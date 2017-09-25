Все зависит от причины отказа. Если гость заказал блюдо, а потом передумал (а блюдо уже готово или готовится), то за него придется заплатить в любом случае; если блюдо еще не начали готовить, конечно же, мы его исключим из счета; а если гостю неожиданно срочно нужно уйти, мы предложим упаковать это блюдо с собой.

Случается, что гость заказывает блюдо или напиток, а потом говорит, что его ожидания были другими (например, гость заказывает крафтовое пиво, сам выбирает сорт пива, а потом говорит, что это пиво для него слишком горькое, и отказывается от него). В данном случае пиво также останется в счете, так как очевидно, что мы не несем в данном случае ответственность за выбор гостя. А в случаях, когда гость заказывает какое-то специфическое блюдо или напиток (например, имперский стаут, горькое и крепкое пиво или пиццетту с острой корейской капустой кимчи), мы четко проговариваем вкусовые особенности заказанных позиций, чтобы для гостя его заказ не стал сюрпризом.

Блюдо в чеке пробивается в любом случае, вопрос — кто его будет оплачивать, так как блюдо необходимо пробить, чтобы списались продукты. А дальше уже есть варианты: оплатит гость, официант, повар или ресторан.

Испорченный продукт вообще не должен попасть на стол гостя, так как все продукты, заготовки и ингредиенты проверяются перед началом смены и далее в течение дня. Любая ошибка — прямая ответственность шеф-повара. Относительно прожарки — для нас это в первую очередь касается бургеров (по умолчанию мы готовим котлеты со средней прожаркой) — по желанию гостя, если котлета покажется гостю слишком сырой, мы можем ее доготовить, однако настоятельно рекомендуем именно среднюю прожарку, чтобы гость получил сочный бургер. Блюдо всегда остается в чеке, когда оно было заказано гостем, заказ был подтвержден и блюдо было приготовлено в соответствии с технологической картой.

«Понравилось/ не понравилось» — это субъективная оценка каждого, мы стараемся готовить блюда, которые будут нравиться всем. Однако сколько людей — столько и мнений. Если из 500 приготовленных за день одним и тем же поваром из одних и тех же ингредиентов бургеров один человек говорит «не понравилось», а остальные остались довольны, мы склонны думать, что проблема все-таки не в бургере.

Вопрос в причине отказа — если «не понравилось», то это исключительно отдельно взятое мнение конкретного гостя. Тут важно уточнить, что именно не понравилось. Может быть, гость не любит какой-то конкретный ингредиент, может, ему не понравилось сочетание ингредиентов — это субъективное впечатление. Если не понравилось, потому что недостаточно соуса, слишком сырой или слишком зажаренный ингредиент — то тут может быть и ошибка повара, и субъективная оценка гостя, если блюдо было приготовлено правильно. В любом случае важно получать обратную связь и каждый раз реагировать на объективные пожелания гостей. Например, в пиццетте с брезаолой и горгонзолой в самом начале брезаолу мы нарезали тремя большими слайсами поверх шести частей пиццетты, потом получили комментарий, что так есть неудобно, и изменили нарезку для удобства гостей. Тут важно разделять объективную критику и субъективное мнение.

У нас были случаи, когда гости съедали блюдо на 90 %, а потом от него отказывались по причине «это есть невозможно, не понравилось». Для нас важно не когда гость отказался от блюда, а по какой причине. Как я уже говорил, у каждого гостя может быть свое мнение относительно задумок шеф-повара, если 99 % гостей отзываются положительно о каком-то блюде, то один гость из ста может просто не понять эту задумку, и это не характеризует как-то плохо это блюдо, может быть, у гостя просто было плохое настроение. Тут каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Зачастую, убрав из счета одно блюдо стоимостью 300 рублей, можно обеспечить максимальную лояльность гостя, что гораздо ценнее.