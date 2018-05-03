— А как тогда говорили о смерти в Советском Союзе?

— Практически никак. Советская культура — это культура избегания смерти. Культура молодости, культура бессмертия. Если посмотреть на разные варианты советского языка, то становится видно, что в них очень сильно вытесняется смерть. Есть небольшое пространство для жизни потомков: классическое «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» и дальше по тексту Маяковского. Даже если брать тексты Платонова, которые все про смерть, о чем они говорят? Герои Платонова умирают, но не видят смерти.

В советской массовой культуре была только героическая смерть: закрыть собой амбразуру, например, но это не про повседневность, в которой мы все умираем в постелях у себя дома или на больничных койках. Такого просто не показывалось, хотя этого очень много в литературе XIX века.

У меня есть очень показательный пример: когда я сказала своему научному руководителю в университете, что буду писать диссертацию про смерть, он ответил, что это не очень хорошая идея. На этом мы с ним расстались — я пошла учиться в другое место. Много лет спустя мы с ним встретились, и я спросила, почему он так сказал. Он ответил: «Ты знаешь, я хотел тебя отгородить от этого, очень тяжелая тема. Моя мама никогда не говорила про смерть. Однажды я спросил у нее: „Почему мы не говорим о смерти? Я думаю о ней, давай обсудим“. На что она сказала: „Не надо думать об этом“». Это очень точно выражает то, как советский человек относился к смерти — о ней не надо говорить.

Советский Союз все еще с нами и продолжает оказывать на нас влияние. Другому языку просто неоткуда взяться. В деревнях или маленьких городах люди умеют маркировать траур: темным головным убором или повязкой. И люди понимают, зачем они это делают: они таким образом сигнализируют об определенном способе коммуникации, который должен сейчас включиться. И люди, которые находятся внутри этого сообщества, именно так и реагируют.

— На основе чего новый язык разговоров о смерти может быть сделан?

— Проще всего людям, которые повернулись к Церкви. Они попадают в сообщество, которое имеет правила насчет похорон. Это видно даже по тем, кто никогда в симпатиях к религии замечен не был. На похороны они и отпевание закажут, и батюшку позовут, и свечку поставят, и перекрестятся. Они используют этот культурный код для работы со смертью. Ничего своего у нашего общества нет, а это эффективный паттерн, который можно использовать.