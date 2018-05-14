Шеф-повар Павел Анненков

В нашем меню понятная и в то же время умная еда. Даже если на тарелке всего два ингредиента, с ними происходили сложные манипуляции. Но вряд ли гостям интересно знать, сколько часов их барашек томился, а сколько минут мариновался — важен результат.

Мы всегда ищем необычные продукты, и часто это непросто: по щелчку пальцев или как в сказке их получить нельзя. В основном покупаем у овощных фирм и сотрудничаем с фермерами. Например, в Подмосковье для нас готовят камамбер, и каждый день мы получаем свежеиспеченную чиабатту и гречневый хлеб.

Наших посетителей объединяет любовь к вину, и мы поддерживаем их прекрасные чувства. У нас есть калифорнийская коллекция, большой ассортимент бургундии и более 500 вариантов бордо. Раз в месяц мы обновляем более 10 % винного ассортимента, а предложение по бокалам меняется каждый день.

В нашей команде 12 человек, которые работают как единый организм. В те редкие минуты, когда нет заказов, мы вместе шутим и смеемся или обсуждаем, чем еще удивить наших гостей. Так, например, весной мы освежили меню, в том числе добавили ланчи. Я, кстати, каждый день выхожу в зал — сажусь за один стол с гостями и общаюсь. Слушаю людей и понимаю, что им понравилось, а что можно улучшить.