Каждый горожанин проводит рабочий день по-своему: одни на ногах, другие у компьютера. У первых больше физической нагрузки, у вторых — умственной. Для совместного спецпроекта с брендом йогуртов Epica мы попросили врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову составить десять рационов, которые учитывали бы особенности популярных в Москве профессий. Получились непохожие друг на друга ланчбоксы с вкусной едой, содержащей необходимое количество белков, жиров и углеводов для поддержания сил.

 

   

IT-специалист

Из-за непрерывной работы за компьютером IT-специалисту нужны продукты, улучшающие зрение: красная рыба, красные и оранжевые овощи (например, морковный сок со сливками — для лучшего усвоения витамина А).

Завтрак:  омлет с зеленой фасолью

Второй завтрак:  хлебцы из гречки или льна

Обед:  борщ, курица с бурым рисом и тушеными овощами

Полдник:  морковный сок со сливками

Ужин:  красная рыба, салат из рукколы с бальзамиком и томатами черри

На ночь:  йогурт

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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 1.

 

   

Повар

Белок, содержащийся в рыбе и морепродуктах, а также биофлавоноиды цитрусовых, ягод и орехов помогут повару поддерживать тонус сосудов, несмотря на необходимость проводить весь день на ногах.

Завтрак:  творог, цельнозерновой тост с вареньем с добавлением стевии

Второй завтрак:  кедровые орешки

Обед:  курица с ананасами, красным перцем и морковью в кисло-сладком соусе с карри; смесь салатов, заправленная йогуртом

Полдник:  два мандарина

Ужин:  омлет с томатами и базиликом и один льняной хлебец

На ночь:  кисломолочный напиток

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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 2.

 

   

Маркетолог

Продукты, богатые йодом и витаминами А и Е (фейхоа, грецкие орехи, морковь, перец, яичный желток), помогут маркетологу лучше анализировать ситуацию на рынке.

Завтрак:  два яйца в мешочек, два цельнозерновых тоста с ломтиками томата и бальзамическим соусом

Второй завтрак:  три фейхоа и два грецких ореха

Обед:  порция минестроне, лазанья с говяжьим фаршем и овощами

Полдник:  несколько кусочков горького шоколада

Ужин:  тушеная фасоль с морковью, луком и красным перцем

На ночь:  йогурт

ланчбокс
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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 3.

 

   

Врач

Внимание и стрессоустойчивость врача поддержат продукты, богатые триптофаном (гречка, сухофрукты и шоколад). Он также способствует выработке «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.

Завтрак:  овсянка с сыром

Второй завтрак:  несколько кусочков горького шоколада

Обед:  овощной суп, гречка с говядиной

Полдник:  печеное яблоко с абрикосовыми косточками и медом

Ужин:  творожная запеканка с курагой и кишмишем, йогурт

На ночь:  кисломолочный напиток

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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 4.

 

   

Визажист

Важная часть образа визажиста — идеальная кожа. Необходимо потреблять полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 (содержатся в оливковом масле, орехах и рыбе) и витамины В (крупы), С и А (овощи, фрукты и ягоды).

Завтрак:  овсянка с ежевикой

Второй завтрак:  йогурт

Обед:  шашлык из лосося с печеными овощами

Полдник:  творог

Ужин:  фруктово-овощной салат из тертого яблока, моркови и дайкона с грецкими орехами и оливковым маслом

На ночь:  кисломолочный напиток

ланчбокс
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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 5.

 

   

Преподаватель

Опорно-двигательный аппарат преподавателя подвергается ежедневным нагрузкам. Поэтому каждый день ему необходим легкоусвояемый кальций. Он содержится в молочных продуктах и брокколи.

Завтрак:  мюсли, творог и кисломолочный напиток

Второй завтрак:  банан

Обед:  красная рыба со смесью басмати и дикого риса, салат из морской капусты с тертой морковью и обычным йогуртом

Полдник:  два с половиной пекана и апельсин

Ужин:  киноа с брокколи под соусом бешамель, украшенное лепестками миндаля

На ночь:  кисломолочный напиток

ланчбокс
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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 6.

 

   

Фотограф

Стрессоустойчивость фотографу помогут поддержать зеленые и оранжевые овощи, орехи и семена (например, подсолнечника). Они улучшают усвоение белка, а витамины группы В укрепляют нервную систему.

Завтрак:  пшенная каша с тыквой

Второй завтрак:  яблоко и три грецких ореха

Обед:  паста из твердых сортов пшеницы с индейкой, салат с апельсином, подсолнечными семечками и соусом из измельченного сыра с плесенью и сметаны

Полдник:  два сырника с вареньем и йогурт

Ужин:  красная рыба с цветной капустой на пару

На ночь:  кисломолочный напиток

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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 7.

 

   

Тренер

Силу и выносливость тренера поддержат продукты с повышенным содержанием белка в сочетании со сложными углеводами. Поскольку обычный запас белка в организме — на один день, пополнять его нужно ежедневно.

Завтрак:  гречка и сыр

Второй завтрак:  груша с кедровыми орешками

Обед:  плов с говядиной, нутом и изюмом, овощной салат

Полдник:  протеиновый батончик

Ужин:  очищенные креветки с овощами в воке

На ночь:  йогурт

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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 8.

 

   

Стилист

Полезные перекусы помогут стилисту поддерживать выносливость в течение съемочного дня.

Завтрак:  гречка с грибами и овощами

Второй завтрак:  горсть миндаля и два киви

Обед:  тыквенный суп, утиная или куриная грудка с печеным яблоком и листьями салата

Полдник:  два хлебца из льна

Ужин:  тофу с овощами на гриле

На ночь:  кисломолочный напиток

ланчбокс
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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 9.

 

   

Редактор

Редактору следует включить в рацион витамины В6 и В12 — для улучшения памяти, внимания и способности анализировать информацию.

Завтрак:  овсянка с курагой

Второй завтрак:  овощные чипсы

Обед:  шашлык из грудки индейки с печеным картофелем, салат из квашеной капусты с клюквой и растительным маслом

Полдник:  два тоста из цельнозернового хлеба с хумусом

Ужин:  морковный суп; салат с козьим сыром и кедровыми орешками, заправленный оливковым маслом

На ночь:  кисломолочный напиток

ланчбокс
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10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 10.

 

Материал подготовлен при поддержке

10 ланчбоксов — для врача, редактора, маркетолога и других горожан. Изображение № 11.

Благодарим Williams et Oliver за помощь в организации съемки