Вокруг здорового питания существует много мифов. Один из них — о том, что совершенно необходимо выпивать не менее двух литров воды в день. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Два литра воды

Утверждение

Человеку нужно выпивать не менее двух литров (восемь стаканов воды) в день

В последние годы люди стали чаще пить обычную воду. Бутылка воды есть с собой у каждого спортсмена и у многих студентов на лекциях. В брошюре, распространяемой в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, студентам советуют «носить с собой бутылку воды и пить на занятиях чаще». При этом многие признаются, что им трудно заставлять себя пить много воды, а в интернете можно даже встретить лайфхаки о том, как потреблять дневную норму.

Сложно сказать, кто первый установил норму два литра воды в день. Вероятно, эта догма закрепилась еще в 1945 году после публикации Национального совета по продовольствию и питанию США: «Норма потребления жидкости для взрослого человека составляет около 2,5 литра в день».

Почему это не так

Доказательств того, что два литра — необходимая норма,

не существует.

Вода, безусловно, полезна — хотя бы потому, что насыщает организм и при этом не содержит калорий. Но исследований, которые бы подтверждали норму два литра в день, на сегодня не существует. Аргументы в пользу большого потребления воды, которые встречаются в СМИ, сводятся к следующему: наше тело преимущественно состоит из воды (50–70 % массы), как и кровь, мышцы, мозг и кости (85 %, 80 %, 75 % и 25 % соответственно), а потому организму нужна вода, чтобы нормально работать, — не менее двух литров. И если с первым выводом сложно поспорить, то второй ни на чем не основан.

Даже в публикации Национального совета по продовольствию и питанию США упоминалось, что в указанную ими норму 2,5 литра входит не только питьевая вода, но и все остальные напитки, а также вся еда, где тоже содержится значительное количество воды. Поэтому, чтобы получать достаточно воды, не нужно выпивать несколько бутылок в день — нужно только правильно питаться. Для тех, кто хочет убедиться, что в его организм поступает достаточно воды, существуют мобильные приложения, которые помогают подсчитать, что вам дала кружка молока и сколько отобрала чашка кофе.

Воду часто рекомендуют пить, чтобы похудеть. Но остается невыясненным, заметно ли вода сокращает потребление пищи, как долго длится эффект и какой объем жидкости нужен, чтобы повлиять на насыщение. В исследовании Американского общества клинического питания говорится, что вода в составе продуктов (например, в курином супе), возможно, лучше справляется с ролью «преднагрузки» перед следующей за ней трапезой, чем то же количество воды, выпитой отдельно. Связь между потреблением большого количества воды и высокой продолжительностью жизни также не установлена.

Интересно, что случалось и такое, когда люди умирали, выпив слишком много воды, то есть от водной интоксикации. Правда, на часть погибших людей повлиял экстази, который усиливает чувство жажды.

Кристофер ван Тулеккен инфекционист «Люди эволюционировали, выполняя тяжелый физический труд в условиях жары и засухи. Мы можем без особых проблем получать меньшее количество воды, чем обычно, в то время как даже небольшая интоксикация водой приведет к куда более печальным последствиям. Говоря простым языком, пить слишком много воды так же плохо, как не пить ее совсем». Оригинал

Материал был опубликован на сайте Look At Me