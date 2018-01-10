После новогодних праздников особенно сложно вернуться не только в рабочий режим, но и в форму. Постоянные застолья и алкоголь не заставляют долго ждать и напоминают о себе лишними килограммами и средним самочувствием. Мы поговорили с нутрициологами и сооснователями проекта Nutrisol.Nutrition solutions Анастасией Зелениной и Ксенией Бориной о том, что такое детокс, зачем это нужно и можно ли быстро привести себя в порядок.

Что такое токсины?

Говоря про токсины, мы имеем ввиду пестициды, ядовитые химические соединения, тяжелые металлы, искусственные добавки в пище, загрязнение воздуха, выбросы вредных газов в атмосферу, вирусы и бактерии и так далее.

Это то, что напрямую может причинить нам вред. Мы постоянно контактируем с различными токсинами, и при достижении критических значений телу становится все труднее с ними справляться.

По сути, практически все проблемы со здоровьем возникают из-за многолетнего накопления различных токсинов. Мы не можем защититься от всего на свете, но есть то, что мы можем сами контролировать ежедневно: вода, еда, место проживания, образ жизни, психологическое состояние. Наше тело способно самостоятельно выводить токсины, это одна из основ жизни — токсины выводятся с калом и мочой, с помощью активного потоотделения и дыхания (легкие выводят углекислый газ).

К сожалению, само слово «детокс» подразумевает, что можно жить как угодно, постоянно забывая про потребности тела, и что все можно исправить коротким курсом зеленых коктейлей, голодания или приемом витаминов. Это не так: необходимо ежедневно поддерживать тело, давая ему ресурс в виде сна, хорошего питания, адекватной физической нагрузки, снижения уровня стресса и прочего. Только тогда можно говорить о нормальной функции детоксикации тела.

Почему после праздников стоит задуматься о детоксе

Гораздо лучше изначально выбирать здоровую еду для праздничного стола, например, запеченную курицу со свежими овощами вместо традиционных салатов с майонезом, а также выбирать более активное времяпрепровождение вместо многочасового застолья. Однако если уже поздно, то даже небольшой период пристального внимания к своему здоровью положительно скажется на самочувствии.

Как провести детокс в домашних условиях

Как мы уже говорили, детокс — это образ жизни. Как можно улучшить свое здоровье?

Пить достаточное количество воды ежедневно, избегая большого количества черного чая и кофе.

Спать нужное количество часов, ложиться в кровать не позднее 22:00 без планшетов, смартфонов и других устройств.

Регулярно питаться, выбирая хорошие, качественные продукты, а за основу рациона взять свежие овощи, зелень, фрукты, подключая разнообразные источники белка.

Иметь регулярную физическую нагрузку: десять минут пешком от метро до офиса и сидение на стуле по восемь-десять часов — это совсем не про спорт.

От чего стоит отказаться

Однозначно стоит исключить рафинированные продукты (белую муку, сахар, дешевые масла, белый рис), продукты с консервантами, красителями, заменителями вкуса и ароматизаторами. Те самые вкусные творожки и йогурты, крабовые палочки, ароматизированный чай, все продукты с надписью «со вкусом».

Промышленно переработанную мясную продукцию: колбасы, сосиски, паштеты, карбонад, ветчину и так далее.

Дешевую молочную продукцию, особенно с длительным сроком хранения: плавленный сыр, глазированные сырки, долго хранящиеся йогурты и кефир.

Овощи и фрукты, которые не имеют вкуса и аромата. Лучше купить один хороший дорогой помидор, чем килограмм безвкусных пластиковых.

Промышленно изготовленные соки, морсы, газированные напитки, а также алкоголь.

Продукты, в составе которых есть неизвестные для вас ингредиенты. Пища должна иметь не только приятный вкус, но и приносить пользу нашему телу. Все мы знаем, что автомобиль надо заправлять подходящим топливом, то же самое относится и к нашему телу. Если кормить его неподходящей едой, проблемы обязательно появятся.

Больше воды

Вода играет, пожалуй, ключевую роль в детоксе организма. Наше тело на 80 % состоит из воды, и все наши клетки и ткани нуждаются в ней. Вода позволяет обеспечивать водно-солевой, электролитный баланс, поэтому, если воды недостаточно, в теле будет преобладать окисляющая среда. Регулярное употребление воды в необходимом количестве позволяет ощелачивать организм.

Рассчитать необходимое количество воды можно исходя из нормы: 30 миллилитров на килограмм веса. При этом следует помнить, что воду лучше пить небольшими глотками, но чаще: такой подход позволяет не просто утолить жажду, но и напитать водой клетки. Также следует внимательно относиться к источнику происхождения воды. Лучше всего употреблять качественную, отфильтрованную либо покупную воду в стеклянной бутылке. Не следует злоупотреблять водой в пластиковых бутылках, а также из кулера: многоразовые бутылки при повторном использовании обрабатываются антибиотиками.

Овощные соки вместо фруктовых

Детокс на соках — это дань тренду. Хорошо включать в рацион свежие соки, но они обязательно должны быть на овощной основе — например, морковь с яблоком, яблоко с сельдереем или свекла с яблоком и имбирем. Именно такие сочетания будут полезны для организма; фруктовые соки быстро поднимают сахар в крови, а это совсем неправильно.

Детокс на фруктовых соках или с подсластителями не то что не очистит организм, а, напротив, даст дополнительную нагрузку на печень. Овощные соки в чистом виде имеют лечебные свойства — например, сок свеклы благотворно влияет на печень, а сок капусты благодаря содержанию L-глутамина благоприятен для кишечника и заживления его стенок.

Образ жизни

Ни одна детокс-программа не сработает, если затем начать жить по-старому со всеми своими оплошностями.

Короткий курс детокса, так же как и любая диета, которая соблюдается лишь ограниченное количество времени, не приносит хороших долгоиграющих результатов. Результат появится только тогда, когда какие-то привычки будут присутствовать изо дня в день длительное время. Поэтому лучше начать с малого и стараться придерживаться хотя бы одной правильной привычки, чем ударно для организма провести неделю на воде и соках.

Кому не стоит бороться с токсинами

Детокс опасен для детского организма, для беременных и кормящих женщин. В случае детокса при кормлении грудью все высвобождающиеся токсины пойдут в грудное молоко и попадут к малышу. Людям с определенными генетическими мутациями противопоказано голодание. Следует прежде всего заботиться о детоксе своей жизни в целом и на постоянной основе (образ жизни, образ мысли, наше окружение и среда).

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