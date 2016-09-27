Итальянская кухня популярна во всем мире, возможно, поэтому ее так часто перевирают. Традиционные рецепты меняют ради экономии или потому что не всегда удается найти правильные продукты в локальных магазинах.

Мы решили восстановить справедливость и совместно с шеф-поварами итальянского ресторана Maritozzo приготовили блюда национальной кухни без типичных ошибок и искажений. Надо отметить, что у нас были идеальные условия: ресторан, профессиональное оборудование и оригинальные итальянские продукты. Мы не призываем читателей полностью следовать правилам. Но все же нужно знать, что нарушаешь.