Спецпроекты10 ресторанных блюд, которые легко приготовить дома
Стейк, глазированный лосось, брауни и 7 других вариантов
В преддверии февральских праздников мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список необходимых подарков, чтобы у вас было больше времени на подготовку.
Задумали романтический ужин или, скажем, завтрак в постель? Особый повод тут не нужен, а заказывать такие вещи в ресторане — не по правилам. Вместе с сервисом доставки еды Elementaree мы выбрали десять сложных блюд, которые можно быстро приготовить дома.
Торт «Сердце»
1 490 рублей
Торт, а точнее брауни, с бельгийским шоколадом и итальянским какао — хороший подарок в День святого Валентина, если хочется впечатлить кулинарными навыками. Все просто: вы получаете банку с ингредиентами, антипригарную металлическую форму в виде сердца и рецепт. Остается поставить на 20 минут в духовку — и брауни готов.
Расписные миндальные пряники
990 рублей
Миндальные пряники любят и взрослые, но они точно заинтересуют детей. Причем приготовить сладости дети могут сами: всего-то нужно смешать ингредиенты, налепить печенья-сердечки с помощью специальной формы и раскрасить глазурью. Вам привезут и открытку, куда дети могут написать пожелания. Или поупражняться в остроумии.
Нью-йоркские шоколадные печенья
990 рублей
Спросите любого пекаря, и вам скажут, что формула идеального шоколадного печенья — хрустящие снаружи, мягкое внутри. Эти печенья как раз такие. Причем рецепт элементарный, долго возиться не нужно.
Завтрак в постель
790, 230 и 250 рублей
Тот факт, что Хью Грант в каждом своем фильме готовит возлюбленной завтрак в постель, не должен вас отпугнуть. Этот нехитрый жест — все еще один из самых приятных в романтических отношениях. Перед вами выбор: яйца бенедикт с лососем на тостах, круассаны с ягодным соусом или сырники со сметаной и ягодами. Лучше начать с небольшого кулинарного подвига, то есть с первого варианта.
Глазированный лосось
1 700 рублей
Идеальный ужин на двоих по рецепту известного британского повара и ведущего десятков кулинарных телешоу. Итак, что вы получаете? Лосося с Фарерских островов, оттеняющий соус, в котором рыба маринуется, соус бер-блан к уже готовому блюду, беби-картофель и салат. В наборе — две большие или три средних порции. В общем, небольшое гастрономическое чудо.
Стейки с грибным жюльеном
1 200 рублей
Еще один ужин — от не менее именитого британского шеф-повара, чьи рестораны в совокупности удостоены ни много ни мало 16 звезд Michelin. Если вы немного разбираетесь в стейках, то знаете, что лучшее мясо — в Южной Америке. Этот стейк из премиальной уругвайской говядины, которую не так-то просто купить в магазинах, такое мясо, как правило, закупают рестораны. На гарнир — беби-картофель и свежий зеленый салат.
Ресторанные салаты
660 рублей
Салатов на выбор несколько: цезарь с курицей, салат с ростбифом, капрезе. Все ингредиенты уже нарезаны. Соусы свежие, без химии. Готовится все просто. На салат с креветками на три-четыре тарелки, например, у вас уйдет семь минут.
Классические пирожные макарон
420 рублей
Итальянские кондитеры ведут нешуточные и ожесточенные споры с французскими по поводу того, кому принадлежит это блюдо. Мы же можем просто наслаждаться. В упаковке их семь: апельсин, малина, фисташка, черная смородина, лимонный крем.
Слабосоленый лосось
290 рублей
Перед вами — все тот же лосось с Фарерских островов, соленный по-домашнему. Если хотите к рыбе бокал вина — выбирайте пино-нуар.
Сырная тарелка
1 400 рублей
Если вы решили собрать друзей дома за бокалом вина, то без сырной тарелки не обойтись. В наборе три вида молодых сыров с козьим молоком: камамбер, лукоз и выдержанный марсенталь турне.
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