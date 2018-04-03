Пасху, яйца и куличи готовят с незапамятных времен, очевидно, что эта традиция возникла даже в тот период, когда еще не было христианства, хотя об этом точно и подробно мы не знаем. Христианская традиция вложила в это совсем другой смысл: яйцо — это символ жизни. Известна история, которая вошла в Житие святой Марии Магдалины — о том, что она принесла яйцо императору Тиберию как символ воскресения Христа, рождения новой жизни. Конечно, мы не знаем достоверность этой истории, но житие ее зафиксировало. И понятно, что рождение новой жизни и красный цвет (как цвет крови Христа) с тех пор станет пасхальным цветом.

Пасха по форме напоминает гробницу Христа, по крайней мере, существует такое толкование, а вот кулич — это воспоминание о просфоре, с одной стороны, и с другой — о хлебе, который освящается в субботу, через неделю после Пасхи, и называется «артос».

Куличи, яйца и пасхи традиционно освящаются накануне самого праздника Пасхи, в субботу, или, реже, в сам день Пасхи, когда после праздничной службы всегда освящают как раз хлеб артос. Он на протяжении недели стоит в храме перед алтарем на специальной подставке — аналое, во время крестного хода его также носят вокруг храма. А через неделю после Пасхи, в субботу, его разрезают на части и раздают верующим как просфору, которую едят натощак. Именно артос по своей форме является прообразом кулича.

Понятно, что все эти три вида еды готовятся из непостных продуктов: Пасха также знаменует окончание Великого поста. И на Пасху, конечно, нет никакой жестко регламентированной традиции, связанной с церковными канонами, — что, как и когда есть. Самое главное — это чтобы были элементы не постной еды: творог, яйца, масло. А уж как там готовить эти блюда и в каких пропорциях, никакой регламентации нет. Также не существует никакой унификации в раскраске яиц — их можно украшать как угодно. Так что здесь сами ингредиенты не играют никакой роли, рецептуру можно менять и добавлять что-то от себя, никаких особых требований к этим блюдам нет.

Как есть пасху и кулич и в какой последовательности, тоже не принципиально, потому что нет никаких правил. Можно пасху мазать на кулич, можно этого не делать, кулич может быть сухим или нет, все зависит от рецепта, и здесь каждый выбирает свой. Никакой унификации в Русской православной церкви не существует, и в разных приходах и общинах к этому относятся спокойно.

Православные не против, что нерелигиозные люди тоже празднуют Пасху, главное, чтобы было уважение и благоговение к существующей традиции.