Спецпроекты10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан
Идеальный дневной рацион для разных профессий
Каждый горожанин проводит рабочий день по-своему: одни на ногах, другие у компьютера. У первых больше физической нагрузки, у вторых — умственной. Для совместного спецпроекта с брендом йогуртов Epica мы попросили врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову составить десять рационов, которые учитывали бы особенности популярных в Москве профессий. Получились непохожие друг на друга ланчбоксы с вкусной едой, содержащей необходимое количество белков, жиров и углеводов для поддержания сил.
IT-специалист
Из-за непрерывной работы за компьютером IT-специалисту нужны продукты, улучшающие зрение: красная рыба, красные и оранжевые овощи (например, морковный сок со сливками — для лучшего усвоения витамина А).
Завтрак: омлет с зеленой фасолью
Второй завтрак: хлебцы из гречки или льна
Обед: борщ, курица с бурым рисом и тушеными овощами
Полдник: морковный сок со сливками
Ужин: красная рыба, салат из рукколы с бальзамиком и томатами черри
На ночь: йогурт
Повар
Белок, содержащийся в рыбе и морепродуктах, а также биофлавоноиды цитрусовых, ягод и орехов помогут повару поддерживать тонус сосудов, несмотря на необходимость проводить весь день на ногах.
Завтрак: творог, цельнозерновой тост с вареньем с добавлением стевии
Второй завтрак: кедровые орешки
Обед: курица с ананасами, красным перцем и морковью в кисло-сладком соусе с карри; смесь салатов, заправленная йогуртом
Полдник: два мандарина
Ужин: омлет с томатами и базиликом и один льняной хлебец
На ночь: кисломолочный напиток
Маркетолог
Продукты, богатые йодом и витаминами А и Е (фейхоа, грецкие орехи, морковь, перец, яичный желток), помогут маркетологу лучше анализировать ситуацию на рынке.
Завтрак: два яйца в мешочек, два цельнозерновых тоста с ломтиками томата и бальзамическим соусом
Второй завтрак: три фейхоа и два грецких ореха
Обед: порция минестроне, лазанья с говяжьим фаршем и овощами
Полдник: несколько кусочков горького шоколада
Ужин: тушеная фасоль с морковью, луком и красным перцем
На ночь: йогурт
Врач
Внимание и стрессоустойчивость врача поддержат продукты, богатые триптофаном (гречка, сухофрукты и шоколад). Он также способствует выработке «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.
Завтрак: овсянка с сыром
Второй завтрак: несколько кусочков горького шоколада
Обед: овощной суп, гречка с говядиной
Полдник: печеное яблоко с абрикосовыми косточками и медом
Ужин: творожная запеканка с курагой и кишмишем, йогурт
На ночь: кисломолочный напиток
Визажист
Важная часть образа визажиста — идеальная кожа. Необходимо потреблять полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 (содержатся в оливковом масле, орехах и рыбе) и витамины В (крупы), С и А (овощи, фрукты и ягоды).
Завтрак: овсянка с ежевикой
Второй завтрак: йогурт
Обед: шашлык из лосося с печеными овощами
Полдник: творог
Ужин: фруктово-овощной салат из тертого яблока, моркови и дайкона с грецкими орехами и оливковым маслом
На ночь: кисломолочный напиток
Преподаватель
Опорно-двигательный аппарат преподавателя подвергается ежедневным нагрузкам. Поэтому каждый день ему необходим легкоусвояемый кальций. Он содержится в молочных продуктах и брокколи.
Завтрак: мюсли, творог и кисломолочный напиток
Второй завтрак: банан
Обед: красная рыба со смесью басмати и дикого риса, салат из морской капусты с тертой морковью и обычным йогуртом
Полдник: два с половиной пекана и апельсин
Ужин: киноа с брокколи под соусом бешамель, украшенное лепестками миндаля
На ночь: кисломолочный напиток
Фотограф
Стрессоустойчивость фотографу помогут поддержать зеленые и оранжевые овощи, орехи и семена (например, подсолнечника). Они улучшают усвоение белка, а витамины группы В укрепляют нервную систему.
Завтрак: пшенная каша с тыквой
Второй завтрак: яблоко и три грецких ореха
Обед: паста из твердых сортов пшеницы с индейкой, салат с апельсином, подсолнечными семечками и соусом из измельченного сыра с плесенью и сметаны
Полдник: два сырника с вареньем и йогурт
Ужин: красная рыба с цветной капустой на пару
На ночь: кисломолочный напиток
Тренер
Силу и выносливость тренера поддержат продукты с повышенным содержанием белка в сочетании со сложными углеводами. Поскольку обычный запас белка в организме — на один день, пополнять его нужно ежедневно.
Завтрак: гречка и сыр
Второй завтрак: груша с кедровыми орешками
Обед: плов с говядиной, нутом и изюмом, овощной салат
Полдник: протеиновый батончик
Ужин: очищенные креветки с овощами в воке
На ночь: йогурт
Стилист
Полезные перекусы помогут стилисту поддерживать выносливость в течение съемочного дня.
Завтрак: гречка с грибами и овощами
Второй завтрак: горсть миндаля и два киви
Обед: тыквенный суп, утиная или куриная грудка с печеным яблоком и листьями салата
Полдник: два хлебца из льна
Ужин: тофу с овощами на гриле
На ночь: кисломолочный напиток
Редактор
Редактору следует включить в рацион витамины В6 и В12 — для улучшения памяти, внимания и способности анализировать информацию.
Завтрак: овсянка с курагой
Второй завтрак: овощные чипсы
Обед: шашлык из грудки индейки с печеным картофелем, салат из квашеной капусты с клюквой и растительным маслом
Полдник: два тоста из цельнозернового хлеба с хумусом
Ужин: морковный суп; салат с козьим сыром и кедровыми орешками, заправленный оливковым маслом
На ночь: кисломолочный напиток
Материал подготовлен при поддержке
Благодарим Williams et Oliver за помощь в организации съемки
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