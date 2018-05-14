СпецпроектыПонятная и умная еда: Что есть и пить в Simple Wine & Bar
Шеф-повар — о главных блюдах заведения
Simple Wine & Bar напротив ЦУМа — это винотека на одном этаже и бар на втором. Любое вино можно как заказать к столу, так и взять с собой. В коллекции — более тысячи наименований, а в баре — открытая кухня и 70 посадочных мест. Мы расспросили шеф-повара об атмосфере заведения и о том, что попробовать.
Ресторан
Simple Wine & Bar
ул. Неглинная, 8/10
Часы работы
Винотека
10:00–23:00
Винный бар
вс. — чт.:
10:00–00:00
пт. — сб.:
12:00–02:00
Средний чек
с бокалом вина
2 000 рублей
Средняя стоимость
бутылки вина
от 1 290 рублей
Шеф-повар
Павел Анненков
В нашем меню понятная и в то же время умная еда. Даже если на тарелке всего два ингредиента, с ними происходили сложные манипуляции. Но вряд ли гостям интересно знать, сколько часов их барашек томился, а сколько минут мариновался — важен результат.
Мы всегда ищем необычные продукты, и часто это непросто: по щелчку пальцев или как в сказке их получить нельзя. В основном покупаем у овощных фирм и сотрудничаем с фермерами. Например, в Подмосковье для нас готовят камамбер, и каждый день мы получаем свежеиспеченную чиабатту и гречневый хлеб.
Наших посетителей объединяет любовь к вину, и мы поддерживаем их прекрасные чувства. У нас есть калифорнийская коллекция, большой ассортимент бургундии и более 500 вариантов бордо. Раз в месяц мы обновляем более 10 % винного ассортимента, а предложение по бокалам меняется каждый день.
В нашей команде 12 человек, которые работают как единый организм. В те редкие минуты, когда нет заказов, мы вместе шутим и смеемся или обсуждаем, чем еще удивить наших гостей. Так, например, весной мы освежили меню, в том числе добавили ланчи. Я, кстати, каждый день выхожу в зал — сажусь за один стол с гостями и общаюсь. Слушаю людей и понимаю, что им понравилось, а что можно улучшить.
президент группы компаний Simple
Максим Каширин
Мы открыли Simple Wine & Bar в знаковом месте как проект, сочетающий качественную кухню, большой выбор вин и демократичные цены. В центре не хватало винных мест, куда можно как прийти на целый вечер, так и забежать на один бокал.
Мы делаем упор на продукты высокого качества и их необычные сочетания. Разработанное бренд-шефом Адрианом Кетгласом меню получилось динамичным и стильным — оно включает все самое актуальное, чтобы вы могли и пообедать, и поужинать, и выбрать закуски к вину.
И главное, что Simple как импортер может сделать хорошее предложение по вину — наша карта включает более 200 позиций крепкого алкоголя и около тысячи вин, почти все из них можно заказать по бокалам. При этом цены на вино такие же, как во всех наших винотеках — без ресторанной наценки. Купленную бутылку можно выпить и в зале, заплатив небольшой сервисный сбор.
Не все могут позволить себе постоянно ходить в дорогие рестораны с гурманской кухней. Чтобы бар оставался демократичным, мы не используем черную икру и устрицы
Фотограф: Виктория Дим
Этюд в черных тонах с рапаном и рисом
640 рублей
Наше экспериментальное блюдо. На тарелке — ризотто из риса неро венере (черный рис), обычный черноморский шафран, с которым мы, однако, работаем так, чтобы он был как можно мягче и нежнее. Также добавляем соус из моцареллы и базилика, а сверху выкладываем кусочки помело, пропущенного через азот. В блюде есть как традиционные французские ноты, так и акценты новой кухни.
Кальмар на гриле, дополненный кремом из батата и гелем из лайма
460 рублей
Это наша вариация классики. Мы решили поиграть с устоявшимся сочетанием картофеля и кальмара и добавили сладкий крем из батата, немного петрушки и чеснока, микс из паприки и салатов. Но самое важное — это лимонная нотка. Эта кисло-сладкая, свежая и легкая закуска хороша для разогрева.
Теплый салат с говяжьей грудинкой и баклажанами
660 рублей
Чтобы приготовить эту горячую закуску, мы долго томим говяжью грудинку, и она становится нежной-нежной. Потом к ней добавляем попкорн из нута с копченой паприкой, а также крем пхали на шестилистнике. И все это венчается миксом салатов. Получается свежая, легкая и пряная игра вкусов.
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