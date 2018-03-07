Спецпроекты«Следи за базаром»: Гид по московским ярмаркам
Сыр «пьяная корова» и другие поводы выбраться за покупками в выходные
Ярмарочный сезон начинается в апреле, но уже 17 и 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Мос/Еда!», где без наценок и посредников можно купить овощи, мясо, молочные продукты. Мы узнали, как устроены городские ярмарки и чем еще они могут заинтересовать москвичей.
1Реальные фермеры
Смысл ярмарок — в отсутствии посредников: вы покупаете напрямую у фермеров из разных регионов страны. Ассортимент зависит от сезона: весной это рыба, мясо и молочные продукты из экологичных хозяйств, а летом и осенью — овощи, фрукты, ягоды, разные сорта меда (на сайте «Московских сезонов» есть меню).
«У нас около 15 видов фермерских сыров: коровьи, козьи, — рассказывает Дмитрий Балаев, глава сырного хозяйства в Подмосковье. — Есть и необычные сорта: знаменитая „пьяная корова“ (ее готовят, два дня вымачивая головку сыра в вине), экспериментальный козий сыр, протертый с кофе, камамберы, бри». Кстати, в прошлом году власти активно звали на ярмарки крымских фермеров — и уже весной москвичи смогут попробовать, например, бычков в томате из Керчи. Как и на любом приличном рынке, здесь можно торговаться (хотя это и не обязательно). Уступают в цене в основном в воскресенье или под конец дня, когда продавцы разъезжаются.
2Никакой торговли с багажника
От диковатого шика рынков 90-х не осталось ничего. С ящиков на земле, из «газелей» и «жигулей» торговать запрещено — только с прилавков, защищенных шатрами. Все ярмарки должны быть оборудованы холодильниками, раковинами и контрольными весами, а если летом температура поднимается выше 23 градусов, мясо и молочку убирают, чтобы исключить любые отравления. Кроме того, на выходных ярмарках в принципе не торгуют табаком, алкоголем, животными, драгоценностями и прочими атрибутами «шанхаев». Полный список правил и запретов здесь.
3Демократичный старт
В этом году у ярмарок будет пресейл. Сезон как бы приоткроют раньше торговой сессии — 17–18 марта, на фестивале «Мос/Еда!». Смысл в том, чтобы москвичи решили, что будет на будущих ярмарках на весь год. Для этого нужно отметить понравившиеся товары в буклете для опроса в категориях «Молочные продукты и сыры», «Мясные изделия и колбасы», «Рыбная продукция», «Овощи и фрукты», «Кондитерские изделия».
4Без бюрократии
Если вы фермер, то прийти и сразу разложиться на прилавке в центре Москвы, конечно, не получится, иначе это была бы анархия. Но официально получить свою палатку на ярмарке легко: достаточно зарегистрироваться на сайте госуслуг и отправить заявку. В мэрии собирают их несколько раз за сезон. Места бесплатные, и на половину из них могут претендовать обычные садоводы.
5Цены ниже, правда ниже
Раз продавцу не нужно платить за аренду, он тратит на работу меньше, а значит, и цены падают. На столичных ярмарках выходного дня они в среднем на 10–15 % ниже, чем в соседних гастрономах шаговой доступности. А чтобы покупателя не обманули, на каждом рынке висит табличка Мосгорстата со средними ценами на продукты по городу.
6Всесезонье и всерегионье
Зимой без фермерских продуктов москвичи тоже не останутся: крытые межрегиональные ярмарки работают круглый год, их четыре. Самая интересная прошлым летом открылась на Семеновской площади. Вот как о ней отзывается Алексей Бурков, глава молочного хозяйства из Новой Москвы: «Большие холодильники, витрины, фуд-корты — торгуй не хочу. Людей это, конечно, тоже привлекает. Привозим свежие продукты на ярмарки каждое утро — покупают до 150 килограммов молочки в день. Делаем мы все сами, небольшими партиями, поэтому везти приходится каждый день, все свежее». Здесь же часто проходят гастрономические лекции и кулинарные мастер-классы.
7Когда закупился
Многие ярмарки позиционируют себя как места, где можно найти занятие на весь день. Например, во время того же фестиваля «Мос/Еда!» можно будет подключиться к бесплатным экскурсиям проекта «Гуляем по Москве». Опытные гиды расскажут историю московских ярмарок. Есть и программа для детей: творческие мастер-классы (например, по промышленному дизайну и основам композиции), конкурсы, спортивные игры — одних только спортплощадок откроется более 3 тысяч. Среди них — уличный футбол, баскетбол, городки и даже гигантская дженга, балансборд, балансир и мини-версия хоккея.
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