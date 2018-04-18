Тренд на правильное питание уверенно держится последние несколько лет. При этом не все готовы тратить время на супермаркеты и сложные рецепты. «Партия еды» решила использовать магию вне Хогвартса и запустила меню «10 минут» — именно столько времени нужно для приготовления блюд.

Как это работает? Раз в неделю вы получаете коробку со свежими продуктами и пошаговыми рецептами. Все ингредиенты уже расфасованы по дням недели. Можно выбрать три или пять ужинов на двоих, меню обновляется каждую неделю.

Мы разобрались, можно ли готовить вкусно и полезно на скорую руку, и на примере пяти блюд рассказываем, как именно «Партии еды» удалось сократить процесс готовки.