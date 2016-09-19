Основа японской кухни – неукоснительное следование традициям и правилам. Поэтому готовить их национальные блюда так сложно. В совместном проекте с сетью японских ресторанов «Марукамэ» мы придумали тест, который покажет, сможете ли вы приготовить идеальный удон или лучше даже не пытаться. Выберите правильную последовательность действий, и мы скажем, какая лапша у вас получилась.

 

Результат

 

Тест пройден!

 

 

Материал подготовлен при поддержке Марукамэ

Тест: Какой у вас удон. Изображение № 1.