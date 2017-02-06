Опасность рактопамина

Рактопамин — широко используемая в мире кормовая добавка, которая способствует разрастанию мышечной ткани. То есть у животных он вызывает гипертрофию мышц. Физиологическое действие рактопамина очень разнообразно проявляется во всех органах и системах, причем не всегда благоприятным образом.

Конечно же, нежелательно, чтобы остаточные количества рактопамина вместе с мясом убитых животных попадали в пищу человека. Рактопамин может вызвать отравление, проявляющееся тахикардией и нарушениями сердечного ритма, повышением артериального давления и другими симптомами. Именно поэтому существуют жесткие ограничения в отношении его остаточных количеств и все партии ввозимого в Россию мяса проходят контроль на содержание рактопамина. Все испытательные лаборатории системы Россельхознадзора сегодня владеют методами определения рактопамина и аналогичных препаратов, и время от времени Россельхознадзор запрещает ввоз партий мяса с рактопамином.

Чаще его обнаруживают в свинине, но иногда и в говядине. Во многих странах мира он запрещен для использования, однако даже при импорте мяса из тех стран, где он используется, при соблюдении правил использования данной кормовой добавки нужно всего лишь перестать давать его животным незадолго до убоя, и в мясе рактопамина уже не будет.

Другие опасные добавки и микроорганизмы

Помимо рактопамина, в мясе можно обнаружить и другие гормоны: анаболические стероиды и половые гормоны. Кроме того, во всем мире широко используются в качестве кормовой добавки антибиотики. Конечно, для потребителя присутствие и гормонов, и антибиотиков, и других ветеринарных препаратов в мясе крайне нежелательно, но при соблюдении простого правила — прекратить давать препарат незадолго до убоя — в мясе уже, повторюсь, не будет его остаточных количеств. Поэтому в реальности находки в мясе ветеринарных препаратов встречаются крайне редко. Также мясо может таить в себе и другие опасности. Например, содержать личинки паразитических червей — гельминтов.

Правда, если вы покупаете мясо в магазине или даже на рынке, оно обязательно проходит ветеринарный контроль, который позволяет предотвратить реализацию опасного мяса, в том числе зараженного гельминтами и возбудителями таких опасных инфекций, общих для человека и животных, как туберкулез, бруцеллез и многих других. Вероятность приобретения в магазине мяса, не прошедшего ветеринарный контроль, практически нулевая.

Гораздо чаще в мясе обнаруживаются опасные для человека бактерии — в том числе такие, как сальмонеллы и листерии. Сальмонеллезом болеют все сельскохозяйственные животные. Листерии широко распространены в почве. При заболеваниях животных, несоблюдении правил убоя, хранения и транспортировки эти микроорганизмы попадают на мясо. К счастью, аккуратность при обработке мяса на кухне и соблюдение правил тепловой обработки мяса способны предотвратить опасные последствия в случае покупки такого мяса.

Кроме микробиологических показателей и остаточных количеств ветеринарных препаратов, при лабораторном контроле мяса проверяется содержание токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов — глобальных загрязнителей.

Эти вещества попадают в организм животных из внешней среды с кормами и водой и при определенных условиях могут накапливаться. Однако эти находки тоже крайне редки. По опыту проведения экспертиз Росконтролем мы находили листерии в сосисках и кишечную палочку в фарше известного бренда.