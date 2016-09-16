— Мы затронули тему фальсификаций. Стоит ли ждать их в таком откровенном виде, в каком они наблюдались раньше — со знаменитыми каруселями, вбросами бюллетеней?

— После протестов 2011–2012 годов у нас заявлена политика чистых выборов. Ее цель — не допустить ярко выраженных скандалов, которые могут вызвать последующие протесты. Если вы помните, кампания 2011 года сама по себе не была очень яркой и увлекательной. Все интересное наступило уже после голосования, до выборов этого никто не ждал. Другое дело, что та кампания проходила в других условиях, поэтому — не при наших политических администраторах будет сказано — они, может быть, напрасно опасаются повторения того, что не может повториться. Но пускай опасаются, это идет на пользу и им, и качеству процесса.

Я думаю, что будут предприняты усилия для того, чтобы мы не увидели ярко выраженных безобразий. Но тут есть сложность. Большая часть того, что мы называем электоральным безобразием, происходит на территориях и является следствием позиции местных руководителей. Очень трудно убедить губернатора в том, что его будут судить по тому, насколько честные выборы он провел, а не по тому, какую он дал красивую цифру; что его не будут сравнивать с соседом, который дал больше.

Второе — национальные республики. Кто может им сказать: «Давайте теперь не фальсифицируйте»? Никто. Они живут своими порядками, никого особенно не слушают. Там, может быть, и не будет никаких скандалов — просто потому, что никто не видит, что там происходит.

На среднерусских территориях и в больших городах, я думаю, будут небезуспешные попытки провести все в достаточной степени прилично. Наша система настолько закрыта на входе и настолько контролирует процесс выборов в ходе кампании — я говорю об агитации, доступе к СМИ и финансированию, — что после этого еще и править какие-то цифры в самом конце — это просто признак менеджерского идиотизма. Если уж ты все под себя подстроил, сам себе стадион сконструировал, купил судью и бежишь по выделенной дорожке, то можно обойтись и без того, чтобы потом еще и нужную цифру на табло рисовать.

— Зачем тогда партии-спойлеры?

— Новые партийные проекты возникают каждый выборный цикл. Это следствие незрелости нашей партийной системы. Я бы не назвала их спойлерами: их функции скорее — развлекать избирателя и показывать ему, что происходит что-то новое.

Политическое пространство настолько контролируемо, что в результате стало совсем мертвым. Трудно кого-то заинтересовать танцами людей, которые танцуют одно и то же по 25 лет. Поэтому каждый новый выборный цикл возникает что-то новенькое. Мол, посмотрите, вот у нас смешное, вот шокирующее, а вот провокативное — хотя я сомневаюсь, что все это способно по-настоящему кого-то шокировать или спровоцировать. Новые партии нужны, чтобы что-то мелькало перед глазами избирателя, чтобы была какая-то новизна. Причем они не только спойлеры, но и работают на разогреве у больших партий. Конечно, их дополнительная функция в том, чтобы разбивать наш несчастный городской электорат, чтобы люди не проголосовали за кого-то, кто пройдет и кто, возможно, станет голосом народа в органах власти.

— Что на этом празднике жизни делать гражданину?

— В этих условиях интерес гражданина состоит в том, чтобы все-таки прийти туда, где его не ждут. Товарищи-избиратели, вас не ждут — придите и сделайте сюрприз! Ваше присутствие затрудняет процесс фальсификации. Если вы не распишетесь в этой амбарной книге на участке, за вас, весьма вероятно, распишется кто-нибудь другой. Хотя у нас сейчас и тренд на чистые выборы, никогда нельзя доверять членам ТИКов: они люди старой закалки, им трудно поверить, что от них ждут какой-то честности, а не правильных цифр. То же самое думают и губернаторы на местах. В интересах граждан — способствовать наступлению думского разнообразия. И лучший способ добиться этого — всунуть в Думу какую-то дополнительную фракцию, неважно какую.

Я бы сказала, что хорошая тактика голосования — за любую партию, кроме парламентских. Но это довольно рискованная игра. Если все-таки в Думу пройдут четыре партии, а пятая не пройдет, то ваши голоса распределятся между победителями.

Наша система распределения голосов дает максимальную премию тому, кто занимает первое место, что в высшей степени несправедливо. Надо следить за рейтингами, но делать это трудно, потому что у нас граждане не очень склонны говорить с поллстерами (лицо, специализирующееся на проведении опросов общественного мнения. – Прим. ред.), да еще и отвечать честно. Наиболее разумным было бы выбрать ту партию, которая приближается к пяти процентам, и проголосовать за нее.

Если вы боитесь ошибиться, голосуйте за тех, кто без вас не пройдет, — потому что тем, кто пройдет и так, ваши голоса не нужны. Голосуйте за местных одномандатников. Не потому что местные обязательно будут лучше, честнее и благороднее, а потому что они больше связаны с территорией и избирателем.

Обновление состава — хорошая штука. Высокий процент обновления дает новую атмосферу в палате — особенно с учетом того, что половина будет одномандатниками. Будет очень здорово, если эту половину одномандатников сформируют люди, которые не были в прошлой Думе, даже если они называются единороссами. Ведь называть всех одномандатников партийцами — это все равно что называть всех пассажиров маршрутки «Партией маршрутки № 8». Их объединяет только желание ехать — это их идеология и вера. А когда они приедут и выйдут из этой маршрутки, они поведут себя согласно обстоятельствам. Никакого общего генотипа и фенотипа у них нет.

— Есть ли смысл читать предвыборные программы партий и кандидатов?

— Почитайте программы партий и кандидатов 2011 года. Ни малейшего сходства с будущей повесткой. Даже в самых общих терминах вроде «Защитим Россиюшку от общего врага». Ничего подобного.

В 2011 году все писали довольно либеральные модернизационные вещи. Партия «Справедливая Россия» была за что-то культурное и нежное, КПРФ была за трудовые права граждан (что, в общем, правильно и логично), а «Единая Россия» была сугубо за модернизацию, за перестройку экономики на несырьевые рельсы, за инновации, помощь производителям, которые выходят на внешний рынок, — в общем, за полную открытость и красоту. Читаешь, и хочется плакать.

Поэтому сейчас можете не читать, отложить и через пять лет перечесть — это будет прекрасное ностальгическое чтение. Что имеет смысл смотреть, так это кредитную историю: что у этого человека или этой партии было раньше, как они себя вели до того. Это может быть довольно любопытно, бэкграунд хорошо знать. Ну а партийные программы — это, конечно, фэнтези-литература.