Обезжиренное молоко

Что же касается обезжиренного, то не стоит забывать, что в нём, несмотря на привлекательные с точки зрения здорового питания свойства, отсутствуют жирорастворимые витамины группы D, которые способствуют усвоению кальция.

Фермерское молоко

Фермерское молоко — это, как правило, маркетинговый ход производителей. Дело в том, что нет никаких критериев и стандартов его производства, поэтому любой производитель может назвать продукт фермерским. При этом в подавляющем большинстве случаев всё молоко, которое мы видим на прилавках магазинов с маркировкой «фермерское» проходит все те же стадии подготовки и очистки, что и массовое, что в свою очередь практически невозможно в условиях фермерских хозяйств. Если же речь идет о молоке, которое поступает к потребителю непосредственно с фермерского хозяйства, важно понимать, что срок его хранения будет небольшим. Кроме того, оно может содержать нежелательные бактерии, опасные для здоровья. Законодательно, молоко, не прошедшее термическую обработку, запрещено для продажи. При этом с точки зрения компонентного состава и пользы для организма оно никак не будет отличаться от продуктов массового производства.

Топленое молоко

Разница топленого молока и классического нормализованного в том, что перед тем, как разлить в пакеты или бутылки, его выдерживают 3-5 часов при температуре 95°С. Продукт получается слегка бежевого оттенка с характерным вкусом. В таком молоке незначительно изменяется состав аминокислот. При этом процесс томления делает его более легкоусвояемыми. Однако, нельзя сказать, что такое молоко усваивается кардинально легче обычного.

Детское молоко

Молоко, которое можно встретить на полках с детским питанием, проходит более жесткий отбор на начальной стадии производства. К нему предъявляются высокие требования прежде всего по безопасности. В России молоко, рекомендованное для детского питания, может быть только ультрапастеризованное, упакованное в асептическую картонную упаковку. Данный продукт считается на 100% безопасным, при этом в нем содержатся все питательные вещества, необходимые для ежедневного рациона ребенка.Требования по содержанию витаминов и минералов, в частности, по кальцию, регламентируются законодательно.

Безлактозное молоко

Сразу оговорюсь, следует различать низколактозное и безлактозное. Отличия не только в производственном процессе, но и специфике законодательства.

Безлактозное производят прежде всего для людей с лактазной недостаточностью – состояния, вызванного снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы.

Для тех же, кто просто испытывает дискомфорт от молока, достаточно заменить его на низколактозное. С точки зрения производства такое молоко обрабатывается определенными ферментами, которые расщепляют лактозу на два простых элемента: глюкозу и галактозу. Продукт становится чуть более сладким и лучше усваивается организмом — организму нет необходимости расщеплять лактозу.

Безлактозное же выпустить чуть сложнее: благодаря более глубокой технологической переработке из молока удаляется не только лактоза, но и продукты ее расщепления — глюкоза и галактоза.

Удаление лактозы достаточно дорогостоящий процесс, поэтому стоимость такого продукта существенно выше обычного.

Соевое молоко

Его делают из так называемого соевого изолята, то есть выделенного из сои белка, который очищен от всех возможных примесей. Такое сырье еще применяется при производстве соевого мяса. Кроме того, соевое молоко может производиться непосредственно из соевых бобов при помощи специального устройства. Такое молоко значительно хуже усваивается организмом по сравнению с классическим. Кроме того, соевый белок практически не содержит такие минералы, как калий, фосфор и кальций, а индекс усвояемости соевого белка ниже, чем у обычного молока.

Высший молочный стандарт

Чтобы купить качественное молоко, обращайте внимание на маркировку «Высший молочный стандарт». Круглый значок с изображением коровы на картонных упаковках - это знак качества, которым маркируют свою продукцию ведущие производители.

Под этим символом скрывается целый высокотехнологичный процесс производства. Специалисты тщательно анализируют состав продукта и отбирают только высококачественное сырье. Благодаря тепловой обработке убиваются все вредные бактерии и сохраняются полезные свойства. Молоко упаковано в специальные картонные пакеты, которые защищают его от попадания прямых солнечных лучей и воздуха, а также соответствуют всем экологическим нормам. Такой продукт можно купить в любом магазине, это большинство широко-известных брендов ультрапастеризованного молока.