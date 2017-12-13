Ресторан-оранжерея с огромным количеством растений и общими столами недавно поменял шефа и концепцию. Оливер Доллард работает с сезонными и простыми продуктами, создавая из них интересные сочетания и нестандартную подачу. Кстати, в Sempre теперь не нужно есть руками — концепция не прижилась, а ресторану это пошло только на пользу.