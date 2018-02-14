Идеальный ужин на двоих по рецепту известного британского повара и ведущего десятков кулинарных телешоу. Итак, что вы получаете? Лосося с Фарерских островов, оттеняющий соус, в котором рыба маринуется, соус бер-блан к уже готовому блюду, беби-картофель и салат. В наборе — две большие или три средних порции. В общем, небольшое гастрономическое чудо.

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Еще один ужин — от не менее именитого британского шеф-повара, чьи рестораны в совокупности удостоены ни много ни мало 16 звезд Michelin. Если вы немного разбираетесь в стейках, то знаете, что лучшее мясо — в Южной Америке. Этот стейк из премиальной уругвайской говядины, которую не так-то просто купить в магазинах, такое мясо, как правило, закупают рестораны. На гарнир — беби-картофель и свежий зеленый салат.