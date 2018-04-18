В преддверии майских праздников мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список необходимых товаров и услуг, чтобы у вас оставалось больше времени на отдых
Тренд на правильное питание уверенно держится последние несколько лет. При этом не все готовы тратить время на супермаркеты и сложные рецепты. «Партия еды» решила использовать магию вне Хогвартса и запустила меню «10 минут» — именно столько времени нужно для приготовления блюд.
Как это работает? Раз в неделю вы получаете коробку со свежими продуктами и пошаговыми рецептами. Все ингредиенты уже расфасованы по дням недели. Можно выбрать три или пять ужинов на двоих, меню обновляется каждую неделю.
Мы разобрались, можно ли готовить вкусно и полезно на скорую руку, и на примере пяти блюд рассказываем, как именно «Партии еды» удалось сократить процесс готовки.
Говяжий язык sous vide в шпинатном соусе с чечевицей и соусом барбекю
Почему готовится так быстро? По технологии sous vide блюда подготавливаются в вакууме при сравнительно невысокой (ниже 100 градусов) температуре. Ингредиенты запечатывают в вакуумный пакет и отправляют на несколько часов в пароконвектомат. Это сохраняет вкус и аромат продукта и сокращает время готовки на вашей кухне до 10 минут.
Лапша с говядиной в соусе барбекю и кунжутом
Говядина, яичная лапша и красная капуста — за свои деньги вы получаете полноценный домашний ужин. При этом готовится он легко, а в продуктах есть все необходимые витамины и минералы для рациона здорового человека.
Курица в соусе терияки с кускусом и брокколи
Если вы приверженец здорового питания, то куриная грудка у вас на обеденном столе наверняка через день. И вы, скорее всего, от нее подустали. Но и курицу можно приготовить интересно: например, дополнить ее брокколи, кускусом, древесными грибами и соусом терияки. В качестве добавки к основному блюду в коробке всегда есть пакет свежих овощей на неделю.
Паста с копченой курицей в сливочно-грибном соусе с прованскими травами
Для тех, кто приходит в ужас от одного упоминания пасты, калорий здесь 138. В фоторецепте блюда, который есть в каждой коробке, также всегда указан размер порции и количество белков, жиров и углеводов.
Кольца кальмара в яйце и кунжуте с брокколи и кокосово-сливочным соусом
В составе блюда кальмар, брокколи, яйцо, стружка тунца и кунжут: за вас уже заранее нарезали брокколи и подготовили морепродукт с рыбой (снова спасибо sous vide). Соусы и заправки — особая история, они раскрывают вкус блюда. В «Партии еды» шеф-повара сами разрабатывают и готовят соусы.
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