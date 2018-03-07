1 Реальные фермеры

Смысл ярмарок — в отсутствии посредников: вы покупаете напрямую у фермеров из разных регионов страны. Ассортимент зависит от сезона: весной это рыба, мясо и молочные продукты из экологичных хозяйств, а летом и осенью — овощи, фрукты, ягоды, разные сорта меда (на сайте «Московских сезонов» есть меню).

«У нас около 15 видов фермерских сыров: коровьи, козьи, — рассказывает Дмитрий Балаев, глава сырного хозяйства в Подмосковье. — Есть и необычные сорта: знаменитая „пьяная корова“ (ее готовят, два дня вымачивая головку сыра в вине), экспериментальный козий сыр, протертый с кофе, камамберы, бри». Кстати, в прошлом году власти активно звали на ярмарки крымских фермеров — и уже весной москвичи смогут попробовать, например, бычков в томате из Керчи. Как и на любом приличном рынке, здесь можно торговаться (хотя это и не обязательно). Уступают в цене в основном в воскресенье или под конец дня, когда продавцы разъезжаются.