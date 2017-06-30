Экопоселения и поселок Шпалорез

В 100 километрвх от Сочи есть отдаленные поселки в горах, куда можно добраться только по узкоколейной дороге или по очень плохой дороге, где не проедет ничего, кроме уазика. Там в горах живут люди, несколько поселков — Верхние Тубы, Нижние Тубы, поселок Отдаленный, который в народе называется Шпалорез, потому что там делали лесозаготовки и производили шпалы. В общей сложности там живет около тысячи человек, это одно изолированное от мира сообщество.

Естественно, жители там знают про все, что происходит в мире, но для них главной скрепой, клеем является вот эта узкоколейка. Для них это настоящий духовный стержень, у них весь ритм жизни выстроен вокруг расписания этой железной дороги. А она едет со скоростью велосипеда — 15 километров в час, и расстояние между самыми дальними поселками порядка 50 километров, то есть на дорогу нужно 3–3,5 часа. Вагоны постоянно сходят с рельсов, люди сами их толкают, ремонтируют и так далее. Называют дорогу «Матриса», что в переводе с местного диалекта значит «двигатель».

Раньше там продавались билеты, были кондукторы. Сейчас жители поселков просто должны скинуться, чтобы за всю поездку получилось 500 рублей, это окупает затраты на ее передвижение. Нет никаких кондукторов, все механизмы неформально устроены, но это работает. Но в основном там живут бабушки, которые сами же дорогу и строили: таскали шпалы, потом полностью ее обслуживали. Мы проехались по этой узкоколейке, пообщались с детьми, которые там три часа едут в школу и делают в вагоне уроки, чтобы узнать, как они живут в этой изоляции.

Если эта изоляция вынужденная, то в экопоселениях и эзотерических сообществах она добровольная. Людей объединяет бегство от реальности, эскапизм. Люди образованные, с достатком собираются вместе, уезжают из большого города и где-то в поле или в горах строят свое маленькое государство. То есть у них там есть свое самоуправление и свои правила. Есть веганские поселения, откуда могут изгнать, если ты ел мясо. Или религиозные поселения типа «Звенящих кедров России», или родовые поместья, где семья должна жить на одном гектаре земли, и даже если у них кто-то умирает, его хоронят рядом с домом. Люди бегут не от цивилизации, как принято думать, а от установленных государством правил. Потому что многие экопоселения технологически на ступень выше, чем многие крупные города.