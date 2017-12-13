В уходящем году в Москве открылось более 100 новых ресторанов, кафе и баров. Одни открытия были громкими, другие прошли почти незаметно, мы выбрали самые главные новые рестораны 2017 года по версии The Village.

Twins Garden

Адрес: Страстной б-р, 8а

the-village

Новый ресторан шеф-поваров братьев Березуцких открылся в конце ноября на Страстном бульваре. Проект получился действительно уникальным: большую часть продуктов на кухню привозят с собственного хозяйства Березуцких, причем не только овощи, но и рыбу, и сыры. Винная карта насчитывает более тысячи наименований этикеток, в недрах ресторана скрывается маленькая лаборатория для экспериментов, а средний чек в Twins Garden колеблется на отметке 1 500 рублей.

Pinsa Maestrello

Адрес: ул. Покровка, 16

the-village

Революционную пиццерию в районе Покровки можно смело назвать открытием года. Джулия Маэстрелло и Фабио Брессан заставили пиццу потеснить бургерные, а москвичей — снова стоять в очереди за едой. Главный секрет успеха — качественные продукты и низкие цены. Идеальное сочетание.

Remy Kitchen Bakery

Адрес: ул. Малая Бронная, 2, стр. 1

the-village

Один из самых красивых ресторанов уходящего года — совместный проект ресторатора Александра Оганезова и шеф-повара Глена Баллиса. Remy Kitchen Bakery покорил Москву красными столами, зеленым салатом и собственным хлебом. Несмотря на то что споров по поводу кухни было немало, Remy все-таки смог выплыть на поверхность и занять свое почетное место одного из главных ресторанов 2017 года.

Sempre

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 22

the-village

Ресторан-оранжерея с огромным количеством растений и общими столами недавно поменял шефа и концепцию. Оливер Доллард работает с сезонными и простыми продуктами, создавая из них интересные сочетания и нестандартную подачу. Кстати, в Sempre теперь не нужно есть руками — концепция не прижилась, а ресторану это пошло только на пользу.

Рамен-изакая бар Ku

Адрес: ул. Смоленская, 8

the-village

Кафе с раменами и японскими традиционными блюдами открыл новосибирский ресторатор Денис Иванов, у которого в планах и дальше завоевывать столицу. Главный показатель — в Ku в основном едят японцы, а значит, рамен здесь и вправду вышел отличный.

Margarita Вistro

Адрес: ул. Малая Бронная, 28/2

the-village

Белоснежный ресторан шеф-повара Глена Баллиса, открывшийся на месте легендарного кафе «Маргарита», мгновенно стал предметом для споров. Одно точно: Margarita — одно из самых интересных мест уходящего года, которое обещает много нового в 2018-м.

800 Contemporary Steak

Адрес: Большой Патриарший пер., 6, стр. 1

the-village

Новый главный мясной ресторан Патриарших прудов в конце ноября открыл Генрих Карпин совместно с Il Forno Group. Десяток бургеров и стейков, камера сухого вызревания, вид на пруды и адекватные цены — беспроигрышное сочетание.

15/17 Bar & Grill

АДРЕС: Большой Черкасский пер., 15/17, стр. 1

the-village

Ближневосточная кухня медленно, но верно становится новым трендом. В небольшом ресторане Новикова получилось сделать все как надо: хорошая кухня, приятный интерьер и отличный бар. Маленькое, но очень достойное открытие.

«Жеральдин»

АДРЕС: ул. Остоженка, 27, корп. 2, вход со стороны Коробейникова переулка

the-village

Самое удачное обновление года — ресторан Владимира Познера «Жеральдин». Здесь изменилось абсолютно все от обстановки до меню. Получилось очень красивое французское бистро с утонченными интерьерами и роскошными завтраками.

Veladora

АДРЕС: ул. Покровка, 2/1, стр. 1

the-village

В этом году Виталий Бганцов и Дмитрий Рубаненко открыли сразу два бара — «Вода» и Veladora. Оба несравненно хороши и заслуживают звания лучшего бара 2017 года. В первом — сложные утонченные коктейли и невероятной красоты бар, во втором — простые твисты на основе текилы и мескаля и безудержное веселье.

Фотографии: обложка, 4, 2, 6, 8 – Алена Винокурова, 1, 3, 5, 7, 9, 10 – Ксения Колесникова