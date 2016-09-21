Если в Америке доминирует либерально-феминистский дискурс, а консерваторы-республиканцы, при всей их народной поддержке, все-таки в публичной сфере более маргинальны, то в России наоборот. И если тематику, о которой мы говорим, подняли Путин и его сторонники, то сейчас к ней подключились и либералы: это относится и к флешмобу «#яНеБоюсьСказать», и к истории вокруг 57-й школы. То есть на консервативную волну сексуальной репрессии радостно отвечает репрессия либеральная, надо сказать, противоположная ей по содержанию. Мизулина против гомосексуалов, абортов и полового воспитания в школе, но толерантна к домашнему насилию и не видит социальной проблемы в изнасилованиях, либералы поддерживают аборты и гомосексуалов, но борются как с домашним, так и с «диким» сексуальным насилием, а скоро займутся и sexual harassment.

— Может, это псевдолибералы?

Артемий Магун: Нет, почему, самые настоящие. Мои практические симпатии — на стороне либералов. Безусловно, пренебрежительное отношение к женщинам, часто встречающееся у нас в обществе (и не в последнюю очередь среди интеллигенции), недопустимо, и история с учителем, который завел себе гарем из учениц в 57-й школе, — полное безобразие. Однако в то же время объективно эта ситуация провоцирует общественность к моральной панике. В России сексуальность из интересного, но не очень обсуждаемого дела стала предметом болезненного и морализаторского разбирательства. Таким образом, страна встраивается в мировой тренд. Оригинально тут то, что разговор начала условная республиканская партия, а не демократическая, но теперь присоединилась и она.

— Оксана, я помню, что вы на презентации номера Stasis предлагали посмотреть на ситуацию в 57-й школе с иной точки зрения — ученица, которая получает власть над учителем: «дарить цветы, снимать штаны, ставить пятерки».

Оксана Тимофеева: «Власть школьницы».

— А зачем надо рассматривать эту позицию, чтобы что?

Оксана Тимофеева: Чтобы уйти от этой моральной, догматической установки, которую упомянул Артемий Владимирович. Морализаторский комментарий содержательно может быть либеральным, но формально является консервативным. Что-то обозначается как зло, огораживается запретом, объявляется неприкасаемым. Есть плохой насильник и хорошая жертва, которая при этом является абсолютно пассивной и лишена субъективности или какого бы то ни было внутреннего потенциала раскрыть себя как свободное существо. А ведь любой ребенок с рождения уже — человек, и у него есть своя свобода, свое чувство, свой протест.

Мы же все были когда-то детьми и подростками и помним этих старых похотливых козлов. Но многие помнят и то, что далеко не всегда их внимание к нашей персоне сопровождалось отвращением, ужасом и другими негативными чувствами. У каждой девочки есть свой здоровый нарциссизм, подсказывающий ей, что она интересна, что это именно ее выбрали, что в ней есть нечто такое, что делает этого взрослого человека, наделенного властью, слабым и беспомощным. У него есть какой-то изъян, несовершенство, которое открывается только тебе. Ты заставляешь его терять над собой контроль, делать глупости.

В отличие от прямого насилия, где ты — никто, жертва, в отношениях харассмента или соблазнения задействована власть школьницы. Не нужно забывать, что перед нами свободный человек. Эта свобода — не черная и не белая, она всякая, у нее открытый финал. Как и вообще у сексуальности. Это зона, где невозможно установить жесткие правила, которым мы будем следовать и всегда находиться в рамках закона. Мы всегда рискуем.

Артемий Магун: Да, парадоксально, но вся эта история и показала, что они были на самом деле взрослые. Вот они и устроили учителю, с некоторой паузой, веселую жизнь по полной программе. Последняя инстанция оказалась на стороне этих девушек.

— Артемий, вы в Facebook писали про комплекс Дон Жуана и про то, что школы такого типа поощряют существование в своих стенах подобных личностей. А зачем поощряют?

Артемий Магун: Понятно, что никакого плана по превращению школы в донжуанский институт не было и не могло быть. Но тут надо проговорить несколько моментов. Во-первых, эта история — типичная. Очень многие знают подобные истории в России (не в курсе, как обстоят дела в условной Америке). Другое дело, что здесь, вероятно, исключительный случай, когда все так долго прикрывали, потому что в этой школе довольно авторитарное руководство — так было еще в мое время: чувство локтя, круговая порука — это вообще характерно для российских интеллигентских институций. «Не выноси сора из избы».