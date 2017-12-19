Новогодние праздники и корпоративы всегда сказываются на здоровье и самочувствии не лучшим образом. Постоянные застолья, алкоголь и нарушение режима приводят к перееданию, набранным килограммам и похмелью. The Village задал насущные вопросы Антонине Стародубовой, доктору медицинских наук и главному внештатному специалисту-диетологу департамента здравоохранения Москвы.

Как обмануть мозг и избежать переедания

Есть несколько принципов, которые помогут не переедать

Не нарушайте привычный распорядок дня и не ограничивайте себя в еде, чтобы «оставить больше места» для праздничного стола. Такие ограничения вводят организм в стресс, и он настраивается на максимальное накопление.

Не садитесь за стол голодным, в таком состоянии намного сложнее контролировать, что и сколько вы едите.

Ешьте медленнее. Когда вы голодны, вы едите с гораздо большей скоростью. Нашему организму нужно время, чтобы осознать степень насыщения — часто желудок уже полон, а ощущение голода все еще присутствует.

Больше двигайтесь, танцуйте и веселитесь, а не сидите за столом.

Сразу положите в свою тарелку то, что хотите попробовать и съесть, — тогда вы сразу увидите весь объем пищи. Если накладывать еду в тарелку постепенно, вам будет казаться, что вы совсем ничего не съели.

Если сложить ладони лодочкой, то вы увидите тот объем пищи, который именно ваш организм способен переварить за один прием. Постарайтесь не выходить за эти пределы.

Сколько икры можно съесть за один раз

За раз не стоит съедать больше столовой ложки икры — это два-три бутерброда. Сама по себе икра полезна: треть состава независимо от вида — это сбалансированный и хорошо усваиваемый белок. Кроме того, в ней содержится йод, фосфор, железо, калий, витамины B9, A, D, E, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин. Пользу продукта снижает только соль, которую добавляют в икру. Поэтому порция может варьироваться индивидуально в зависимости от состояния здоровья конкретного человека.

Что делать, если вы уже переели

Если вы все-таки переели, то в первую очередь перестаньте себя винить и накручивать — легче вам от этого не станет.

Даже после появления чувства переполнения желудка многие все равно не могут остановиться и продолжают есть, поэтому если вы уже переели, нужно постараться остановиться. Четко обозначьте для себя, что больше сегодня вы есть не будете.

Уберите продукты в холодильник и почистите зубы. Займите себя разговором, танцами, прогулкой.

Как бороться с похмельем

Лучшее средство от похмелья — это стакан воды, а не алкоголя. Вот еще несколько вещей, которые помогут справиться с утренним недугом:

Пейте много чистой воды. Необходимо восстановить баланс жидкости в организме, так как алкоголь сушит тело.

Если болит голова и ломит тело, стоит выпить обезболивающее, но пить их для профилактики не стоит: противовоспалительные препараты не борются с причинами похмелья. Будьте осторожны: аспирин, парацетамол и другие лекарства дают дополнительную нагрузку на печень.

Не стоит налегать на еду. Легкий суп восполнит недостаток жидкости и успокоит пищеварительный тракт. Подсушенный хлеб и крупы заставят кишечник работать и дадут вам энергию, картофель и бананы восполнят дефицит калия.

Отдыхайте. Чем вы активнее следующие 72 часа после употребления алкоголя, тем более негативными будут последствия для вашего организма.

Подышите свежим воздухом. Проветривайте помещение или выйдите погулять и хотя бы посидеть на скамейке на 20 минут.

Не лечите похмелье алкоголем. В конечном итоге вам будет только хуже.

Фотографии: обложка – anjelagr – adobe.stock.com, 1 – BRAD – adobe.stock.com, 2 – Barbara Pheby – adobe.stock.com