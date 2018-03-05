В Москве моти (или моджи, или мотчи) знают как сладкие круглые шарики из рисового теста с начинкой — чаще всего из мороженого. На самом деле моти — это название сладковатого рисового теста, а то, что мы привыкли называть моти, в Японии известно как пирожное дайфуку. Традиционно в рисовое тесто кладут пасту из сладких бобов, но иногда заворачивают крем или мороженое. В Москве моти найти все еще нелегко: их можно купить в японских супермаркетах, например в Nippon Market, иногда они мелькают на прилавках «Азбуки вкуса», а также десерт можно заказать в некоторых японских ресторанах. Рассказываем, в каких заведениях Москвы искать моти.

Nagoya

Адрес: Старокирочный пер., 16/2, стр. 1 facebook Небольшое демократичное японское кафе в районе «Бауманской» славится своей аутентичностью, нестандартным меню и лепешками окономияки. Кроме сет-меню и раменов, в Nagoya подают два вида моти — молочный и виноградный. Цена на сладости тут более чем приятная: одну штуку отдают за 50 рублей, а три — за 120.

«Тоторо»

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6 totororest В недавно открывшемся японском ресторане Раппопорта традиционно для ресторатора очень большое меню и нарядный интерьер. Морепродукты и рыбу в «Тоторо», со слов представителей, привозят с рынка Цукидзи, а вот откуда привозят моти — неизвестно, но и не так важно, ведь здесь их целых пять видов. Стоит одна штука целых 190 рублей, а вот определиться с одним вкусом вряд ли получится: тут моти с манго, личи, маракуйей, зеленым чаем и кокосом в шоколаде. Цена, может, и не самая гуманная, зато по размеру моти почти в два раза больше обычных, что немного успокаивает.

«Бенто Wok»

Адрес: ул. 1905 года, 9, стр. 1 bentowok Малопопулярная сеть «Бенто» — возможно, не лучший вариант для обеда или ужина, но вот зайти за моти сюда стоит. Во-первых, у сети несколько точек в городе, что облегчает логистику, во-вторых, моти по 90 рублей за штуку, что вполне приемлемо, а в-третьих, выбор тут, наверное, самый большой. Тут можно найти ванильные, виноградные, кокосовые, клубничные моти, а также с зеленым чаем, маракуйей и манго. Ну и отдельно стоит отметить, что моти здесь называют как положено — дайфуку.

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