РестораныЛучшие новые рестораны, бары и кафе Москвы
Все самые важные гастрономические открытия 2017 года
В уходящем году в Москве открылось более 100 новых ресторанов, кафе и баров. Одни открытия были громкими, другие прошли почти незаметно, мы выбрали самые главные новые рестораны 2017 года по версии The Village.
Twins Garden
Адрес: Страстной б-р, 8а
Новый ресторан шеф-поваров братьев Березуцких открылся в конце ноября на Страстном бульваре. Проект получился действительно уникальным: большую часть продуктов на кухню привозят с собственного хозяйства Березуцких, причем не только овощи, но и рыбу, и сыры. Винная карта насчитывает более тысячи наименований этикеток, в недрах ресторана скрывается маленькая лаборатория для экспериментов, а средний чек в Twins Garden колеблется на отметке 1 500 рублей.
Pinsa Maestrello
Адрес: ул. Покровка, 16
Революционную пиццерию в районе Покровки можно смело назвать открытием года. Джулия Маэстрелло и Фабио Брессан заставили пиццу потеснить бургерные, а москвичей — снова стоять в очереди за едой. Главный секрет успеха — качественные продукты и низкие цены. Идеальное сочетание.
Remy Kitchen Bakery
Один из самых красивых ресторанов уходящего года — совместный проект ресторатора Александра Оганезова и шеф-повара Глена Баллиса. Remy Kitchen Bakery покорил Москву красными столами, зеленым салатом и собственным хлебом. Несмотря на то что споров по поводу кухни было немало, Remy все-таки смог выплыть на поверхность и занять свое почетное место одного из главных ресторанов 2017 года.
Sempre
Ресторан-оранжерея с огромным количеством растений и общими столами недавно поменял шефа и концепцию. Оливер Доллард работает с сезонными и простыми продуктами, создавая из них интересные сочетания и нестандартную подачу. Кстати, в Sempre теперь не нужно есть руками — концепция не прижилась, а ресторану это пошло только на пользу.
Рамен-изакая бар Ku
Адрес: ул. Смоленская, 8
Кафе с раменами и японскими традиционными блюдами открыл новосибирский ресторатор Денис Иванов, у которого в планах и дальше завоевывать столицу. Главный показатель — в Ku в основном едят японцы, а значит, рамен здесь и вправду вышел отличный.
Margarita Вistro
Белоснежный ресторан шеф-повара Глена Баллиса, открывшийся на месте легендарного кафе «Маргарита», мгновенно стал предметом для споров. Одно точно: Margarita — одно из самых интересных мест уходящего года, которое обещает много нового в 2018-м.
800 Contemporary Steak
Новый главный мясной ресторан Патриарших прудов в конце ноября открыл Генрих Карпин совместно с Il Forno Group. Десяток бургеров и стейков, камера сухого вызревания, вид на пруды и адекватные цены — беспроигрышное сочетание.
15/17 Bar & Grill
АДРЕС: Большой Черкасский пер., 15/17, стр. 1
Ближневосточная кухня медленно, но верно становится новым трендом. В небольшом ресторане Новикова получилось сделать все как надо: хорошая кухня, приятный интерьер и отличный бар. Маленькое, но очень достойное открытие.
«Жеральдин»
АДРЕС: ул. Остоженка, 27, корп. 2, вход со стороны Коробейникова переулка
Самое удачное обновление года — ресторан Владимира Познера «Жеральдин». Здесь изменилось абсолютно все от обстановки до меню. Получилось очень красивое французское бистро с утонченными интерьерами и роскошными завтраками.
Veladora
АДРЕС: ул. Покровка, 2/1, стр. 1
В этом году Виталий Бганцов и Дмитрий Рубаненко открыли сразу два бара — «Вода» и Veladora. Оба несравненно хороши и заслуживают звания лучшего бара 2017 года. В первом — сложные утонченные коктейли и невероятной красоты бар, во втором — простые твисты на основе текилы и мескаля и безудержное веселье.
Фотографии: обложка, 4, 2, 6, 8 – Алена Винокурова, 1, 3, 5, 7, 9, 10 – Ксения Колесникова
КомментарииПодписаться