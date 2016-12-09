Завтрак: пшенная каша с тыквой

Второй завтрак: яблоко и три грецких ореха

Обед: паста из твердых сортов пшеницы с индейкой, салат с апельсином, подсолнечными семечками и соусом из измельченного сыра с плесенью и сметаны

Полдник: два сырника с вареньем и йогурт

Ужин: красная рыба с цветной капустой на пару

На ночь: кисломолочный напиток