дело за заливкой: снова берем яйцо и 100 грамм сахара, добавляем чайную ложку ванильного сахара, а также смешанные в равных пропорциях сливки и сметану (их должно в общем счете получиться 200 грамм). Все это взбиваем миксером или вилкой — кому как удобнее. До пены взбивать необходимости нет.
Настал черед ягод — высыпаем их на основу из теста. Использовать можно как свежие, так и замороженные ягоды, так что рецепт подходит для любого времени года. Ягоды сверху заливаем подготовленной массой и отправляем пирог в духовку. Выпекать надо 40 минут при температуре 200 градусов.
Рецепты Ануш Долуханян, младшего редактора новостей
Армянская пахлава
«Все рецепты пахлавы разные. Этот передается в нашей семье уже несколько поколений по женской линии, каждый добавляет в него что-то свое. Когда он дошел до меня, мне было 14 лет. С тех пор традиционно я пеку пахлаву на Новый год и Рождество, дни рождения и к особенным национальным праздникам. Путем проб и ошибок я видоизменила его по-своему. Хотя от оригинала он отличается совсем незначительно».
Для теста
Сливочное масло — 400 г
Сметана 15–20 % — 400 г
Яичные желтки — 3 штуки
Мука — 700 г
Для начинки
Грецкие орехи — 500 г
Ванилин — 15 г
Мед — 200 г
Сахарный песок — 300 г
Яичные белки — 3 штуки
Приготовление
Тесто
Для того чтобы замесить тесто, нужна большая миска, но я обычно стелю чистую клеенку и готовлю прямо на ней. Масло должно быть мягким, чтобы можно было легко размять его ложкой. С ним смешиваем сметану и добавляем 100 граммов муки и желтки.
Массу нужно смешать так, чтобы не было комочков. После нужно добавлять аккуратно оставшуюся муку, тесто не должно прилипать к рукам и не должно быть очень сухим от муки. Если тесто получается желтоватым из-за яичного желтка, то лучше добавить еще одну-две столовых ложек сметаны. В этом случае оно не будет пахнуть яйцами. Если тесто сухое, то можно добавить сметаны или 100 граммов масла. После того как тесто замесили, оно обязательно должно затвердеть, поэтому на 1,5–2 часа его нужно поместить в холодильник, ближе к стенке.
Тесто нужно разделить на три равные части. Желательно накрыть его пакетиком — или лучше положить в одноразовый маленький пакетик, чтобы оно не впитало запах соседних продуктов. После двух часов тесто нужно раскатать в виде необходимой формы, прямоугольной или квадратной. Тесто должно быть толщиной пять-семь миллиметров. Три части теста — это три слоя пахлавы.
Начинка
Орехи нужно пропустить через мясорубку или раздробить других способом (кухонным молотком, например). К массе добавить сахар, ванилин и белки. Все смешать. Начинка должна быть мокрой, а не сухой, поэтому при необходимости лучше добавить белка. Ее лучше попробовать немного, чтобы понять, не отдает ли она яйцами на вкус, и если да, то нужно добавить еще сахара. После того как тесто и начинка готовы, раскатаем каждый кусочек. Противень, в котором будет печься пахлава, лучше промазать мягким маслом, чтобы она легко вылезала из него после того, как испечется. Так, первый кусок теста раскатывается, сверху покрывается равномерно начинкой.
Дальше нужно взять мед и тонким слоем намазать поверх начинки. После чего снова выкладываем тесто, начинку, повторяем действие с медом и накрываем все последним слоем теста. После того как все выложили на противень, нужно нанести тонким слоем желток.
Кроме того, нарежьте пахлаву заранее на кусочки, но сделайте это так, чтобы был разрезан только первый слой. Выпекать примерно 40–45 минут при температуре 180 градусов. Сразу после того, как пахлаву вытащили из духовки, нужно дать ей остыть — лучше часа два или хотя бы минут 15. Сразу резать не стоит.
Сливовый пирог
«Оригинал рецепта — это сливовый баварский пирог. Для меня он оказался сухим, поэтому я решила немного подкорректировать его. После всех модификаций он уже, наверное, не такой баварский, но не менее вкусный».
Тесто
Сливочное масло — 120 г
Ванилин — 15 г
Сахарная пудра — 100 г
Яйца — 1 штука
Сметана — 3 столовые ложки
Лимон — цедра 1 штуки
Мука — 500 г
Начинка
Сметана — 150 г
Сливочное масло — 150 г
Сгущенка — 200 г
Сливы — 400 г
Приготовление
Смешиваем масло с пудрой, ванилином, сметаной, цедрой и яйцами. Сделать это нужно так, чтобы образовалась единая сливочная масса без комочков. После необходимо добавить муку и замесить тесто. На вкус оно должно получиться сладким, но не приторным. Если оно слишком сладкое, стоит добавить сметаны и муки. Тесто должно не липнуть к рукам и легко раскатываться.
Для крема нужно соединить все ингредиенты (кроме слив) и взбить. Взбивать лучше миксером — так, чтобы крем стал воздушным. После этого оставить минут на 15 и снова взбить.
После этого выложить тесто в форму — желательно, чтобы толщина была 1,5–2 сантиметра. Нанести сверху крем. Нарезать сливы на дольки и разместить их на пироге.
Если нет времени и сил делать крем, то рецепт можно упростить. Вместо крема тесто протрите со сливочным маслом, выложите обычные, а сверху используйте взбитые сливки.
Запекать 30–35 минут при температуре 170–180 градусов. После того как пирог достанут из духовки, ему нужно дать остыть минут 15–20.
Рецепт Маши Твардовской, редактора раздела «Город»
Гата
«Мне по этому рецепту каждую субботу готовила гату бабушка».
Тесто
Мука — 2 стакана
Сливочное масло — 250 г
Соль — ¼ чайной ложки
Сода — ½ чайной ложки
Мацони или кефир — 1 стакан
Начинка
Мука — ½ стакана
Сахарная пудра — ½ стакана
Ванильный сахар — 1 чайная ложка
Топленое масло — 80 г
Приготовление
Тесто
Просеять муку в миску, натереть на терке сливочное масло (холодное), сделать в этой смеси углубление, насыпать щепотку соли и соду, влить мацони. Все смешать и сформировать из теста шар. Потом разделить его на три части и убрать в холодильник на один час.
Начинка
Топленое масло, ваниль и сахарную пудру взбить миксером до образования белой однородной массы, потом добавлять муку до образования рассыпчатой массы. Тесто достаньте и раскатайте в форме прямоугольников.
На каждый прямоугольник выложите начинку, равномерно распределив ее по прямоугольнику. Скатайте прямоугольник в рулет, немного растяните получившийся рулет и придавите. Вилкой нарисуйте волну и сделайте несколько проколов на гате. Смажьте рулеты яичным желтком (лучше использовать для этого кулинарную кисть, чтобы слой был тонкий). Разрежьте каждый рулет на кусочки, примерно три-четыре сантиметра в ширину.
Поставьте рулеты в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, потом убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 20 минут.
Рецепт Тани Решетник, старшего редактора разделов «Стиль» и «Еда»
Лимонник
«На самом деле готовить я не умею от слова „совсем“. Все рецепты (а их примерно четыре), что мне достались, — от мамы и друзей. Этот пирог — самое простое, кажется, что можно приготовить, если очень хочется задействовать духовку.
Ароматный кисловатый лимонник я помню на кухне с детства. Возможно, именно поэтому и испытываю к нему такие нежные чувства и пытаюсь накормить им всех знакомых. Окружающим, скажу без ложной скромности, обычно нравится. Во всяком случае, рецепт у меня просили не меньше дюжины раз».
Ингредиенты
Сметана — 125 г
Сливочное масло — 125 г
Мука — 2 стакана
Начинка
Лимон — 1 штука (крупный)
Сахарный песок — 1 стакан
Приготовление
Смешать сметану, масло и муку, вымесить и, разделив на две равные части, положить в холодильник на 30–40 минут.
Для начинки натереть на терке лимон, добавить стакан сахара и перемешать. Охлажденное тесто тонко раскатать, выложить на него начинку и накрыть вторым слоем теста. Аккуратно защепить края и сделать вилкой проколы по всему верхнему слою.
Поставить в духовку на 20–25 минут при температуре 180 градусов.
Лучше всего выпекать пирог на пекарской бумаге. На ней же можно сразу раскатать нижнюю часть теста.
Рецепты Наташи Шляховой, старшего фоторедактора
Клементиновый пирог
(клементины — гибрид мандаринов: цитрусы, продающиеся под видом марокканских мандаринов. — Прим. ред.)
«На рецепт клементинового пирога я обратила внимание только из-за названия и картинки. Рецепт выглядит сложным, но на самом деле нужно просто все смешать и кинуть в печь. Пирог можно украшать глазурью и любым кремом, но он идеален и без этого».
Ингредиенты
Клементины — от 3 (больших) до 5 штук (маленьких)
Яйца — 6 штук
Сахар — 1 стакан и 2 столовые ложки
Миндальная мука — 2 ⅓ стакана (или измельчить в блендере вымоченный в воде миндаль без кожуры)
Разрыхлитель — 1 чайная ложка с горкой
Для украшения
Клементины — 2–3 штуки
Сахар — 1 ¾ стакана
Вода — 1 стакан
Глазурь
Сахарная пудра — 1 ½ стакана
Клементиновый сок — из 1–2 штук
Приготовление
Положите клементины в кастрюлю с водой — так, чтобы вода залила их полностью. Доведите до кипения, варите два часа. Слейте воду, остудите, разрежьте на половинки каждый клементин поперек долек, удалите косточки. Измельчите клементины в комбайне или вилкой (с кожурой).
Прогрейте духовку до 190 градусов.
Дно 20-сантиметровой формы промазать маслом, выстелить бумагой для выпечки или калькой. Взбить яйца. Добавить сахар, миндаль, разрыхлитель, измельченные клементины. Перемешать.
Влить тесто в форму и выпекать 40–60 минут (проверять готовность через 35 минут; чем шире форма, тем быстрее готовится) в нижней части духовки. Если верх пирога будет подгорать, накрыть фольгой. Проткнуть ножом, чтобы убедиться, что пирог готов (тесто не прилипает к ножу).
Готовый пирог вытащить из духовки, дать остыть в форме. Когда пирог остынет, его можно вынимать из формы.
Украшение
Тонко порезать клементины на кружочки. Довести до кипения сахар и воду. Добавить клементины и варить на медленном огне 25 минут (пока кожура не станет прозрачной). Вынуть из кастрюли, охладить на пекарской бумаге. В сахарную пудру добавить около двух столовых ложек сока клементинов и смешать. Добавить больше сока, если понадобится, пока не получится желаемая консистенция. Полейте пирог глазурью и распределите ложкой. Украсьте глазированными клементинами.
Лимонный тарт
«Вообще, я не люблю готовить, но люблю есть сладкое. Кухня с детства была царством папы — шеф-повара, поэтому готовлю я никак. Вот и этот тарт я приготовила первый раз с ошибкой, и даже так он получился магически вкусным. Так у меня появилось два любимых десерта».
ИНГРЕДИЕНТЫ Для теста
Охлажденное сливочное масло, порезать на кубики —
125 г
Мука — 200 г
Сахарная пудра — 50 г
Лимон — цедра 1 штуки
Желток — 1 штука
Холодная вода — 1–2 чайные ложки
Для начинки
Жирные сливки — 250 мл
Сахар — 125 г
Яйца — 4 больших яйца + оставшийся белок от желтка, который идет в тесто
Лимонный сок — 125 мл
Лимон — цедра 1 штуки
Приготовление
Для теста
Смешайте масло, сахарную пудру, муку, лимонную цедру в кухонном комбайне (или вручную) до тех пор, пока она не будет напоминать хлебные крошки. Пока тесто смешивается, добавить желток, ложку (две, если сухое тесто) воды, пока тесто не слипнется в шар. Выложить тесто на поверхность, посыпанную мукой, скатать в шар. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 15 минут.
Прогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности и разложите в смазанной маслом форме (28 сантиметров) с бортиками (чем меньше форма, тем выше пирог). Если не раскатывается, всю форму с бортиками залепите тестом. Тесто на дне формы продырявить вилкой в нескольких местах, накрыть пекарской бумагой, насыпав сверху риса (или любой крупы) для тяжести, распределив по дну, чтобы тесто не поднималось. Печь 10 минут, вынуть из духовки, убрать бумагу с рисом, вернуть в духовку на 10 минут, запекая до готовности. Достать тарт и убрать в сторону, пока делается начинка. Понизить температуру духовки до 100 градусов.
Для начинки
Нагреть сливки с сахаром, пока не появятся маленькие пузырьки, не доводить до кипения. В высокой форме взбить яйца. Влить тонкой струйкой горячие сливки в яйца, продолжая взбивать. Влить лимонный сок и добавить цедру. Влить смесь в тарт. Выпекать 50 минут (проверять после 30 минут, не подгорает ли начинка). Достать из духовки, остудить, поставить в холодильник — лучше на ночь, а минимум на четыре часа, иначе тесто рассыплется. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
иллюстрации: Дарья Кошкина
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